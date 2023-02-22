Казань и Шаляпин — как и чем живет музей великого оперного певца / «Реальное время Live»
В этом году отмечается 150-летие со дня рождения великого русского оперного певца Федора Шаляпина, оказавшего огромное влияние на мировое оперное искусство. Великий артист родился в столице Татарстана — Казани, где расположился Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. Совсем недавно там прошла презентация выставки Союза художников Татарстана «К 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина». В музее действуют несколько экспозиций — одна из них называется «Шаляпин и Казань», здесь представлены коллекция личных вещей артиста, в том числе рояль, подаренный С.И. Мамонтовым, театральный костюм к роли хана Кончака в опере А.П. Бородина «Князь Игорь», работы художников и др. Сегодня у нас в гостях — директор музея Марианна Гаврилова, которая расскажет нам о жизни музея, особенностях казанской экспозиции, международных фестивалях, фондах, названных в честь оперного певца, и, конечно, о Федоре Шаляпине — смотрите в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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