Мусульманский фактор в экономической жизни России. Часть 3-я
Отрывок из книги «История ислама в России»
Публикуем окончание статьи о влиянии ислама на российскую экономику из книги «История ислама в России», выпущенной Российским исламским университетом. Она рассказывает об отношении Банка России к этой теме, а также говорит о сотрудничестве с другими странами.
Направление исламских финансов на государственных рабочих площадках получило название «партнерские финансы». Несмотря на то, что в 2015 г. в Банке России была создана Рабочая группа по партнерскому банкингу, а в Госдуме России был учрежден экспертный совет по партнерскому банкингу и финансам, по состоянию на начало 2022 года ни одна из законодательных инициатив, разработанных и предложенных экспертами, не была поддержана регуляторами и законодательным органом. Позиция Банка России свелась к тому, что объем спроса на исламские финансовые услуги не очевиден, а проблемы в развитии рынка необходимо решать по мере их возникновения. Одной из таких проблем, по мнению участников рынка, явилось более высокое налогообложение операций мурабаха, делающее их менее конкурентоспособными по сравнению с банковским процентным кредитованием. В качестве возможного решения предлагалось в целях снижения неравноценной налоговой нагрузки рассматривать сделки торгового финансирования по аналогии с коммерческим кредитом, однако из ответного письма Минфина нельзя было сделать однозначного вывода о позиции регулятора в отношении сделки мурабаха. В результате не все участники рынка восприняли ответ Министерства как руководство к действию.
При этом большинство исламских финансовых компаний воспринимает отсутствие регулирования как препятствие к развитию рынка.
В отсутствие четких законодательных инструкций юристам компаний, оказывающим услуги в сфере исламских финансов, приходится изобретать, каким образом ввести нормы шариатских стандартов в российское гражданское право. На деле все выходит не очень складно, но, по крайней мере, в большинстве случаев формально удовлетворяются интересы обеих правовых систем.
Международное инвестиционное сотрудничество России со странами исламского мира. Наиболее крупной организацией в России, реализующей инвестиционное сотрудничество со странами исламского мира, стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По данным на 2020 г., несколько суверенных фондов арабского мира подтвердили размещение финансовых ресурсов в российские проекты через РФПИ. Также РФПИ достиг соглашения с Министерством инвестиций Арабской Республики Египет о содействии в создании инвестиционного фонда в АРЕ. Соглашение о создании совместного инвестиционного фонда подписано с Турцией.
Сотрудничество РФПИ с суверенными фондами и инвестиционными агентствами стран ОИС3 (по данным на 2020 год)
|
Фонд-партнер
|
Страна
|
Год подписания соглашения
|
Объем инвестиций согласно соглашению
|
Направления сотрудничества
|
Abu Dhabi Investment Authority
|
ОАЭ (Абу Даби)
|
2012
|
5 млрд долл. США
|
-
|
Mubadala
|
ОАЭ (Абу Даби)
|
2013
|
2 млрд долл. США (по 1 млрд долл. с каждой стороны)
|
Осуществление совместных инвестиций в проекты на территории Российской Федерации
(соинвестирование на паритетных началах)
|
Public Investment Fund
|
КСА
|
7 июля 2015
|
10 млрд долл.
|
Осуществление совместных инвестиций в проекты на территории Российской Федерации (в частности, в инфраструктуру и сельское хозяйство)
|
SAGIA
|
КСА
|
7 июля 2015
|
-
|
-
|
Qatar Holding
|
Катар
|
Май 2014
|
2,5 млрд долл. США
|
-
|
Kuwait Investment Authority
|
Кувейт
|
2012, удвоение инвестиций 10 ноября 2015
|
1 млрд долл. США
|
Механизм автоматического соинвестирования
|
Mumtalakat
|
Бахрейн
|
29 апреля 2014
|
-
|
-
|
Суверенный фонд Турции
|
Турция
|
10 марта 2017
|
0,5 млрд долл. США
|
Создание Российско-турецкого инвестиционного фонда
|
Министерство инвестиций Египта
|
Египет
|
10 февраля 2015
|
-
|
Создание инвестиционного фонда АРЕ
|
DP World
|
ОАЭ (Дубай)
|
21 января 2016
|
2 млрд долл. США
|
Средства будут направлены на развитие объектов портовой инфраструктуры
|
Итого
|
|
|
22 млрд долл. для инвестирования в российскую экономику
|
По данным РФПИ, в 2014 г. на инвестиционные фонды из стран Азии и Ближнего Востока приходилось 90% всех инвестиций фонда. По данным на 2019 г., РФПИ совместно с арабскими инвесторами имеет в портфеле свыше 60 проектов, из которых 40 проектов завершено4. По данным Eikon (2020), за период 2006—2019 гг. состоялось 37 сделок по покупке акций и долей в российских компаниях со стороны инвесторов из исламских стран. Наиболее активными инвесторами были компании из Турции и ОАЭ. Однако среди данных сделок нельзя выделить какие-либо инвестиции, связанные с сугубо мусульманским сегментом экономики России: сделки преимущественно заключались в нефтегазовой отрасли, строительстве инфраструктуры и прочих секторах. Однако известно, что суверенные арабские фонды ведут политику фильтрации секторов на предмет соответствия требованиям ислама. Так, инвестиции не осуществляются в сферу производства алкоголя или свинины.
