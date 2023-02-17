За результат «хорошо», за качество игры — «тройка». «Авангард» едва не лишил «Нефтехимика» плей-офф

На решающем отрезке борьбы за плей-офф нижнекамцы все еще спотыкаются

Самый важный отрезок сезона наступил для «Нефтехимика» в этой «регулярке». Каждый из оставшихся четырех матчей — экзамен, который нужно проходить заново. Как показал сегодняшний вояж в Омск, у «Нефтехимика» еще не все гладко с умением настроиться и завести себя в самые ответственные периоды. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги выездного поединка татарстанцев с «Авангардом».

«Нефтехимик» выглядел выхолощенным. Физика или психология?

Нижнекамский клуб на финише сезона в таком положении, когда принято говорить «все в их руках». «Нефтехимик» по дополнительным показателям опережает «Амур» при равном количестве очков, а «Трактор» на одно очко. Так что все, что нужно было сделать команде Олега Леонтьева, это не терять очки в оставшихся матчах и даже не переживать за то, как сыграют конкуренты.

Казалось, что на этот поединок у нижнекамцев должен был быть серьезный настрой, чтобы увезти такие важные очки из Омска. Да и в перерыве хоккеисты из татарстанского клуба произносили дежурные, но серьезные слова о важности каждого матча на финише сезона:

— Для нас игры на выживание начались уже давно, где-то в начале февраля. Так что, конечно, в раздевалке повышенная ответственность ощущается, — говорил Андрей Чивилев после первого периода.

Однако на деле этот омский вояж можно считать пока что самым провальным из всех февральских поединков, в которых «Нефтехимик» ведет борьбу за попадание в плей-офф. И это даже несмотря на спасенное за 4 минуты одно очко. Сорокасекундный овертайм стал лучшим показателем того, насколько сильнее в этом поединке «Авангард» был заряжен на победу.

Так или иначе, «Нефтехимик» увозит из Омска одно очко, которое позволяет пока обгонять и «Амур», и «Трактор», которым их матчи еще только предстоят. Результат для «Нефтехимика» на оценку «хорошо». Наполнение игры — на «удовольетворительно».

Судницин и плохая реализация у Омска — залог успеха татарстанцев

С первой минуты матча стало очевидно, что «Нефтехимик» снова принялся мандражирвать, как это было во второй половине встречи с «Ак Барсом» и допускать абсолютно детские ошибки. Это вылилось в убегание «один в ноль» в исполнении Рида Буше (благо Лещенко успел помешать), а потом и еще в пару выходов на ворота Сундницина без особых помех.

В скорости нижнекамцы-то не уступали, а вот в технической составляющей заметно отставали, чем и пользовались хоккеисты «Авангарда». Очень много сумбура, потерь, брака в передачах… Гол, который пришел от Толчинского на добивании, вполне выливался из хода событий. И когда омичи реализовали-таки свою затяжную позиционную атаку, оставалась только одна мысль — «заслужили».

А вот свой первый более-менее опасный момент татарстанцы создали лишь ближе к концу периода, когда Михаил Назаров в одиночку попытался продавить себе путь к воротам, расчищая путь туда с помощью корпуса. Но тут было очевидно, что до гола нападающий не доведет. На протяжении всей двадцатиминутки складывалось впечатление, что нижнекамцы то ли под нагрузками, то ли выхолощены психологически, что удивляло еще больше. Ведь именно в этот отрезок сезона у них должны гореть глаза, а ноги сами нести вперед.

Еще хуже хоккеисты Олега Леонтьева выглядели во втором периоде, в основном пытаясь помешать что-либо создать сопернику, чем созидать самим. Всего два броска в створ ворот провели нижнекамцы за весь второй период, в то время как у омичей таковых было 12. И это лишь благодаря довольно уверенной игре Судницина, успевающего своевременно перемещаться в воротах. По итогу матча у него будет 30 отраженных бросков.

Очко есть очко, но нужно перезагружаться

Собраться удалось в третьем периоде, хотя Омск по-прежнему лучше давил, а Нижнекамск больше мучился. Но за 4 минуты до конца «волки» все-таки выждали свой момент и забросили в довольно интересной ситуации. Евгений Митякин каким-то образом остался один на дальней штанге, пока защитники зачем-то сгруппировались по центру ворот. Павел Порядин увидел одиного прогуливающегося партнера по команде и выдал тому под клюшку.

К сожалению, нужно признать, что этот гол и заработанное одно очко в основное время казались максимумом, на что может рассчитывать команда Леонтьева. Так и оказалось. Уже в самом начале овертайма омичи сняли голкипера Василия Демченко и в первой же позиционной атаке забили победную шайбу. Рид Буше наконец-то сумел распечатать ворота.

Не самая удачная игра в исполнении «Нефтехимика», и еще менее смотрибельная для ценителей хоккея. Но такое необходимое очко есть. Теперь нижнекамцам нужно поскорее забыть эту игру и сделать все, чтобы перезагрузиться психологически. Впереди домашний матч с абсолютным аутсайдером, в котором «волки» просто обязаны спокойно решать игру и забирать свои два очка.