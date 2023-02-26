Мусульманский фактор в экономической жизни России. Часть 3-я

Отрывок из книги «История ислама в России»

Фото: Максим Платонов

Публикуем окончание статьи о влиянии ислама на российскую экономику из книги «История ислама в России», выпущенной Российским исламским университетом. Она рассказывает об отношении Банка России к этой теме, а также говорит о сотрудничестве с другими странами.

Направление исламских финансов на государственных рабочих площадках получило название «партнерские финансы». Несмотря на то, что в 2015 г. в Банке России была создана Рабочая группа по партнерскому банкингу, а в Госдуме России был учрежден экспертный совет по партнерскому банкингу и финансам, по состоянию на начало 2022 года ни одна из законодательных инициатив, разработанных и предложенных экспертами, не была поддержана регуляторами и законодательным органом. Позиция Банка России свелась к тому, что объем спроса на исламские финансовые услуги не очевиден, а проблемы в развитии рынка необходимо решать по мере их возникновения. Одной из таких проблем, по мнению участников рынка, явилось более высокое налогообложение операций мурабаха, делающее их менее конкурентоспособными по сравнению с банковским процентным кредитованием. В качестве возможного решения предлагалось в целях снижения неравноценной налоговой нагрузки рассматривать сделки торгового финансирования по аналогии с коммерческим кредитом, однако из ответного письма Минфина нельзя было сделать однозначного вывода о позиции регулятора в отношении сделки мурабаха. В результате не все участники рынка восприняли ответ Министерства как руководство к действию.



Позиция участников исламского финансового рынка в России относительно структурирования сделки мурабаха по аналогии с коммерческим кредитом (в целях налогообложения) [1]. Не доступно — 38%. Не имеет значения — 31%. Затруднились ответить — 8%. Планируют — 23%.

При этом большинство исламских финансовых компаний воспринимает отсутствие регулирования как препятствие к развитию рынка.



Мнение участников исламского финансового рынка в России относительно отсутствия законодательной базы для исламских финансов в России [2]. Воспринимают позитивно — 25%. Негативно — 63%. Безразлично — 13%.

В отсутствие четких законодательных инструкций юристам компаний, оказывающим услуги в сфере исламских финансов, приходится изобретать, каким образом ввести нормы шариатских стандартов в российское гражданское право. На деле все выходит не очень складно, но, по крайней мере, в большинстве случаев формально удовлетворяются интересы обеих правовых систем.

Международное инвестиционное сотрудничество России со странами исламского мира. Наиболее крупной организацией в России, реализующей инвестиционное сотрудничество со странами исламского мира, стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По данным на 2020 г., несколько суверенных фондов арабского мира подтвердили размещение финансовых ресурсов в российские проекты через РФПИ. Также РФПИ достиг соглашения с Министерством инвестиций Арабской Республики Египет о содействии в создании инвестиционного фонда в АРЕ. Соглашение о создании совместного инвестиционного фонда подписано с Турцией.

Сотрудничество РФПИ с суверенными фондами и инвестиционными агентствами стран ОИС (по данным на 2020 год)

Фонд-партнер Страна Год подписания соглашения Объем инвестиций согласно соглашению Направления сотрудничества Abu Dhabi Investment Authority ОАЭ (Абу Даби) 2012 5 млрд долл. США - Mubadala ОАЭ (Абу Даби) 2013 2 млрд долл. США (по 1 млрд долл. с каждой стороны) Осуществление совместных инвестиций в проекты на территории Российской Федерации (соинвестирование на паритетных началах) Public Investment Fund КСА 7 июля 2015 10 млрд долл. Осуществление совместных инвестиций в проекты на территории Российской Федерации (в частности, в инфраструктуру и сельское хозяйство) SAGIA КСА 7 июля 2015 - - Qatar Holding Катар Май 2014 2,5 млрд долл. США

- Kuwait Investment Authority Кувейт 2012, удвоение инвестиций 10 ноября 2015 1 млрд долл. США Механизм автоматического соинвестирования Mumtalakat Бахрейн 29 апреля 2014 - - Суверенный фонд Турции Турция 10 марта 2017 0,5 млрд долл. США Создание Российско-турецкого инвестиционного фонда Министерство инвестиций Египта Египет 10 февраля 2015 - Создание инвестиционного фонда АРЕ DP World ОАЭ (Дубай) 21 января 2016 2 млрд долл. США Средства будут направлены на развитие объектов портовой инфраструктуры Итого



22 млрд долл. для инвестирования в российскую экономику



По данным РФПИ, в 2014 г. на инвестиционные фонды из стран Азии и Ближнего Востока приходилось 90% всех инвестиций фонда. По данным на 2019 г., РФПИ совместно с арабскими инвесторами имеет в портфеле свыше 60 проектов, из которых 40 проектов завершено. По данным Eikon (2020), за период 2006—2019 гг. состоялось 37 сделок по покупке акций и долей в российских компаниях со стороны инвесторов из исламских стран. Наиболее активными инвесторами были компании из Турции и ОАЭ. Однако среди данных сделок нельзя выделить какие-либо инвестиции, связанные с сугубо мусульманским сегментом экономики России: сделки преимущественно заключались в нефтегазовой отрасли, строительстве инфраструктуры и прочих секторах. Однако известно, что суверенные арабские фонды ведут политику фильтрации секторов на предмет соответствия требованиям ислама. Так, инвестиции не осуществляются в сферу производства алкоголя или свинины.