Экспорт халяльных продуктов питания. Постепенное наращивание производства халяльных продуктов питания в России и выход на рынок крупных игроков, развитие рынка халяльной стандартизации и дистрибуции привели к относительной доступности продуктов питания халяль на прилавках сетевых торговых сетей и частных магазинов. По данным владельцев многих торговых точек, в том числе специализирующихся на халяльной продукции, товары с маркировкой «халяль» предпочитают покупать не только мусульмане — продукция завоевала доверие среднестатистического российского потребителя.
Валютный кризис 2014 г. и резкое падение курса рубля способствовали развитию российского экспорта. Появились более привлекательные возможности и экспорта продукции халяль на рынки стран исламского мира. Ключевыми позициями российского экспорта халяль стали мясо птицы (преимущественно курятина и баранина) и кондитерские изделия.
По оценкам НИУ ВШЭ (2019)5, Россия имеет потенциал наращивания объема экспорта халяльных продуктов питания до 2024 года до 1 млрд долларов в год. При этом по состоянию на 2018 г. целевые потребители из потенциальных стран-импортеров российских товаров практически не были знакомы с российской продукцией с маркировкой «халяль». В частности, в Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии и Египте не более 3% респондентов ответили, что знают или встречали подобную продукцию. При этом товары халяль из Бразилии, США и Казахстана более известны потребителю, что свидетельствует о том, что российские продовольственные товары еще не присутствуют полноценно на рынках исламских стран, однако имеется потенциал роста. Следует отметить, что ключевые страны-конкуренты присутствуют на рынке давно и хорошо знают его специфику. Российским поставщикам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы завоевать значимые позиции на рынке. Речь идет не только о ценовом факторе и брендинге, но и особенностях, связанных с культурой ведения бизнеса. Страны СНГ в этом плане являются исключением, и именно они на протяжении последних десятилетий составляют основное экспортное направление для халяльных продуктов питания. К слову, и Россия для них является значимым покупателем халяльной продукции, в частности казахстанские предприятия активно поставляют халяльную продукцию в российские регионы.
Тем не менее определенные успехи российские экспортеры смогли достичь уже к 2021 году. Так, по данным Агроэкспорта, российские поставщики кондитерских изделий смогли занять значительную долю на рынке Саудовской Аравии.
«Агрофинмост» между Россией и странами исламского мира. Ключевой экспортный продовольственный товар России — зерно. Основными же странами-покупателями российского зерна являются государства мусульманского мира — Турция, Египет, Саудовская Аравия и др. В 2019 г. НИУ ВШЭ анонсировал проект «Агрофинмост», суть которого заключается в выстраивании долгосрочных механизмов развития торгово-финансового сотрудничества России со странами исламского мира, в частности, в формировании эффективных каналов поставок пшеницы на рынки мусульманских стран с использованием исламских финансовых инструментов. Одна из целей проекта — это повышение уровня продовольственной безопасности в мире, в то время как исламские страны в наименьшей степени сегодня обеспечены долгосрочными запасами продовольствия. Проект был поддержан крупнейшим ученым в области исламского права и финансов Мухаммадом Таки Усмани. В 2019 г. состоялась презентация концепции проекта в Москве и в Бахрейне6. Эффективная реализация проекта может включать выпуск исламских инвестиционных сертификатов — сукук, применение исламского торгового финансирования, а также создание и управление товарными фондами в странах исламского мира.
ИСТОЧНИКИ
1 Kalimullina M. Islamic finance in Russia…
2 Там же.
3 Составлено на основе данных РФПИ (2019). См. также: Nagimova A. Arab Investments in Russian Infrastructure // World Economy and International Relations. 2019. № 64(3). рр. 80–87.
4 Nagimova A. Arab Investments in Russian… рр. 80–87.
5 Эксперты центра разработали Концепцию развития экспорта халяльной сельхозпродукции и продуктов питания.
6 Подробнее о мероприятии в Бахрейне см.: «Россия впервые приняла участие в конференции AAOIFI по исламскому финансированию».
Справка
Мадина Калимуллина — старший научный сотрудник факультета права в Институте права и развития ВШЭ — Сколково. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции интернет-газеты «Реальное время».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым