«Для стандартной семьи с двумя детьми — один раз в год съездить на выходные»

Татарстан идет на двукратный рост глэмпингов, но пока этот отдых доступен в основном покупателям туров на Мальдивы

Первый «инвестиционный транш» государства почти в 300 млн рублей, выделенный на возведение модульных гостиниц, привел к двукратному росту количества глэмпингов в Татарстане. «К началу предстоящего летнего сезона дополнительно откроется 218 каркасных сооружений на 700 койко-мест, что является абсолютным рекордом с советских времен», — сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по туризму. Однако прогнозная стоимость размещения — от 6 тысяч до 24 тысяч рублей в сутки в зависимости от формата объекта — пока не позволяет отнести этот вид отдыха к массово доступному.

Открылись в срок

На этой неделе Госкомитет РТ по туризму провел несколько выездных проверок по приемке модульных гостиниц, построенных в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как рассказали «Реальному времени» в ведомстве, проверены сооружения пяти из 18 частных инвесторов, признанных победителями первого конкурсного отбора в ноябре 2022 года. Как сообщили в пресс-службе, проверялось внутреннее убранство модульных гостиниц на соответствие проектным решениям, наличие подключения к инженерным сетям (свет, вода). «Отказов от реализации одобренных проектов или срыва сроков сдачи объектов нет. Но есть небольшие замечания, касающиеся обустройства внутри домиков», — отметили в комитете.

Впрочем, некоторые из победителей конкурсного отбора успели досрочно сдать гостевые дома в эксплуатацию и начали принимать туристов, сообщили в Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ. Это однозначно приветствуется, так как способствует расширению спектра туристических услуг в регионе.

— Новые модули запустили глэмпинг «Лес и река» в Высокогорском районе, глэмпинг Sviyaga glamp в Верхнеуслонском районе, экоотель «The Камский» в Камско-Устьинском районе и Yurt Resort в Пестречинском районе, — рассказали в дирекции, — В конце февраля запускает 30 модулей владелец загородного клуба «Утрау», расположенном в дачном товариществе «Ветеран». Их особенность — зеркальные дома на воде, геокуполы, дом на дереве и так далее.

Фото: tatarstan.ru

Опаздывать с запусками не стоит. Изначально для сдачи объектов был установлен единый дедлайн — декабрь 2022 года. Однако поставщики не успевали поставить вовремя сборные конструкции из-за логистических сложностей. Федеральные власти разрешили перенести сдачу на поздний срок. С каждым из победителей были подписаны дополнительные соглашения. В результате дедлайн сдвинулся на май — июнь этого года. В противном случае предприниматель обязан вернуть федеральную субсидию. «До 20 июня 2023 года будут запущены все объекты», — заверили в дирекции. К этому сроку частные инвесторы обязаны сдать все запланированные 219 объектов. Их номерной фонд — более 700 койко-мест, что превосходит существующую туристическую базу на 500 мест.

Глэмпинги в цене не падают: до 24 тысяч в сутки

Новые гостиничные модули на открытом воздухе в основном сосредоточены в Казани и ближайших к ней районах: Зеленодольском, Лаишевском, Пестречинском и Верхнеуслонском. Но мода на новые форматы отдыха проникает и вглубь республики. Объекты глэмпинга достраивают в лесах Сабинского и Кайбицкого районов. Крупный капитал проявил интерес к Карабашскому водохранилищу Бугульминского района — «Татнефть» запускает здесь проект иммерсивного парк-отеля «Новая земля». А челнинский миллиардер и основатель компании «Татпроф» Сергей Рачков осваивает побережье Камы Менделеевского района, где планирует построить пятизвездочный отель (правда, проект реализуется самостоятельно и идет вне конкурса).

Каждый из победителей отбора получил федеральную субсидию от 10 млн до 45 млн рублей на обустройство дома (без подведения коммуникаций). Ровно такую сумму инвестор должен вложить из собственных источников (по условиям конкурса, финансирование идет 50 на 50). Всего предприниматели получили 271,1 млн рублей, из них 51,5 млн рублей добавил республиканский бюджет. «За счет данной меры поддержки в Республике Татарстан будет создано 10 новых и расширено восемь существующих средств размещения», — сообщили в Госкомитете РТ по туризму. Большой плюс в том, что земельные участки под размещение объектов выдавались в аренду без торгов, отмечала ранее глава АИР РТ Талия Минуллина.

Несмотря на рекордное количество возводимых глэмпингов, ценник на размещение ползет вверх. Как сообщили в Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ, прогнозная стоимость сейчас варьируется от 6 тысяч до 24 тысяч рублей в сутки в зависимости от формата объекта.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Почему в Свияжске нет глэмпинга

О старте федерального пилотного проекта по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц было объявлено в прошлом году. На совещании по развитию индустрии туризма и гостеприимства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о расширении практики субсидирования частных инвесторов, направив на эти цели 4 млрд рублей. Среди регионов получателей оказался и Татарстан.

— Сегодня мы увидели несколько замечательных примеров. Они подходят для отдыха за городом, на природе. На это направили 4 млрд рублей в 19 регионов нашей страны. Уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тысячи новых номеров для проживания, — отмечал премьер.

