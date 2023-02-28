Эльмира Хан: «Мечтаю подарить татарам новогоднюю историю, что-то вроде «Иронии судьбы»

Молодой режиссер из республики ищет поддержки, чтобы вывести татарский кинематограф на международный уровень

Фото: Кадр из короткометражного фильма «Инста-гусь». Фото предоставлено Эльмирой Зиганшиной

Татарстанский писатель, сценарист, режиссер Эльмира Зиганшина, которая творит под псевдонимом Эльмира Хан, ищет инвесторов для создания новых татарских сериалов и фильмов. Видением того, что нужно рассказывать и показывать о татарах и Татарстане, автор поделилась с «Реальным временем.



«Никто не понимал моего желания вернуться в Татарстан»

Эльмира Зиганшина (Эльмира Хан) родом из деревни Адаево Кукморского района. Судьба сложилась так, что в детстве она оказалась в Московской области, где в 1987 году поступила в общеобразовательную школу города Щелково.

Фото предоставлено Эльмирой Зиганшиной

— Я всегда хотела жить среди татар. После школы пробовала поступить в КГУ, но не прошла. Тогда никто не понимал моего желания вернуться в Татарстан. С молодости я считала, что должна жить на своей родной земле. Это желание еще более усилилось, когда я уехала за границу. Я очень тосковала по родине, по маме, по своей деревне. С завистью смотрела на все наши национальные праздники и поставила себе цель вернуться, — призналась Эльмира Хан.

В начале нулевых она училась на кафедре гражданского права МГОУ, окончила вуз в 2005 году. Затем до 2009-го работала юристом в коммерческих организациях, была совладелицей сети интернет-магазинов. В 2010 году вышла замуж и уехала в Алжир. В 2017 году в Казани прошла обучение для работы в бьюти-сфере и открыла салон красоты в Алжире. В 2015-м окончила литературные курсы им. А. Воронцова и литературные курсы издательства АСТ. В 2018-м написала роман «Кыстыбый по-китайски», а через год — роман «Жирный кукбэлеш». В 2020—2021-м окончила сценарные курсы Александра Молчанова, режиссерские курсы московской киношколы The one film. В процессе учебы и после завершения написала три сценария короткометражных фильмов «Инста-гусь», «Клюква в сахаре», «Жрец морали», «Щепка свободы» и пилотную версию сериала « Кыстыбый по-китайски». В 2020 году создала сценарий короткометражного фильма «Горное масло» о рождении нефти в Татарстане.

— Еще в Алжире я начала интересоваться кино, стала писать сценарии, сказки, книги и в какой-то момент поняла, что, если я хочу реализовываться творчески, снимать татарские фильмы, мне надо вернуться в Татарстан. Это стало основным мотивом моего возвращения. Я мечтала жить в Казани, и моя мечта сбылась, — рассказала автор.

Кадр из короткометражного фильма «Тылсымлы читекләр». Фото предоставлено Эльмирой Зиганшиной

«Мечта — вывести татарский кинематограф на международный уровень»

В 2021 году Эльмира Хан вернулась в столицу Татарстана и написала роман «Красный лукум от Сююмбике», который стал участником международного конкурса в Лондоне «Евразия-2021» и попал в лонг-лист фестиваля. Кроме того, ее роман попал в лонг-лист литературного конкурса Литрес «Электронная буква». Затем автор участвовала в международном кинофестивале мусульманского кино в Казани, а ее сценарий «Потерянный цветок» вышел в шорт-лист. В 2021—2022 годах Эльмира Хан уже в качестве режиссера экранизировала свой дипломный проект — короткометражки «Инста-гусь» и «Тылсымлы читекләр».



— Мое основное направление в сценаристике и писательстве — культура, история Татарстана, Ислам, Восток. Главная мечта — вывести татарский кинематограф на международный уровень и подарить татарам новогоднюю историю. Я мечтаю, чтобы появился татарский фильм, который бы показывали по всем каналам в новогоднюю ночь, это что-то вроде «Иронии судьбы или с легким паром», но наша казанская история. Мне кажется, что такого фильма, который бы олицетворял все наши традиции, музыку, праздники, нам не хватает. У меня есть сюжет для фильма, который мог бы стать визитной карточкой Казани, показать ее красоту в Новый год. Бюджет требуется небольшой, я готовлю проект и буду искать инвесторов, — рассказала Эльмира.