Раис Татарстана Рустам Минниханов с министром по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмедом Аль Зайюди. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Экспорт халяльных продуктов питания. Постепенное наращивание производства халяльных продуктов питания в России и выход на рынок крупных игроков, развитие рынка халяльной стандартизации и дистрибуции привели к относительной доступности продуктов питания халяль на прилавках сетевых торговых сетей и частных магазинов. По данным владельцев многих торговых точек, в том числе специализирующихся на халяльной продукции, товары с маркировкой «халяль» предпочитают покупать не только мусульмане — продукция завоевала доверие среднестатистического российского потребителя.

Валютный кризис 2014 г. и резкое падение курса рубля способствовали развитию российского экспорта. Появились более привлекательные возможности и экспорта продукции халяль на рынки стран исламского мира. Ключевыми позициями российского экспорта халяль стали мясо птицы (преимущественно курятина и баранина) и кондитерские изделия.

По оценкам НИУ ВШЭ (2019), Россия имеет потенциал наращивания объема экспорта халяльных продуктов питания до 2024 года до 1 млрд долларов в год. При этом по состоянию на 2018 г. целевые потребители из потенциальных стран-импортеров российских товаров практически не были знакомы с российской продукцией с маркировкой «халяль». В частности, в Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии и Египте не более 3% респондентов ответили, что знают или встречали подобную продукцию. При этом товары халяль из Бразилии, США и Казахстана более известны потребителю, что свидетельствует о том, что российские продовольственные товары еще не присутствуют полноценно на рынках исламских стран, однако имеется потенциал роста. Следует отметить, что ключевые страны-конкуренты присутствуют на рынке давно и хорошо знают его специфику. Российским поставщикам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы завоевать значимые позиции на рынке. Речь идет не только о ценовом факторе и брендинге, но и особенностях, связанных с культурой ведения бизнеса. Страны СНГ в этом плане являются исключением, и именно они на протяжении последних десятилетий составляют основное экспортное направление для халяльных продуктов питания. К слову, и Россия для них является значимым покупателем халяльной продукции, в частности казахстанские предприятия активно поставляют халяльную продукцию в российские регионы.

Тем не менее определенные успехи российские экспортеры смогли достичь уже к 2021 году. Так, по данным Агроэкспорта, российские поставщики кондитерских изделий смогли занять значительную долю на рынке Саудовской Аравии.

«Агрофинмост» между Россией и странами исламского мира. Ключевой экспортный продовольственный товар России — зерно. Основными же странами-покупателями российского зерна являются государства мусульманского мира — Турция, Египет, Саудовская Аравия и др. В 2019 г. НИУ ВШЭ анонсировал проект «Агрофинмост», суть которого заключается в выстраивании долгосрочных механизмов развития торгово-финансового сотрудничества России со странами исламского мира, в частности, в формировании эффективных каналов поставок пшеницы на рынки мусульманских стран с использованием исламских финансовых инструментов. Одна из целей проекта — это повышение уровня продовольственной безопасности в мире, в то время как исламские страны в наименьшей степени сегодня обеспечены долгосрочными запасами продовольствия. Проект был поддержан крупнейшим ученым в области исламского права и финансов Мухаммадом Таки Усмани. В 2019 г. состоялась презентация концепции проекта в Москве и в Бахрейне. Эффективная реализация проекта может включать выпуск исламских инвестиционных сертификатов — сукук, применение исламского торгового финансирования, а также создание и управление товарными фондами в странах исламского мира.

ИСТОЧНИКИ



Kalimullina M. Islamic finance in Russia…

Там же.

Составлено на основе данных РФПИ (2019). См. также: Nagimova A. Arab Investments in Russian Infrastructure // World Economy and International Relations. 2019. № 64(3). рр. 80–87.

Nagimova A. Arab Investments in Russian… рр. 80–87.

Эксперты центра разработали Концепцию развития экспорта халяльной сельхозпродукции и продуктов питания.

Подробнее о мероприятии в Бахрейне см.: «Россия впервые приняла участие в конференции AAOIFI по исламскому финансированию».

Мадина Калимуллина