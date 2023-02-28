ЧВК «Редан» в Татарстане, химоружие на Украине, больной Байден, сложная для ВСУ ситуация у Артемовска
В России проходят массовые задержания подростков-представителей «ЧВК Редан», которые называют себя «новой субкультурой» и устраивают драки в торговых центрах городов. В Госдуме выразили мнение, что за новой псевдосубкультурой могут стоять представители недружественных стран. Тем временем, на Украине центр, входящий в структуру НАТО, спланировал поставку средств химической защиты и антидоты от зарина и зомана. А еще в начале февраля в Краматорск прибыл поезд с грузом химических веществ, сопровождаемый иностранцами. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ситуация в Артемовске (Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее и напряженнее. Добавим, что по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские силы держат под огневым контролем практически все дороги в Артемовск. В Кремле заявили, что слышали много много заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона начать диалог с Владимиром Путиным, однако никаких реальных попыток обе стороны не предпринимают. Эти и другие новости обсуждаем в обзоре «Реальное время Live».
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