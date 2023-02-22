Привокзальную площадь в Арске готовят к новой очереди благоустройства

В Арске готовятся к новой очереди благоустройства привокзальной площади и исторической дороги от железнодорожной станции до центра города. В начале февраля была проведена государственная историко-культурная экспертиза, определившая сохранность выявленных объектов культурного наследия в городе, в документе приведены перечень предстоящих работ и история возникновения старинной станции. Подробности — в материале «Реального времени».

Работы по благоустройству не влияют на объекты культурного наследия негативно

В Арске продолжается реализация проекта благоустройства под названием «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны». Это один из 11 проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

Деревянное здание железнодорожного вокзала станции Арск было построено в 1914 году под руководством инженера Фомина на линии Арск — Урал. Движение через станцию Арск было открыто в 1918 году. Здание конторы также возвели в 1914-м, оно относилось к типу общественных сооружений, выстроенных в традициях неоклассицизма.



Фото: скриншот акта ГИКЭ

К 1914—1918 годам инфраструктура железнодорожного вокзала и путей была полностью построена, рассказал «Реальному времени» заведующий отделом по изучению родного края историко-этнографического музея «Казан арты» Ленар Губайдуллин:



— В 1918—1919 гг. железная дорога заработала на полную мощность, появился первый пассажиропоток. Красивое здание вокзала отмечали многие пассажиры. Здесь были две кассы, зал ожидания, ресторан, багажное отделение. На улице был сквер с красивыми фигурами юношей и девушек из гипса. Так появляется железнодорожная станция Арск. Прямая дорога от железнодорожной станции в центр проходила по улице, которая позже была названа улицей Коммуны. Пассажиры пешком шли по этой улице и по горе поднимались в Арск. Город располагается на возвышенной местности из известняка. Во многих произведениях писателей упоминается Арская гора. Во время войны раненых солдат везли по этой улице в эвакогоспиталь, который располагался на улице Галактионова, а в 1943 году, после Сталинградской битвы, сюда начали привозить немецких военнопленных. По рассказам очевидцев, в госпиталь их доставляли ночью. К концу войны улица начала застраиваться и получила название Коммуны. Были построены красивые дома с палисадниками, застелен тротуар для пешеходов. До сегодняшних дней эта улица встречает и провожает гостей Арска.

Помочь Арску не потерять окончательно свою идентичность

Арск всего в часе езды от Казани, территория от привокзальной площади до набережной реки Казанки формирует первые впечатления о городе у его гостей. Задача проекта — помочь Арску не потерять свою идентичность окончательно и отразить ее в современной культуре и архитектурных решениях.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Первая очередь реализации предполагает благоустройство улицы Коммуны и привокзальной площади. В рамках этой очереди выделены три зоны.



Первая зона — «Привокзальная площадь»

Проектом предлагается благоустройство привокзальной площади, создание галерейного пространства для объектов торговли, появления велосипедных дорожек, широких тротуаров, обеспечение комфортного пребывания гостей и жителей. Появление галерейных веранд позволит эксплуатировать пространство и в зной, и в осадки, задерживая посетителей на привокзальной площади.

Фото: park.tatar

Вторая зона — «Улица Коммуны»



Это транзит, который соединит вокзал с центром города. Здесь планируется устройство проезжей части, в том числе ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство велодорожки, пешеходной дорожки, зоны отдыха. Улица исторически значима для города. Начиная с XVIII века и до сегодняшнего дня она сохранила свою функцию — это важная связь для жителей. По мнению Ленара Губайдуллина, необходимо поддержать эту связь и отразить историю:

— В старину в Арскую крепость вели две дороги: первая — к западным основным воротам, вторая — к восточным. Одной из этих дорог и была современная улица Коммуны. По этой дороге со всей округи шли обозы, дорога выполняла и стратегическую роль. Застройка улицы началась в 1893—1918 годах, когда принялись строить железнодорожный вокзал. В 1893 году через Арск пошел первый товарный поезд. Активно застраивалось начало улицы. Возник целый поселок железнодорожников.

