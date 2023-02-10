КГАСУ готовится к открытию после реставрации, но его ждет еще один ремонт

На новый этап строительных работ вузу потребуется около 100 млн рублей

Фото: Дмитрий Кояш / photobuildings.com / BY-ND

Этой весной студенты и сотрудники Института строительства КГАСУ смогут вернуться в учебный корпус. В прошлом году в вузе началась масштабная реставрация, в ходе которой часть помещений вернула свой исторический облик и объемы, были обновлены инженерные коммуникации. В итоге здание, построенное в конце 1950-х годов в стилистике «сталинского ампира», капитально отремонтировали. Корпус недавно включили в реестр объектов культурного наследия. Работы по его восстановлению оценили в 152 млн рублей. Однако, чтобы освоить весь объем работ, предусмотренных проектом, этой суммы не хватило. Поэтому работы по фасаду и благоустройству пришлось перенести на этот год, что потребовало обновления научно-проектной документации. Подробности — в материале «Реального времени».

Часть помещений привели в соответствие с проектом Бикчентаева

В этом году зданию Института инженеров гражданского строительства КГАСУ исполнится 75 лет. За эти годы строение по ул. Зеленой, 1 не раз перестраивали, оно прирастало новыми корпусами, менялась и его внутренняя планировка. Сегодня трехэтажное строение общей площадью 5,4 тыс. кв. метров является учебно-административным корпусом. Два года назад здание, построенное по проекту выпускника вуза, архитектора и первого татарского профессора архитектуры Ахмеда Бикчентаева, включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, еще год спустя было принято решение о его реконструкции.

По предварительным подсчетам, на реализацию проекта ремонтно-реставрационных работ здания инженерного института требовалось без малого 152 млн рублей: порядка 75 млн из них планировалось направить на общестроительные работы на первых трех этажах и в подвале, а 26 млн — на реставрационные. В итоге большую часть финансовых средств выделило федеральное Минобрнауки, остальную часть составили собственные средства вуза.



За эти годы строение не раз переделывали, оно прирастало новыми корпусами, менялась и его внутренняя планировка. Фото kgasu.ru

Специалисты КГАСУ изучили техническое состояние исторического здания, оценив его как ограниченно работоспособное. И все же цоколи и отмостки вокруг находились в недопустимом состоянии, в здании отсутствовала вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, в неудовлетворительном состоянии была и поверхность стен, особенно в карнизной и цокольной частях здания. В целом проектом были предусмотрены порядка трех десятков видов ремонтно-реставрационных работ.

Помимо этого в здании должны были полностью заменить инженерные системы водоснабжения, отопления, кровлю поменять на новую, отвечающую современным требованиям теплозащиты, а также обновить электропроводку. Согласно данным сайта госзакупок, победителем электронного аукциона по определению подрядной строительной организации стала московская компания «Сармат», специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий. В ходе торгов она предложила снизить начальную сумму контракта на 7,5% — до 140,6 млн рублей. Заступил на объект подрядчик в начале июля и сдал объект заказчику через полгода — в третьей декаде декабря 2022 года.

Проект по реконструкции вузовского здания не предусматривал никаких изменений архитектурного облика и характера его современного использования — все работы преследовали цель по поддержанию памятника архитектуры в эксплуатационном состоянии без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Фасады здания сохранились без существенных утрат, правда, в начале 2000-х годов окна здания заменили на пластиковые. Теперь же их вновь решили сделать деревянными, причем повторяющими историческую геометрию и расстекловку. Двери в кабинеты и прочие помещения тоже восстановили по сохранившимся фотографиям с воспроизведением оригинального рисунка.

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Что касается внутренних изменений, авторы проекта решили вернуть вестибюлю исторически главного входа его первоначальные пропорции, для чего разобрали поздние перегородки. В итоге теперь перед посетителями института предстает единый ансамбль сохранившейся декоративной отделки холла — колонны с ионическими капителями, потолочная лепная розетка, столбы и пилястры. Вернуть изначальный вид предстояло и помещению читального зала библиотеки, где до реконструкции находилась учебная лаборатория. Здесь тоже убрали перегородки, которые позволили раскрыть декоративные колонны.

Свой первозданный вид обрели еще ряд помещений: с восточной стороны здания убрали закладку наружного дверного проема, разобрали поздний дополнительный настил полов, чтобы восстановить вход с улицы в юго-восточное крыло здания; в ряде кабинетов, учебных аудиториях и больших помещениях тоже разобрали поздние перегородки, что позволило вернуть им первоначальное объемно-пространственное решение со свободно стоящими несущими колоннами. При этом функциональное назначение этих помещений не изменилось — в них по-прежнему будут располагаться кабинеты и лаборатории. Аналогичные мероприятия были предусмотрены и в подвале здания.

