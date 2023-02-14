День в истории: день знаний, видео и любви

Чем примечательна дата 14 февраля?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 14 февраля, Международный день влюбленных. 14 февраля открыли КГУ, восстановили премию имени Мусы Джалиля, в Петербург впервые приехала будущая императрица Екатерина II, в России ввели григорианский календарь, в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк», основали видеохостинг YouTube, казнили полевого врача и священника Валентина. Родились основатель империи Великих Моголов Бабур, просветитель Каюм Насыри, хоккеист Руслан Зайнуллин, композитор Александр Даргомыжский, ученый Сергей Капица, певица Анна Герман, английский мореплаватель Джеймс Кук, писатель Жюль Валлес, первый директор ЮНЕСКО Джулиан Хаксли. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Верните премию Джалиля!

14 февраля 1805 года официально открыли Казанский университет, а уже с 24 февраля в вузе читали лекции. Университет в течение многих лет был самым восточным высшим учебным заведением России. Учебный округ, во главе которого он стоял, включал в себя Поволжье, Пензенскую и Тамбовскую губернии, Прикамье и Приуралье, Сибирь и Кавказ. В первые же десятилетия своего существования университет стал крупным центром образования и науки. Здесь был сформирован ряд научных направлений и школ: математическая, химическая, медицинская, лингвистическая, геологическая, геоботаническая и другие. Сейчас в состав учебных подразделений Казанского (Приволжского) университета входят 14 факультетов, Химический институт имени А.М. Бутлерова, Институт востоковедения, Институт языка, Институт непрерывного образования, а также 2 филиала (в Набережных Челнах и Зеленодольске).

Фото: wikipedia.org

14 февраля 1825 года в деревне Верхние Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии родился татарский ученый и просветитель Каюм Насыри. В 1841 году его привезли в Казань и отдали в медресе, которое он окончил в 1855 году. По окончании медресе ему предложили стать преподавателем татарского языка в Казанском духовном училище. Спустя время Каюм Насыри поступает вольнослушателем в Казанский университет. Также в течение 15 лет он преподавал в духовной семинарии. Каюм Насыри издал около сорока трудов по художественной литературе, фольклору, филологии, педагогике, математике, истории, географии, астрономии и другим отраслям науки. В 1871 году он начал издавать настольный ежедневный календарь, мечтал об издании татарской ежедневной газеты. Каюм Насыри внес значительный вклад в развитие различных отраслей гуманитарных наук, заложил основы современного татарского литературного языка. Умер ученый 20 августа 1902 года, был похоронен на Ново-Татарском кладбище Казани.



14 февраля 1982 года в Казани родился хоккеист Руслан Зайнуллин. Его отец выступал за «СК Урицкого», а также выступал за Альметьевск. Сын с 17 лет играл в «Ак Барсе», а в 2000 году завоевал на чемпионате мира среди юниоров со сборной России серебряные медали, а в 2002-м — золото. Также выступал в нижнекамском «Нефтехимике», московском «Динамо», «Спартаке», ХК МВД, нижегородском «Торпедо».

Фото: tatarstan.ru

14 февраля 1997 года указом президента Татарстана Минтимера Шаймиева была восстановлена Республиканская премия имени Мусы Джалиля. Премия присуждается один раз в два года в количестве четырех штук за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства и реализацию молодежных программ в республике. Победители номинаций получают дипломы, нагрудные знаки и премии в размере 200 тысяч рублей.

14 февраля 2022 года «Реальному времени» стало известно, что Татарстанское УФАС России возбудило дела против четырех крупных федеральных банков за ненадлежащую рекламу кредитов, причем в отношении двух из них уже вынесены «обвинительные приговоры». На фоне участившихся дискуссий о запрете рекламы банковского кредитования вообще — шаг весьма показательный.

Екатерина после приезда в Россию, портрет кисти Луи Каравака. Фото wikipedia.org

Екатерина II приехала!

14 февраля 1744 года в Петербург впервые приехала будущая императрица Екатерина II. Принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская прибыла в город вместе с матерью, чтобы выйти замуж за наследника престола Петра Федоровича. Впервые она увидела своего будущего мужа в Эйтинском замке в 1739 году. Сразу после приезда в Россию будущая императрица стала изучать русский язык, историю, православие и русские традиции. Она стремилась наиболее полно ознакомиться с Россией, которую воспринимала как новую родину. 1 сентября 1745 года она была обвенчана с Петром Федоровичем. В декабре 1761 года, после смерти Елизаветы Петровны, Петр III вступил на престол. За шесть месяцев царствования он успел вызвать у населения недовольство своей политикой. Екатерина Алексеевна, напротив, пользовалась популярностью в народе. В ночь на 28 июня 1762 года Екатерина II в сопровождении Алексея и Григория Орловых прибыла из Петергофа в Санкт-Петербург в казармы Измайловского полка, где немедленно была провозглашена самодержавной императрицей.

14 февраля 1918 года в России ввели григорианский календарь. До 1 февраля 1918 года в круглых скобках помещалась дата григорианского календаря, после 1 февраля 1918 года — юлианского календаря. То есть григорианский календарь ввели 24 января 1918 года, в соответствии с ним появилась поправка на 13 суток. В мире же григорианский календарь появился благодаря римскому папе Григорию XIII 4 октября 1582 года, его приняли в большинстве европейских стран в течение XVI—XVIII веков.

Фото: RIA Novosti archive, image #142921 / Alexander Polyakov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

14 февраля 2004 года в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк». Погибли 28 человек, включая 8 детей, более 100 человек пострадали. В тот день в РК находились, по разным оценкам, до 1 300 человек. Более 400 человек в бассейновой и смежных с ней зонах аквапарка. Площадь обрушения составила почти пять тысяч квадратных метров. Купол здания упал на всю водную часть комплекса, кроме бассейна для взрослых. Под обрушившейся крышей оказались детская площадка с детским бассейном и большой бассейн с горками, центрифугой и прочими самыми привлекательными аттракционами, с прилегающими площадями. В одно мгновение люди в купальных костюмах оказались на двадцатиградусном морозе среди обломков стекла и бетона. В ликвидации последствий обрушения крыши принимали участие 1 115 человек и 198 единиц техники, а также 57 бригад медицинской помощи. 14 февраля 2005 года на месте трагедии установили памятный камень с фамилиями погибших и православный крест.

Казнили, а мы празднуем

14 февраля 286 года за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов казнили полевого врача и священника Валентина. В то время Римская армия испытывала острый недостаток солдат, и военачальник был убежден, что женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Однако находились те, кто все равно желал обзавестись семьей. По преданию, святой Валентин сочетал браком влюбленных. А после казни он стал покровителем всех влюбленных.

Фото: wikipedia.org

14 февраля 2005 года в Калифорнии три бывших работника компании PayPal, Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим, основали YouTube. Для того чтобы любой пользователь смог выложить и просмотреть видеозапись на платформе, программисты решили использовать технологию Flash Video, позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных. Первый ролик на YouTube выложил Карим 23 апреля 2005 года. На 18-секундном видео можно увидеть, как он прогуливается по зоопарку в Сан-Диего. Два года спустя появилась русская версия сайта. В 2006 году видеохостинг купила корпорация Google.