Фото: park.tatar

Третья зона — «Историческая площадь у водокачки»

В исторической зоне предусмотрено размещение перголы для отдыхающих — с использованием национальных узоров и характерных элементов декора фасадов домов по улице Коммуны, обустройством смотровой площадки для панорамного обзора города, в том числе отсюда видно реку Казанку и место основания Арска, холм, на котором некогда располагалась Арская крепость. Здесь также предусмотрена зона отдыха, с организацией детской игровой площадки. В зоне с газоном можно будет удобно разместиться, созерцая городские пейзажи. Планируется обустройство детской площадки, вело- и пешеходной дорожек, площадки для проведения праздников, жители и гости будут любоваться яблоневым садом, историческим мостом. Все эти элементы были добавлены после общественных обсуждений. Арчане настояли на необходимости появления зоны отдыха у реки — через это место пролегают прогулочные маршруты горожан и гостей города.

Что интересно, на исторической площади водокачки были установлены два больших резервуара для воды, которые сохранились до сих пор, рассказал Ленар Губайдуллин:

— Построенная недалеко от вокзала на берегу реки Казанки водокачка была по сути заводом по обеспечению паровозов паром, холодной водой. Из Казанки осуществлялся забор воды, которая по трубам доставлялась до станции. Траншеи для труб копали вручную. Сами трубы оборачивали рогожей, делали из досок ящики, в эти ящики помещали трубы и засыпали красной глиной. Это была технология прокладки труб того времени. Водокачка считалась стратегическим объектом. Вода поступала в машинное отделение, пройдя определенный этап очистки, поступала в эти трубы. Была специальная химическая лаборатория при водокачке, где каждый день делали химический анализ. Воду обрабатывали хлором, в дальнейшем ею обеспечивали и Арск. На этом месте была контора, несколько домов для рабочих, баня для них, которая топилась по-черному.

Физически утраченные объекты культурного наследия

Здания старого вокзала ликвидированы в 2004-м по решению управления железной дороги. Памятник гражданской архитектуры, относившийся к типу общественных зданий в стиле неоклассицизма, был полностью утрачен при строительстве нового здания железнодорожного вокзала Арска. Здание конторы также было снесено в 2004-м, после возведения нового здания железнодорожного вокзала. Экспертом отмечается, что «разработка мер по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия при производстве работ по развитию общественных пространств не требуется, так как объекты в настоящий момент физически утрачены».



Как говорится в документе, дано положительное заключение для продолжения работ по благоустройству в Арске.

«Можно сделать вывод о возможности проведения работ по объекту «Арский муниципальный район, ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны, г. Арск, ул. Коммуны» и отсутствии влияния производимых работ на выявленные объекты культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия ввиду физической утраты данных выявленных объектов культурного наследия».

Работы по благоустройству продолжаются

Проект благоустройства начал реализовываться в прошлом году. Всего на эти цели предусмотрено 133,841 млн рублей. Об этом сообщили нашему изданию в администрации Арского муниципального района. По словам начальника отдела инфраструктурного развития Ильнара Кадырова, объект строительства включает в себя ул. Коммуны через реку Казанку до ул. Интернациональной.

— Работы по проекту начались уже в 2022 году. Два первых этапа завершены. Проектом предполагается благоустройство привокзальной площади: создание галерейного пространства для объектов торговли, появление велосипедных дорожек, широких тротуаров, обеспечение комфортного пребывания гостей и жителей. На улице Коммуны основные решения направлены на улучшение пешеходного движения: обустроить тротуары из брусчатки и велодорожки из асфальта для безопасного транзита в центр города, установить освещение вдоль пешеходного тротуара, высадить вдоль домов цветущие растения и кустарники, которые обеспечат безопасный буфер между жителями и дорогой. Другой ключевой функцией является включение улицы в туристический маршрут, для этого планируется установить навигацию на пути туристического маршрута, для нанесения исторических фактов об улице, расположить площадки отдыха вдоль тротуара по пожеланию жителей, со скамьями и освещением. На исторической площади предлагается усиление связи между благоустроенным центром города и ландшафтным парком «Казан-Су». Это поможет создать единую пешеходную ось города.

Фото: предоставлено администрацией Арского района

Фото: предоставлено администрацией Арского района

В 2022 году на привокзальной площади появились дорожки, здесь уложена брусчатка, проведено озеленение, возведены перголы. Самая большая работа — строительство вело- и пешеходных дорожек от вокзала до Казанки. Кроме того, на всей протяженности новой дороги установлена оригинальная система освещения, рассказали «Реальному времени» в администрации Арского района.

Весной 2023 года работы по благоустройству площади и улицы Коммуны продолжатся. Как сообщил Ильнар Кадыров, в этом году будут установлены малые архитектурные формы и, главное, полностью оборудуют главную остановочную площадку для автобусов рядом с железнодорожным и автовокзалом Арска. Все работы планируют завершить до конца года.

