День в истории: родились главный строитель Набережных Челнов и создательница музея истории КГУ

Чем примечательна дата 28 февраля?

Сегодня, 28 февраля, Международный день редких заболеваний, а в России начинается Великий пост. 28 февраля здание Духосошественской церкви передали под клуб, в Санкт-Петербурге открылся первый в стране Кадетский корпус, был создан Союз кинематографистов России, в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство, в США изобрели нейлон. Родились строитель КАМАЗа и Набережных Челнов Евгений Батенчук, первый директор музея истории Казанского университета Стелла Писарева, изобретатель Томас Ньюкомен, кинорежиссер Всеволод Пудовкин, химик Лайнус Полинг. Умерли первый граф России Борис Шереметев, микробиолог Шарль Николь, драматург Всеволод Вишневский, актриса Анни Жирардо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Передали церковь под клуб

28 февраля 1910 года состоялась торжественная закладка Романовского моста через Волгу около Зеленого Дола. Сооружение назвали в честь 300-летия императорского дома Романовых. Мост возводили по проекту инженеров Николая Белелюбского и Анджея Пшеницкого, а его стоимость оценили в 9 млн рублей, что было огромной суммой по тем временам. Стройкой руководил инженер Цышевский, на ней работали свыше тысячи человек. Работа шла непросто, так как из-за отсутствия подъемных мостов не обошлось без аварий и погибших рабочих. Однако 11 июля 1913 года состоялось торжественное открытие моста. В честь этого в селе Вязовые даже заложили церковь, которую впоследствии так и не достроили. Пролеты моста были разрезными и ажурными, с решетчатыми опорами высотой по 24 метра, державшимися на специальных заклепках. Мост сильно пострадал во время Гражданской войны. Каменные арки береговых пролетов были взорваны и потом при восстановлении были заменены на металлические фермы. В 1950-х годах рядом со Свияжским (бывшим Романовским) построили второй мост. Движение по нему открыли в январе 1957 года.

Источник wikipedia.org

28 февраля 1914 года в деревне Богатые Сабы Мамадышского уезда Казанской губернии родился композитор и заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР Хуснулла Валиуллович Валиуллин. В 1940 году он окончил Казанское музыкальное училище по классу композиции. Принимал участие в Великой Отечественной войне. После демобилизации вернулся в Казань и поступил в Казанскую государственную консерваторию. Окончив ее в 1950 году, начал преподавать в музыкальном училище. Валиуллин — автор опер «Самат» и «На берегу Демы», кантаты «Родной край», более 100 песен и романсов на стихи известных татарских поэтов. Скончался композитор 24 сентября 1993 года.



28 февраля 1914 года родился Евгений Батенчук. С детства жил и учился в Одессе, уже в 18 лет был назначен директором Одесского завода имени Второй пятилетки. После родители переехали в город Рубежное, где Батенчук окончил химико-технологический институт. Во время Великой Отечественной войны, попав плен, участвовал в подпольной организации «Комитет самозащиты», а после стал строителем-гидротехником. Среди его объектов — Краснополянская ГЭС, алмазодобывающий комплекс в Якутии, Вилюйская ГЭС. В феврале 1971 года стал начальником «Камгэсэнергостроя», который построил промышленные объекты Камского автомобильного завода, а также те Набережные Челны, которые мы сейчас знаем.

Фото из архива пресс-центра «Камгэсэнергостроя»

28 февраля 1925 года в Бердичеве родилась Стелла Писарева. В Казани она оказалась в результате эвакуации во время Великой Отечественной войны, окончила историко-филологический факультет КГУ и стала работать в музее Горького, после перешла в Государственный музей ТАССР, а 1978 году создала музей истории Казанского университета, который возглавляла 39 лет. Последние годы вновь работала на первом месте — теперь уже в музее Горького и Шаляпина. Занималась судьбами ученых КГУ — жертв сталинских репрессий, участвовала в организации музеев Ярослава Гашека в Бугульме, истории города и строительства КАМАЗа в Набережных Челнах, Тукая в селе Кырлай и Лобачевского в Козловке Чувашской АССР.

