История спорта #2: кто, когда и зачем его придумал? / «Реальное время Live»
Спорт — это движение, а движение — это жизнь. В наше время занятия спортом (во всех его проявлениях) стали неотъемлемой частью жизни многих людей. А когда-то, много тысяч лет назад, хорошая физическая подготовка и выносливость были одним из главных факторов выживания. В истории есть упоминания о популярной у китайского народа командной игре в мяч — «чжу кэ», у которой были свои правила. Только вдумайтесь: первый раз об этом упоминается аж в первом тысячелетии до н. э. Ацтеки, майя и некоторые другие племена играли в игру, чем-то напоминающую современный баскетбол. Поэтому можно даже утверждать, что спорт эволюционировал почти с самого момента появления разумного человека. Подробнее об истории спорта рассказываем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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