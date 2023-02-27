«ТАИФ-НК АЗС» наградил победителей финального этапа акции «Полный бак подарков»

Торжественным вручением призов завершилась масштабная акция «Полный бак подарков» от сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Житель Казани Алекс Назипов сделал себе замечательный подарок в преддверии мужского праздника — День защитника Отечества. Мужчина принял участие в масштабной акции «Полный бак подарков» от крупнейшей сети автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» и стал обладателем главного трофея — нового кроссовера Kia Seltos. Ключи от призового автомобиля и другие подарки победителям акции в торжественной обстановке вручило руководство компании. О том, как это было, — в нашем репортаже.

«Я не мог поверить, думал, что это шутка…»

— Не каждый день можно стать обладателем нового автомобиля, а тем более его выиграть. Но если заправляться качественным топливом от производителя на АЗС, работающих под брендом «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», то вы уже в выигрыше, — с такими словами обратился к участникам акции «Полный бак подарков» коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

А повезло в этот раз жителю Казани Алексу Назипову. Мужчина охотно принимает участие в различных акциях и розыгрышах, но на победу особо никогда не рассчитывает:

— На «ТАИФ-НК АЗС» заправляюсь регулярно. И когда на кассе увидел стенд, что у них проходит такая акция, решил принять в ней участие ради интереса. Но на победу особо не рассчитывал. Мне всегда казалось, что в подобных розыгрышах выигрывают только свои. А тут мне на днях позвонили представители компании и сказали, что я выиграл автомобиль. Я не мог поверить, подумал, что это какая-то шутка. Потом перепроверил результаты розыгрыша и убедился, что так оно и есть, — делится впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» победитель акции Алекс Назипов. — Но даже сегодня на награждении я до сих пор не могу поверить в происходящее. Это какой-то сюрреализм. Но, как видите, чудеса случаются. И я очень рад, что выиграл автомобиль. Спасибо большое «ТАИФ-НК АЗС»! Здесь все по-честному! Я действительно выиграл. Очень приятно!

Житель Казани Алекс Назипов сделал себе замечательный подарок в преддверии мужского праздника — День защитника Отечества — и выиграл автомобиль от сети «ТАИФ-НК АЗС»

Как рассказал Алекс Назипов, он зарегистрировал всего лишь несколько чеков на официальном сайте акции — и один из них оказался судьбоносным:

— Зарегистрировал чеки и думать об этом забыл. А один оказался для меня счастливым. Это мой первый крупный выигрыш. Как говорится в одном известном фильме: «Не раз выигрывал по рублю, а вот так крупно — первый раз». Я за рулем уже более 30 лет. На «ТАИФ-НК АЗС» заправляюсь давно. Доволен всем: и качеством топлива, и сервисом. А теперь будет вдвойне приятно заезжать на АЗС на новеньком автомобиле.

Торжественное награждение победителей масштабной акции «Полный бак подарков» состоялось в Казани на автозаправочной станции «ТАИФ-НК АЗС» по улице Николая Ершова, 27г.

— От всей души поздравляю вас с выигрышем! Уверен, что автомобиль будет радовать вас всегда, а мы со своей стороны будем рады видеть вас на наших автозаправочных станциях, — сказал коммерческий директор компании, вручая ключи от призового автомобиля.

Ключи от призового автомобиля в торжественной обстановке вручило руководство компании

Всего было разыграно более 3 000 ценных призов от сети «ТАИФ-НК АЗС». Кроме главного приза — автомобиля, разыгрывались квадроцикл, снегоход, сертификаты на путешествие, годовой запас топлива и другие подарки.

— В акции приняли участие более 39 тысяч человек, что свидетельствует о высоком интересе со стороны наших клиентов. Особенно отрадно, что призы получили не только жители Казани, но и наши клиенты из Тольятти, Богатых Сабов, Нижнекамска, Набережных Челнов и других регионов присутствия наших АЗС, — говорит Наиль Шайдуллин. — Мы поздравляем победителей розыгрыша, а также благодарим всех, кто принял участие в акции. На этом наша компания свою маркетинговую активность не останавливает. В этом году наших клиентов также ждут много интересных акций. Заезжайте на «ТАИФ-НК АЗС» не только за качественным топливом, но и выпить чашку ароматного кофе, чтобы зарядиться отличным настроением в дорогу!

Ценные призы от сети «ТАИФ-НК АЗС»

По итогам акции другие победители также получили в подарок сертификат на семейное путешествие номиналом 300 тыс. рублей, годовой запас топлива, сертификаты на топливо и товары на АЗС.

— Когда мне позвонили представители «ТАИФ-НК АЗС» и сказали, что я выиграла сертификат, я подумала, что какой-то маленький выигрыш. Но потом добавили, что сертификат на путешествие… Боже мой, я так обрадовалась. В январе мы с семьей как раз искали билеты на путешествие, смотрели, куда можно было бы поехать. Но сумма нас не устраивала. Поэтому мы решили сделать дома ремонт, а отдых отложить на потом. Но когда я узнала о таком крупном выигрыше, то поняла, что это знак. Мы поедем в этом году все-таки в путешествие. Дети очень обрадовались, — поделилась своими впечатлениями другой победитель акции Эльза Сафина. — Я верю в удачу, и она мне всегда сопутствует. Спасибо большое «ТАИФ-НК АЗС» за такой замечательный подарок!

По итогам акции другие победители также получили в подарок сертификат на семейное путешествие номиналом 300 тыс. рублей

— Не ожидал, что выиграю. До сих пор пребываю в шоке. Кажется, что это сон. На «ТАИФ-НК АЗС» заправляюсь давно, около восьми лет. Устраивает и качество топлива, и обслуживание. Когда заезжаю на заправку, операторы всегда очень добры и дружелюбны. И вот как-то раз они предложили мне принять участие в акции, я согласился. До этого вообще никогда в розыгрышах не участвовал. А уж тем более не выигрывал. Сообщил жене, что выиграл годовой запас топлива. Все, конечно, обрадовались. Это очень кстати, так как я таксист и за рулем провожу много времени. Спасибо организаторам за честный розыгрыш и приз. Очень приятно! — говорит участник акции из Богатых Сабов Рустем Валиев.

Участник акции из Богатых Сабов Рустем Валиев выиграл сертификат на годовой запас топлива

Напомним, масштабная акция «Полный бак подарков» проходила с 1 августа 2022 года по 15 февраля 2023 года. На протяжении шести месяцев тысячи автомобилистов не только заправлялись качественным топливом на «ТАИФ-НК АЗС», но и боролись за ценные подарки от компании.

Каждые два месяца в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif в социальной сети «ВКонтакте» с помощью генератора случайных чисел организаторы акции определяли победителей. За это время были разыграны более 3 000 призов — квадроцикл, снегоход, сертификаты на путешествие, годовой запас топлива, товары на АЗС, а также главный приз — кроссовер Kia Seltos.

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— Каждый день мы работаем, чтобы автовладельцы уезжали довольными с заправок «ТАИФ-НК АЗС». Мы предлагаем нашим клиентам не только качественное топливо от производителя, соответствующее всем стандартам, но и высокое качество сервиса, а также возможность выиграть ценные призы в рамках проходящих акциях в сети. Участвуйте и побеждайте! Мы вас всегда ждем на наших АЗС, — добавляет коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