Кадр из короткометражного фильма «Инста-гусь». Фото предоставлено Эльмирой Зиганшиной

ИП «Кузикмякина» и «Когда свадьба?»

Сейчас Эльмира Хан работает над татарскими сериалами. Первый — телевизионный кулинарный сериал «ИП Кузикмякина» в жанре комедийной мелодрамы. Предварительный бюджет проекта — около 10 млн рублей (в зависимости от количества серий и сложности сюжетной линии). Идея фильма: через кулинарную историю познакомить зрителей с секретами татарской кухни и раскрыть историю Татарстана, а также возродить потерянные рецепты татарской кулинарии. Автор также ставит цель раскрыть интересные факты о жителях Казани, известных личностях и архитектуре города.

— Мы предлагали этот сценарий местному телеканалу, но не нашли поддержки. Нам объяснили это большим бюджетом. Но в любом случае, мне кажется, об этом стоит рассказывать, цель не просто показать наши национальные блюда, но через сериал раскрыть историю Казани, познакомить с ее архитектурой, с известными личностями. Мне бы хотелось провести историческую ниточку через весь сериал. Хотелось бы сделать не просто развлекательный проект, а чтобы он имел историческую, культурную ценность. Мне бы хотелось создавать что-то интеллектуальное, чтобы через сериал мы раскрывали что-то ценное для нас, чтобы он оставался наследием для будущих поколений, — отметила режиссер.

По сюжету две татарочки-подружки решают открыть бизнес на дому и начинают готовить сладости на заказ: торты, пироги, пирожные. Одна из них бывшая актриса, певица, а вторая — подполковник милиции в отставке. У каждой непростой характер и сложности в личной жизни, есть дети. Заказ нужно доставить вовремя, но каждый раз с ними случаются казусы, проблемы из-за клиентов (зачастую звездных), домочадцев, бывших мужчин, детей и неожиданно появляющихся родственников и гостей из прошлого (сотрудников, «предателей» — друзей и т. д.). Они стараются справиться с каждой проблемой дня, но не всегда это получается. К их удивлению преодолевать трудности помогают не только друзья, прохожие, но даже враги.

— Можно сделать красивый, стильный татарский сериал с исторической изюминкой. Можно привлекать рекламодателей и производителей самой разной национальной атрибутики и товаров. Продавать фильм самым разным интернет-платформам. Они всегда в поисках интересных сериалов. Думаю, у проекта есть будущее. Он самоокупаемый, — убеждена Эльмира Хан.

Второй сериал — о современных отношениях. Рабочее название фильма «Когда свадьба?» Это серия историй, взятых из жизни, где рассматривается, почему у той или иной пары не складываются отношения, что мешает создать семью, и главное, как сохранить любовь.

— Как мне кажется эта проблема сейчас очень актуальна. Сегодня люди не хотят создавать семьи. Молодежь не торопится жениться, очень много разведенных, много тех, кому за 35 и кто не собирается связывать себя узами брака. Люди живут для себя. Для татарского народа семья всегда была особой ценностью. Вроде бы мы поем о семье, о счастье, о любви, но в реальной жизни людям очень сложно найти свою вторую половинку. Это серьезная тема, где мы планируем задействовать специалистов, психологов. Второе рабочее название сериала — «Чак-чак». Оно мне нравится, так как, во-первых, под ним мы подразумеваем сладкий десерт, который подается на «туй» (свадьбу), а во-вторых, он состоит из маленьких кусочков, которые олицетворяют наше единое сообщество, единый мир, — делится замыслом режиссер.

Автор планирует снимать татарские сериалы на русском языке с переводом на татарский:

— Думаю, это необходимо, чтобы не ограничивать целевую аудиторию. Если мы хотим выходить на интернет-платформы и сделать так, чтобы сериал самоокупался, он должен быть для более широкой публики, чем только для татар, соответственно он должен быть на русском языке.

