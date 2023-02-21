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Специалисты ТАИФ-НК приняли участие в республиканском конкурсе профмастерства (видео)

10:30, 21.02.2023 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Специалисты ТАИФ-НК приняли участие в республиканском конкурсе профмастерства (видео)
Фото: Динар Фатыхов

Во второй раз в Елабужском районе Татарстана на конкурс профмастерства собрались лучшие специалисты республики. На трех площадках одновременно: в механических мастерских Елабужского политехнического колледжа, на базе автошколы «Прогресс» и в образовательном центре «Алабуга-Политех» — в течение четырех дней около 200 представителей десятков татарстанских предприятий выясняли, кто лучший в 22-х профессиональных компетенциях. Честь АО «ТАИФ-НК» в 9 компетенциях защищали 18 работников. Видео о том, как это было.

Видео: Алексей Игнатюк
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