28 февраля 1930 года в Казани объявили о передаче Духосошественской церкви под открытие клуба. Храм построили в 1731 году на средства Евдокии Ивановны Михляевой, вдовы содержателя суконной мануфактуры Ивана Михляева, его освятили 2 августа 1735 года. Церковь много раз перестраивалась из-за постоянно растущего прихода. Сам храм был расположен на втором этаже здания, а на первом долгое время были помещения суконной мануфактуры. В середине XIX века фабрика перестала существовать и Духосошественская церковь стала городским храмом. Ее приход в ХIХ — начале XX века был самым многолюдным в Казани. В местном церковном хоре пел будущий знаменитый певец Федор Шаляпин. В 1959 году в здании разместился кукольный театр. Сначала он занимал второй этаж, так как на первом располагались квартиры. Но в 1970-х годах жильцов расселили и театр занял все помещение. Здесь он размещался до марта 2012 года, пока здание не передали Русской православной церкви. Три года длились ремонтно-восстановительные работы, и с 2015 года храм возобновил службы.

28 февраля 2022 года «Реальное время» ко дню рождения Рустама Минниханова собрало основные признаки его фирменного стиля, а также традиции и фишки, которые он ввел.



Фото: tatarstan.ru

Кинематографисты, объединяйтесь!



28 февраля 1732 года в Санкт-Петербурге открылся первый в России Кадетский корпус. Его создали по распоряжению императрицы Анны Иоанновны, а идея принадлежала графу Павлу Ягужинскому. Под учреждение передали Меншиковский дворец на Васильевском острове. Кадетский корпус представлял собой военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере. В день открытия присутствовало 56 кадетов. В июне их число достигло 352 человек. Первый выпуск состоялся 8 июня 1734 года. Ученики Кадетского корпуса проходили строевое обучение и носили военную форму. В первую очередь в него принимали детей дворян, офицеров и чиновников. После Октябрьской революции 1917 года кадетские корпуса были упразднены. Однако в советское время действовали Суворовские и Нахимовские училища, продолжившие их традицию.

28 февраля 1990 года был создан Союз кинематографистов России — всероссийская общественная организация, объединяющая профессиональных деятелей кинематографии. Его предшественником был Союз кинематографистов СССР, образованный в 1957 году. В организации около пяти тысяч членов. С 1997 года председателем союза является режиссер Никита Михалков. Члены союза объединены в 13 профессиональных гильдий: кинодраматургов, редакторов, режиссеров, художников, гримеров, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, актеров, каскадеров, киноведов и кинокритиков, продюсеров и организаторов кинопроцесса, кинотехников. Также у него 56 региональных подразделений в стране. Одно из важнейших направлений деятельности Союза кинематографистов России — работа с государством и обществом по развитию отечественной кинематографии, подготовка предложений по мерам ее регулирования и поддержки. Члены объединения также принимают участие в разработке государственной культурной политики.



Источник wikipedia.org

Нейлон — он для колготок

28 февраля 1066 года в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство. Оно являет собой яркий пример средневековой церковной архитектуры со своими готическими башнями и ажурными арками. Аббатство было заложено в 1052 году английским королем Эдуардом Исповедником. А в декабре 1065 года была освящена церковь Святого Петра, ставшая его основой. Это традиционное место коронации и захоронения правителей Великобритании. Также здесь похоронены знаменитые английские писатели и поэты, такие как Джеффри Чосер, Чарльз Диккенс, Редьярд Киплинг и другие. Кроме того, это центр и резиденция британского парламента.

28 февраля 1935 года американский химик Уоллес Карозерс в центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» изобрел первое в мире синтетическое волокно — нейлон. На его создание ушло больше десяти лет. Сначала нейлон использовали для изготовления лески, хирургических нитей и щетины для зубных щеток. Но в 1939 году в один из американских универмагов поступили в продажу первые в мире колготки из этого материала. Новинка имела грандиозный успех. В первый же год на рынке США было продано 64 миллиона пар колготок.