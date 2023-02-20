Кладбище, «Опель», девушка: за что Заинский суд посадил на 5 лет «пассажира» иномарки

Согласно приговору, пьяный автомобилист сфальсифицировал картину смертельной аварии

Машина летела по ночной дороге на скорости под 100 км/ч, зацепила обочину и протаранила сначала дорожный знак, а затем ограду сельского кладбища. Погибла девушка, но возбуждать дело в полиции поначалу отказались. Ведь жертву нашли на водительском сидении поврежденной иномарки. Настойчивость ее родных помогла поставить под сомнение основную версию — мол, «сама виновата». И спустя почти четыре года виновным в той аварии признали выжившего парня. Согласно приговору, тот лишь выдавал себя за пассажира авто. Как выяснило «Реальное время», одним из доказательств против него стали его же синяки.

Версия осужденного: попросила съездить за сигаретами и села за руль



Артему Черкасову — 25. Он оператор спецтехники в Заинском лесхозе и житель села Савалеево, ранее судимый за пьяный разбой. В конце января Заинский горсуд признал его виновным в пьяном ДТП, где погибла так и не дожившая до своего 25-летия женщина. Наказал пятью годами колонии-поселения, но брать под стражу не стал — предложил добираться к месту отбывания наказания самостоятельно и сохранил до вступления приговора в силу самую мягкую меру пресечения — обязательство о явке.

Адвокат осужденного уже обжаловал приговор, но до Верховного суда Татарстана дело пока не дошло. Между тем в мае 2023-го исполнится четыре года со дня трагедии на ночной дороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск.

Артему Черкасову — 25, он оператор спецтехники в Заинском лесхозе. Фото: vk.com

Вину в преступлении Черкасов не признавал с первого дня, отвечать на вопросы в горсуде отказался. Поэтому в приговор вошли его показания из допроса на предварительном следствии. Тогда водитель рассказывал, что 4 мая 2019 года около девяти вечера подъехал на своем автомобиле «Опель Астра» к клубу села Савалеево. Выпил с друзьями пива, собирался бросить машину у клуба и вернуться домой пешком. Но к их компании присоединились трое знакомых — девушка Анна, ее брат и ее парень. Анна пить не стала.

Через час клуб закрылся, все знакомые разошлись, включая брата и парня Ани. Как уточняют родные, в тот вечер девушка поссорилась с парнем, и он ушел, а ее брат уехал в город.



Сама девушка, если верить словам Черкасова, осталась у клуба с ним и предложила сесть за руль его машины и доехать до дома. Парень согласился, поскольку знал — права у нее есть, и думал, что трезвая.

Добрались быстро. Но у дома девушки их встретил ее отец и позвал в гараж, где пил водку. Со слов Черкасова, от предложения присоединиться он отказался, но провел в гараже со знакомой и ее отцом время до часа ночи следующего дня — 5 мая. Девушка хвасталась папе, что сама доехала на чужой машине от клуба, нахваливала характеристики автомобиля. А потом попросила прокатиться за сигаретами, пообещав, что потом довезет его до дома.

До своего 25-го дня рождения Аня не дожила 22 дня.

До своего 25-го дня рождения Аня не дожила 22 дня. Фото предоставлено Ириной Ивановой

В СМИ разошлась версия про автоледи и забор кладбища

На допросе у следователя Черкасов уверял — на день трагедии автомобиль был полностью исправен — в конце апреля он прошел техосмотр. Случившееся в полиции описывал так:

«Я сел на пассажирское сиденье, Анна — за руль, поехали на выезд из села, так как магазин находился на дороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Когда выехали, Анна ненадолго остановила машину, чтобы отрегулировать водительское сиденье. Дорога была сухая, двусторонняя, погода ясная, без осадков. Был включен ближний свет фар.

Мы двигались по правой стороне дороги со скоростью около 100 км/час, после поворота на деревню Старое Маврино, Анна перестроилась на левую полосу, в ходе маневра левые колеса выехали на разделительную полосу, и автомобиль стало заносить. Анна попыталась выпрямить управление, но автомобиль отбросило в сторону дорожного знака «Ограничение скорости 70 км/час»... Удар пришелся в сторону заднего правого колеса, после чего автомобиль стало крутить. В ходе вращения он столкнулся с металлическим ограждением кладбища и остановился.

В результате столкновения сработали подушки безопасности, возможно, поэтому я не получил телесные повреждения. Я увидел, что Анна смотрела на меня и хрипела, в области горла у нее текла кровь, она теряла сознание...»

По словам Черкасова, он заглушил двигатель авто, включил аварийную сигнализацию и стал искать телефоны, чтобы позвать на помощь, но не нашел их. «Взял обеими руками девушку за плечи, стал трясти, возможно поэтому на его руках осталась кровь. Потом подбежал к водительской двери, но сразу открыть не смог — она была зажата. В этот момент увидел, что подъехал грузовой автомобиль и попросил водителя вызвать «скорую помощь», — рассказывал фигурант на предварительном следствии.

Прибывшие врачи констатировали смерть девушки. Сам Черкасов уверял — находился в шоковом состоянии и плохо помнит, что было дальше. «В момент ДТП Аня находилась за рулем автомобиля, я ее никуда не перетаскивал. После ДТП водительское сиденье не передвигал. Так как на водительской двери было отверстие, предполагаю, что части кладбищенского забора могли пройти через дверь и нанести девушке телесные повреждения», — пояснял он свою версию случившегося. А еще подтверждал — продал пострадавший автомобиль в июне того же года, специалистам по авторазбору. Причем, судя по дате сделки, она была заключена в тот же день, когда полиция вернула машину со спецстоянки.

