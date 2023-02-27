Новости спорта

17:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

История спорта #2: кто, когда и зачем его придумал? / «Реальное время Live»

13:00, 27.02.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
История спорта #2: кто, когда и зачем его придумал? / «Реальное время Live»

Спорт — это движение, а движение — это жизнь. В наше время занятия спортом (во всех его проявлениях) стали неотъемлемой частью жизни многих людей. А когда-то, много тысяч лет назад, хорошая физическая подготовка и выносливость были одним из главных факторов выживания. В истории есть упоминания о популярной у китайского народа командной игре в мяч — «чжу кэ», у которой были свои правила. Только вдумайтесь: первый раз об этом упоминается аж в первом тысячелетии до н. э. Ацтеки, майя и некоторые другие племена играли в игру, чем-то напоминающую современный баскетбол. Поэтому можно даже утверждать, что спорт эволюционировал почти с самого момента появления разумного человека. Подробнее об истории спорта рассказываем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Спорт

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:16
    я приятно удивлена, это не просто отличный спортивный обозреватель настоящего, но и историю спорта знает и может ее интересно донести
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

17:49 МСК Все новости
Новости раздела