Конкурсный отбор в республике проходил непросто. Организаторам приходилось неоднократно пересматривать результаты: кто-то добровольно отказывался от реализации проекта, в результате чего некоторым добавляли. Но есть случаи к. К примеру, конкурсная комиссия вынуждена была повторно собраться, чтобы отказать в выдаче федеральной субсидии ИП Дамиру Фахрутдинову. Он выдвигал проект For-rest Glamp на острове-граде Свияжске с заявленной субсидией на 45 млн рублей. Ровно столько же инвестор собирался вложить и сам.

Как следует из протокола Госкомитета РТ по туризму, отказ предпринимателю последовал из-за того, что проект подпадал под градостроительные ограничения, действующие в охранной зоне исторического комплекса. Для его реализации потребовалось бы изменить регламенты через Минкульт РФ, что потребует немало времени.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Конкуренция растет

Впрочем в отрасли говорят, что рынок может накрыть новая волна инвесторов, которые оттянут на себя туристический поток у действующих игроков. В таком положении может оказаться глэмпинг «Бушидо парк» Рустема Тахаутдинова, сына экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. По словам источников «Реального времени», он построил его самостоятельно на собственные средства примерно год назад. Здесь расположено 12 белых геокупольных домов (от шести до восьми мест), есть банный комплекс. Отдыхать здесь предпочитают нефтяники. За первый год эксплуатации в парке отдохнули свыше тысячи жителей Юго-Востока республики.



Но скоро по соседству появится парк-отель «Татнефти», в создание которого будет направлена вся выигранная субсидия в 45 млн рублей плюс собственные средства на ту же сумму. Глэмпинг обустроят на территории действующих баз отдыха «Нептун», «Чайка» и «Дружба» на берегу Карабашского водохранилища. Интерес к этой территории в компании объяснили «развитой инфраструктурой», тем не менее площадка потребует «реновации и технологического усовершенствования».

Строительство парка пройдет в два этапа, в рамках первого — возведут 30 модульных домов на территории базы отдыха «Дружба». Они рассчитаны на круглогодичный семейный отдых. Одновременно в парк-отеле смогут отдыхать 128 человек.

Второй этап строительства планируется завершить к лету 2024 года. К тому времени здесь создадут необходимую инфраструктуру, благоустроят территорию, построят SPA комплекс и ресторан на берегу водоема. Всего будет создано 180 номеров различных категорий. Полностью сдать комплекс обещают до 2025 года.

Примечательно, что в этой же местности появится еще один новый игрок, а значит конкуренция будет только расти. Имя третьего инвестора пока не раскрывается, но, по информации источников «Реального времени», он построит здесь горнолыжный курортный комплекс. Одним словом, отдыхающим нефтяникам будет из чего выбрать: от скромной юрты с баней до люкса со SPA комплексом.

Фото: tatarstan.ru

«Для семьи с двумя детьми — дай бог, один раз в год съездить на выходные»

Участники туристического рынка считают, что частные инвесторы получили уникальный шанс преобразить туристические объекты при помощи государства, но они должны позаботиться и о доступности этого формата отдыха.

— Те люди, которые едут в глэмпинг, хотят получить особые условия отдыха. Чтобы рядом никого не было и не смотреть на других отдыхающих, — объясняет директор туристической компании «Объединение «Турист» Владимир Кудашов, — Ценник в 24 тысячи рублей в сутки — для состоятельных людей, для тех, кто и сейчас ездит на Мальдивы и по приколу попробует отдохнуть пару дней в глэмпинге. Для них 24 тысячи в сутки подозрительно дешево.

По мнению собеседника издания, чтобы отдых на природе действительно стал массовым, стоимость размещения должна быть ниже. «Для семьи со стандартным доходом в 50—60 тысяч в месяц и двумя детьми — это, дай бог, один раз в год съездить на выходные. На мой взгляд, они потянут глэмпинг на 2-3 дня и не больше». И это при том, что семье придется готовить еду себе самостоятельно.



По словам Кудашова, самое сложное в программе оказалось получить землю — посторонним ее не дадут. «Мы давно занимается внутренним туризмом, но так и не собрались построить глэмпинг. Присмотрели землю чуть дальше Голубого залива. Но как только запросили участок в аренду, нам ответили, что на него уже есть планы. В общем, нам так и не дали, а участок оказался в других руках», — посетовал он.

Зато повезло санаториям, которые получили субсидии на развитие инфраструктуры. «Наши партнеры взялись строить — например, санаторий «Васильевский». А почему бы и нет. Он расположен на площади 100 гектаров, которые занимают всего 300—500 человек. Есть свободная территория, и почему бы не построить глэмпинг, если государство берет на себя половину расходов? Они взялись строить, получили гранты. Также поступили санаторий «Ижминводы», детский лагерь «Байтик». Спасибо государству, которое наконец-то впервые в моей жизни, взялось вкладываться в развитие туристической инфраструктуры. Ну, наконец, впервые реальная поддержка за мои 26 лет! Со времен Советского Союза ничего не вкладывали!», — заключил главы турфирмы.