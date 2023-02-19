День в истории: начинается эпоха аудиозаписи, грядет яналиф

Чем примечательна дата 19 февраля?

Сегодня, 19 февраля, Всемирный день китов, в России — День орнитолога. 19 февраля было основано Казанское общество трезвости, был установлен окончательный срок введения нового алфавита «яналиф», начался Ледовый поход Балтийского флота, вышел первый номер газеты «Труд», открыли Нептун, Томас Эдисон запатентовал фонограф. Родились исламовед и историк Рафик Мухаметшин, композитор Александр Ключарев, астроном и математик Николай Коперник, американская актриса немого кино Дороти Дженис. Умерли писатель Кнут Гамсун, врач-психиатр Петр Кащенко, писательница Харпер Ли, государственный деятель Анатолий Собчак. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Определились с яналифом

19 февраля 1874 года было основано Казанское общество трезвости. Руководил организацией комитет, председателем которого являлся казначей и типограф Казанского Императорского университета Александр Соловьев. Представители общества вели разъяснительную работу среди рабочих, крестьян и мещан, проводили публичные чтения антиалкогольной, героико-патриотической, лирической и религиозно-нравственной литературы, занимались издательской деятельностью, организовывали в Казани праздники трезвости.

19 февраля 1906 года в Казани родился композитор Александр Ключарев. С детства играл на гармошке, скрипке, гитаре, цитре, жил в доме купца Хусаинова (ул. Марджани, 42) — его отец работал у купца бухгалтером. После Казанского музыкального техникума работал музыкальным руководителем Марийского драматического театра, а после Московской консерватории стал заведующим музыкальным сектором Башкирского научно-исследовательского института языка и литературы. Вновь в Казани — с 1937-го: он главный редактор музыкального вещания Татарского радиокомитета, а после — заведующий кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР. Также Ключарев был художественным руководителем Ансамбля песни и танца ТАССР и Татарской государственной филармонии.

19 февраля 1929 года постановлением ЦИКа и СНК Татарской Республики был установлен окончательный срок введения нового алфавита «яналиф» — 1 января 1931 года. А ровно через год состоялось собрание учителей всех школ Казани. В принятой резолюции было указано, что «реализация обоих государственных языков» признана «практическою необходимостью».

Фото sntat.ru

19 февраля 1955 года в селе Бурнак Балтасинского района родился Рафик Мухаметшин. После истфака КГУ работал в Институте языка, литературы и истории, после стал заведующим отделом научно-методической работы Института Татарской энциклопедии, заведующим отделом общественной мысли и исламоведения Института истории. В 2017—2019 годах был ректором Болгарской исламской академии. В первую очередь известен как ректор Российского исламского университета, эту должность он занимает с декабря 2006 года. Автор около 120 научных трудов, включая шесть монографий, среди них — «Татары и ислам в XX веке» и «Ислам в общественной и политической жизни татар и Татарстана».

19 февраля 2021 года «Реальное время» сообщило, что машиностроительный кластер Татарстана, объединяющий 165 участников кооперационной связи, лишился наряду с другими игроками существенной бюджетной поддержки. Из-за пандемии Минпромторг России впервые за 5 лет приостановил программу субсидирования до 50% понесенных затрат на всех стадиях жизненного цикла производства продукции.

Фото: wikimedia.org

Начался «Труд»



19 февраля 1918 года начался Ледовый поход Балтийского флота — операция по спасению кораблей Балтийского флота России от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля (Таллина) и Гельсингфорса в Кронштадт в годы Первой мировой войны. Корабли вышли из Ревеля в сопровождении отряда ледоколов. Начавшаяся гражданская война в Финляндии не дала возможности передышки в Гельсингфорсе. Поэтому, когда 5 марта корабли пришли в Гельсингфорс, после короткой паузы, 12 марта отряд с ледоколами снова двинулся в путь. Преодолев тяжелые льды, пройдя 330 километров, 17 марта первый отряд кораблей Балтийского флота прибыл в Кронштадт, потеряв одну подлодку, которую раздавили льды. В мае операция была завершена. В результате Ледового похода были спасены от захвата 236 русских кораблей и судов.

19 февраля 1921 года вышел первый номер газеты «Труд» — ежедневного рабочего издания Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов. Газета публиковала материалы, освещающие соцсоревнование за выполнение народно-хозяйственных планов, повышение эффективности общественного производства, вопросы культурно-массовой и воспитательной работы, отражала внешнюю политику советского государства, советское общественное мнение по международным вопросам. Тираж первого номера составил 150 тысяч экземпляров. В 1975 году газета выходила тиражом в 8,3 миллиона экземпляров. Рекордный тираж — 21 миллион 584 тысячи экземпляров — был зарегистрирован в июне 1990 года. В «перестроечные» годы газета перестала быть органом ВЦСПС и с октября 1990 года выходила как «газета профессиональных союзов СССР». В сентябре 1991 года ее учредителем стал трудовой коллектив редакции, а с июля 1997 года — автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Труд».

Фото: оленьково.рф

Нашли Нептун



19 февраля 1855 года директор Парижской обсерватории Урбен Леверье (1811—1877), астроном-теоретик, потрясший мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало всемирной службе погоды. Работа Леверье доказала, что с помощью синоптических карт можно предсказать, в том числе, возникновение сильных штормов, подобных тому, что во время Крымской войны осенью 1854 года погубил близ Севастополя англо-французскую военную эскадру. На первой карте были нарисованы линии равного давления — изобары, обнаружилось, что линии имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду. Сегодня карты погоды обрабатывают с помощью компьютерных систем, которые позволяют в считанные секунды производить расчеты, которые раньше синоптики проводили часами.

19 февраля 1878 года Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонографом. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи. Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Устройство стоило 18 долларов. Успешные демонстрации аппарата состоялись в этом же году в США и в Европе. В 1879 году фонограф продемонстрировали и в России. В дальнейшем в течение 40 лет Эдисон неоднократно совершенствовал свое детище, получив еще 80 патентов.