Поначалу версия Черкасова сомнений у выезжавших на место полицейских не вызвала. Именно в трактовке выжившего данные о трагедии попали в сводку происшествий, и заголовки СМИ — «Автоледи протаранила забор кладбища и погибла среди могил».

Слова пьяного «пассажира» против 12 экспертиз



Уголовное дело в отношении выжившего было возбуждено за день до третьей годовщины аварии. После серии серьезных проверок и экспертиз с подачи сотрудников Закамского подразделения ГСУ МВД по РТ. Посмотреть на ДТП под другим углом полицейских убеждала родственница семьи погибшей Ирина Иванова, в прошлом — юрист с 30-летним стажем, в том числе в адвокатуре.

В разговоре с «Реальным временем» Иванова сообщила — вопросы по той аварии были не только у родственников, но и у прокуроров. 14 июня 2019-го зампрокурора Заинска после изучения материалов отменил первое постановление полиции об отказе в возбуждении дела по факту трагедии. А уже на следующий день выезжавшая на ту аварии сотрудница заинской полиции вынесла решение — вернуть разбитую машины владельцу, не прошло и часа, как тот увез ее на эвакуаторе и в тот же день продал некоему специалисту по авторазбору в Набережных Челнах.

Но через несколько лет следователям Закамского подразделения удалось найти тот автомобиль — правда, уже без кресел, с одного из которых, со слов покупателя, пришлось отмывать следы крови.

Показания Черкасова Заинский суд посчитал его способом защиты и согласился с версией следователей и гособвинителей, что в действительности сам хозяин машины сел за руль иномарки пьяным. После чего на 72-м километре дороги Набережные Челны — Заинск —Альметьевск, двигаясь с небезопасной скоростью, вследствие грубой невнимательности и под влиянием алкоголя, он не справился с управлением, допустил занос авто, выехал за пределы проезжей части в правый кювет, где, согласно приговору, совершил наезд на опору дорожного знака «Конец зоны ограничения максимальной скорости 70 км/час», после чего наехал на металлический забор кладбища.



Заинский суд согласился с версией следователей и гособвинителей, что сам хозяин машины сел за руль иномарки пьяным. Фото: yandex.ru/maps

Не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка, как установил горсуд, в результате столкновений машины получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте.

Как рассказал «Реальному времени» гособвинитель по этому делу, зампрокурора Заинска Николай Вдовин, кроме свидетельских показаний нашли и объективные доказательства случившегося — 12 экспертиз, в том числе медицинской ситуационной, комплексной ситуационной и автотехнических:



— Эксперты установили, что девушка не могла находиться за рулем в момент столкновения, иначе она получила бы другие повреждения. Также было установлено — первоначальный контакт автомобиля с препятствием пришелся на правую, пассажирскую сторону автомобиля, и телесные повреждения девушки характерны как раз для пассажира переднего сидения. А повреждения у Черкасова характерны для водителя.

Выезжавшие на аварию медики скорой помощи не нашли никаких угроз жизни выжившего — лишь ушиб правого плеча и ссадины там же.

«Сиденье было далеко от руля, Аня так не ездила»

На суде мать погибшей рассказала, как усомнилась в обстоятельствах аварии, едва увидев разбитую машину: «Дочь находилась на водительском сидении, спинка которого была откинута в положение лежа. Было видно, что она не доставала до руля и ноги у нее были прямые. В таком положении она ездить не могла, всегда регулировала водительское сиденье». Также по словам матери покойной, ее дочь водила автомобиль всего три года, и без прав никогда не садилась за руль, а тем более пьяной. Брат Анны свидетельствовал, что сестра никогда не ездила по трассе, только по деревне, а в клубе пила пиво вместе с ними. «Я подумал, что за рулем был Черкасов, так как сиденье было далеко от руля, Аня так не ездила...».



Отец погибшей подтверждал, что видел дочь и Черкасова в ночь трагедии, но про езду на чужой машине она ему не рассказывала, а водку в гараж принес именно Черкасов. Нашлись и другие свидетели, подтверждавшие, что пьяной за руль Аня ранее не садилась.

Выезжавшие на аварию медики скорой помощи не нашли никаких угроз жизни выжившего. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Защита на суде пыталась поставить под сомнение и результаты экспертиз, проведенных до привлечения Черкасова к ответственности, и компетентность экспертов, настаивала на проведении повторной экспертизы, а также на недоказанности состояния опьянения обвиняемого на момент аварии. Однако соответствующее освидетельствование «пассажира» полицейские провели прямо на месте ДТП в ночь на 5 мая 2019 года с помощью алкотестера. Прибор показал наличие алкоголя 0,27 мг/л в выдыхаемом воздухе, и Черкасов подписал этот протокол. Да и на первом допросе у следователя Черкасов не отрицал, что выпивал.



Также защита подсудимого пыталась доказать, что ему просто не хватило бы времени для пересадки погибшей с пассажирского на водительское сидение. Однако материалами дела установлено — между двумя вызовами «скорой» на место прошло 45 минут, причем звонивший туда водитель грузовика на следствии рассказывал, что позвал выжившего подождать приезда спецслужб в его машине, но тот неоднократно возвращался в свою. Согласно вошедшим в приговор показаниям этого свидетеля, сам он подошел к «Опелю» и увидел за рулем девушку, только когда на место прибыли медики и полиция.

В итоге, суд признал «пассажира» водителем и виновником пьяной аварии, наказав его 5 годами колонии-поселения по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, применив нормы, действовавшие на май 2019-го. Если бы авария произошла позже, то за нетрезвое вождение со смертельным исходом Черкасову грозило бы наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в силу.