Вадим Лигай взял под семейный контроль оборонный химзавод в Казани

Предприятие по выпуску продукции для авиа— и вертолетостроения перешло под контроль экс-главы Казанского вертолетного завода

Как стало известно «Реальному времени», на одном из казанских химических предприятий АО «Старт» сменились собственники. Бывший глава Казанского вертолетного завода Вадим Лигай выкупил доли своих равноценных партнеров, переписав их на сына Дениса Лигая и, видимо, внучку — Кристину Денисовну. Химзавод с годовым оборотом в 530 млн рублей, выпускающий клеи и пленку для ОПК, а также бумажную упаковку для федеральных ретейлеров, стал практически семейным бизнесом. Подробности — в материале «Реального времени».



Семейное дело



Казанское предприятие «Старт» ведет свою историю с 1990 года, когда в результате реорганизации небольшой цех был преобразован в химический завод. В 1994 году его переименовали в АО «Старт».

Завод выпускает жидкие клеи, лакокрасочные материалы для вертолетостроения, авиационной, машиностроительной и легкой промышленности, а с 2018 года, с момента освоения нового направления, и бумажную упаковку. Всего более 40 наименований продукции поставляется по России и за рубеж.

Предприятием владели Вадим Лигай (28,47%), Леонид Локай (24,25%), Дмитрий Шуркин (24,25%) и Владимир Поляков (13,40%). Однако недавно, как стало известно «Реальному времени», состав собственников и их доли изменились. Экс-глава Казанского вертолетного завода нарастил свою долю до 41,68% (очевидно, за счет акций Полякова, у которого осталось лишь 0,23%) и выкупил доли партнеров Шуркина и Локая, переписав их на сына Дениса Вадимовича Лигая (24,25%) и, вероятно, внучку Кристину Денисовну Лигай (24,25%).

Оба ушедших учредителя так или иначе также выходцы из структур КВЗ. Леонид Локай был гендиректором ЗАО «Заречье» — «дочки» вертолетного, а сейчас владеет (67%) компанией «Капитал-групп», специализирующейся в области права и бухучета. Дмитрий Шуркин сначала возглавлял IT-управление КВЗ, а затем был заместителем гендиректора по финансам.

Оба ушедших учредителя так или иначе также выходцы из структур КВЗ. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Раньше покупали у Швеции, а сейчас — у Китая»

«Реальному времени» удалось связаться с гендиректором химзавода Владимиром Поляковым, который рассказал, как предприятие пережило непростой для промышленников год в условиях санкционного давления и ухода зарубежных поставщиков, однако наотрез отказался комментировать саму сделку по выкупу долей АО «Старт».

— Объемы производства по упаковке растут, но не могу сказать, что в связи с уходом Tetra Pak. По сырью мы переориентировались — раньше картон покупали у Швеции, Финляндии, а сейчас — у Китая. Потеря зарубежных поставщиков в какой-то момент и на нас сказалась: кое-какие клеи ушли для бумажной упаковки, поэтому приходится переходить на свои или китайские.

Пока есть данные о деятельности предприятия только за 2020 год — его компания завершила с оборотом в 530,4 млн рублей и чистой прибылью в 80,92 млн. Согласно открытой информации, на предприятии числится 176 сотрудников, а новый учредитель и сын Вадима Лигая Денис Лигай указан на сайте завода, как заместитель генерального директора по режиму и кадрам. Связаться с ним напрямую не удалось, «Реальное время» направило запрос в приемную предприятия и готово опубликовать комментарий.

На химическом заводе «Старт» работают 176 сотрудников. Фото: aostart.ru

Вадим Лигай выкупил доли партнеров за 200 млн?

Размер сделки по выкупу акций у Локая и Шуркина не разглашается. С учетом стоимости чистых активов химзавода — 328,018 млн рублей — можно предположить, что доля каждого (24,25%) обошлась в 79,54 млн рублей, а доля Полякова (13,4%) вышла в 43,95 млн. То есть, скорее всего, выкуп двух третей предприятия обошелся Вадиму Лигаю более чем в 200 млн рублей.

— Вадим Лигай — опытный управленец, могу сказать о нем только положительное. Потому что этот человек не просто прошел все ступени производства и руководства на КВЗ — он сам сначала много работал руками (в 1978-м пришел на завод инженером-конструктором), затем стал руководить цехом, предприятием, прошел весь карьерный путь. Это профессионал высокого класса, — так отреагировал на новость о выкупе предприятия «Старт» известный татарстанский пилот и владелец частного аэродрома СП-Лаишево Возих Гаптрахманов.

Собеседник издания и сам прошел путь от летчика-испытателя до заместителя гендиректора по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации авиационной техники на КАПО им. Горбунова. Одно время работал и на КВЗ. Участвовал в испытаниях Ил-62, Ил-76, Ил-78, А-50, Ил-114, Ми-8, Ми-17, Ми-8МТВ, Ту-204, Ту-214, Ан-124, Ту-22М3, общий налет — 5 550 часов, из них испытательных — 1 160.

Сын экс-главы КВЗ Денис Лигай также единолично владеет компанией «Демарт», которая производит бумажную упаковку. Фото: demart116.ru

Сын экс-главы КВЗ Денис Лигай также единолично владеет компанией «Демарт», которая производит бумажную упаковку и зарегистрирована по тому же адресу, что и химзавод «Старт». С 2014 года поставляет продукцию федеральным ретейлерам, сетям АЗС, торговым домам по продаже упаковочной продукции и в организации сферы общепита.

Одноразовую посуду компании использовали при организации питания на чемпионате мира по водным видам спорта и 45-м чемпионате мира по профмастерству WorldSkills. За 2020 год фирма показала выручку в 144,68 млн и чистую прибыль в 6,8 млн рублей.