Фото: аккаунт Эльмиры Зиганшиной в соцсети

«Татарскому сериалу нужно помолодеть»

— Я считаю, что на телевидении поколению от 25 лет и выше нечего смотреть. Сериалы или сняты уже давно, или скучные и растянутые. Надо признать, что современный зритель избалован фильмами, у него уже есть насмотренность. Мы все очень многое видели, в том числе и зарубежные фильмы и сериалы. Думаю, при создании татарских сериалов нужно учитывать вкусы, веяния, более высокий темп современной жизни, включать в сюжет интригу, неожиданные повороты. Например, как в русских сериалах на СТС или ТНТ. А какие там сюжеты — они веселые, современные, цепляющие, интригующие, об актуальных проблемах. Я считаю, что нашему татарскому сериалу тоже нужно быть в тренде. Чтобы современная молодежь смотрела и могла «подсесть» на наш сериал. Если мы будем ориентироваться только на зрителей старшего поколения — наших бабушек-дедушек, мам и пап, то молодежи это будет неинтересно. Потому что у старшего поколения другие вкусы, у них другие идеалы, другие мысли, другие проблемы, которые были раньше. А мы живем в новом мире, в новой реальности, — считает автор.

По ее мнению, сериал может не только развлекать, но и раскрывать татарскую идентичность, показывать красоту и богатство культуры. То же самое касается и татарского кино:

— Почему татарское кино не берут в прокат кинотеатры? У меня есть свое мнение на этот счет. Думаю, это происходит по причине того, что они не отражают нашу современную реальность. Мне кажется, основная проблема татарского кино в том, что у нас нет интересных захватывающих сюжетов. Какие фильмы берут кинотеатры? Захватывающие, смешные, с неожиданной развязкой — все, что любят молодые люди. А мы такое кино пока не создаем. Мы крутимся вокруг нашей деревни. Признаться, я тоже ее очень люблю. Но если мы хотим выходить на новый уровень, то мы должны равняться на то, что уже есть. То есть мы должны быть не хуже чем то, что делает русский кинематограф или тот же Голливуд. Я понимаю, что это очень сложно. Мне постоянно говорят о том, что это невозможно — нет таких бюджетов. А я считаю так: давайте мы начнем хотя бы с сюжета. Это же не составит большой проблемы — написать необычный и интересный сюжет. Я всегда говорю, что вполне реально придумать современную, простую, смешную сюжетную линию, рассчитанную на минимальный бюджет.

Фото: vk.com/elmira_khan

«Мы чего-то боимся»

Самый первый сериал, сценарий которого написала Эльмира Хан, был комедийно-детективный многосерийный фильм «Кыстыбый по-китайски», он рассказывает о любви премьер-министра Татарстана.

— Я предлагала свой первый сериал о премьер-министре и сериал о национальной кухне нашему местному телеканалу, где мне ответили, что это не формат. Мы привыкли к штампам и шаблонам. Легче взять сюжет, которые уже сто раз показали до нас. Мы боимся создавать что-то новое и необычное. Помню, когда я разговаривала с москвичами и рассказывала свою историю про премьер-министра Татарстана, они сидели, раскрыв рты. История про любовь премьер-министра их задела. Это смело, но мы не решаемся на такой шаг. Мы не решаемся снимать смелые истории. Мы боимся чего-то. Чего — мне бы хотелось это понять. Мы же все потомки ханов. Мы же великая нация, которая должна показывать пример своим прогрессом, что мы и делаем, но, к сожалению, не в кино. Моя мечта — чтобы мы сравнялись в этой сфере хотя бы с Казахстаном, — отметила режиссер.

В настоящий момент автор ведет поиск инвесторов на кинопроекты и готовит к изданию восточный роман «Шепот дорог» и книгу «Кому в Алжире жить хорошо».

— Мечта переехать в Казань сбылась. Теперь остался второй этап — реализовывать идеи и проекты в жизнь. Признаюсь, это оказалось непросто. У меня уже было два продюсера, которые в итоге отказались от работы, объясняя это тем, что в Татарстане очень сложно продвигать кино — на это не выделяются средства. К тому же новичку очень сложно действовать без поддержки. Буду продолжать искать инвесторов, снимать короткометражные фильмы, участвовать в питчингах и конкурсах. И говорить через свои сценарии об актуальных проблемах. Мы теряем язык. И об этом обязательно надо снимать фильмы. Не только в рамках деревни и города, как часто у нас делается. Пора расширять границы, — убеждена Эльмира Хан.