На второй этап — от 80 до 100 млн рублей

Пока шел ремонт, учебный процесс пришлось оптимизировать. Расписание кафедр уплотнили за счет вечерних и субботних часов, полностью был задействован кампус вуза на ул. Ершова. С учетом того, что корпус института наполовину нес административную функцию, эти подразделения временно уплотнились в других корпусах.

— Сейчас идет закупка недостающей мебели, оборудования. Поскольку все внутренние помещения готовы и сданы под ключ, мы готовимся к возращению в институт, планируем переезд. Снова откроем двери для студентов и сотрудников КГАСУ в марте — начале апреля, — поделился новостью проректор по развитию и молодежной политике КГАСУ Асхат Рахматуллин.

По словам проректора, практически весь запланированный в прошлом году объем работ выполнен. Теперь этот объект архитектурного наследия ждет второй этап реконструкции, который коснется в основном ремонта фасада. «У нас еще нет окончательной сметы, пока предполагаем, что на эти работы потребуется порядка 80—100 млн рублей. Чтобы получить возможность провести все работы этой весной и летом, мы уже подали новую заявку в Минобрнауки России. При необходимости привлечем и собственные средства университета», — сообщил Рахматуллин «Реальному времени».

Ремонтные работы не нарушают особенностей памятника архитектуры

В список принципиальных конструктивных решений на этот год переходят ремонт штукатурного покрытия стен и декора фасадов, комплексная гидрозащита подземной и цокольной частей стен здания, замена конструкций приямков окон подвального этажа на новые, из монолитного железобетона, заполнение трещин в кирпичных стенах специальным реставрационным раствором, восстановление штукатурного покрытия стен, реконструкция его декоративных деталей, замена системы вентиляции и кондиционирования, а также части оконных рам.

Цветовая палитра здания все годы его существования оставалась в традициях «сталинского ампира», цитировавшего полихромию классицизма. Каждый раз при проведении фасадных работ проект повторял первоначальное цветовое решение — желто-охристые оттенки для стен и белый цвет для деталей. В новом проекте колористическое решение фасадов сильно не изменится — основные плоскости окрасят в охру светлого оттенка, декоративные детали — белые.

Фото: ksaba.ru

В связи с предстоящими работами по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, согласно федеральному закону, обновленная проектная документация на проведение работ вновь должна пройти государственную историко-культурную экспертизу. По заказу КГСУ ее исследованием на предмет воздействия ремонтных работ на сохранность исторического объекта занималась группа экспертов. В нее вошли архитектор и заслуженный работник культуры Татарстана Илзиря Кузьмина, Гюзель Исхакова — архитектор и член научно-методического совета по культурному наследию при республиканском Комитете по охране ОКН, а также Игорь Матвеев, являющийся членом ТРО ВООПИиК директор и главный конструктор компании «ЭкспертПроектСтрой».

Эксперты пришли к выводу, что проектом предусмотрено сохранение первоначальной и последующей функции памятника как учебного учреждения с учетом современных требований его использования и дальнейшей безопасной эксплуатации здания, а предлагаемые к выполнению дальнейшие работы не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН, не затрагивают исторически сложившуюся конструктивную схему здания, а также не нарушают особенностей памятника, составляющих его предмет охраны.

Таким образом, заключили эксперты, научно-проектная документация соответствует требованиям российского законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию татарстанским Комитетом по охране ОКН.



Недостроенный институт глухонемых, 1946 г. Фото: pastvu.com

Вместо вуза для глухонемых — институт инженеров гражданского строительства

Комплекс зданий Казанского архитектурно-строительного университета был построен в разные годы XX века в центральной части города, на территории Вахитовского административного района, ограниченной улицами Калинина и Зеленой. До середины XIX века эта территория между Суконной и Академической слободами оставалась городской окраиной, где находились усадьбы с большими участками, которые раньше считались дачами, и сараи кирпичного производства города. Территория эта долгое время оставалась официально неразмежеванной в силу своего сложного рельефа.

Во второй половине XIX столетия с ростом населения города, формированием новых капиталистических отношений район стал постепенно застраиваться городскими частными домами, к усадьбам добавились более мелкие участки для жилых зданий нового типа — доходных домов. На картах города конца XIX — начала XX веков на ней уже появились границы крупного квартала №99, относящегося к 4-й полицейской части города. После 1917 г. это были участки Свердловского, Молотовского, Приволжского и Вахитовского (в настоящее время) районов Казани. Район улиц Госпитальной и Кирпично-Заводской был застроен домами научной и творческой интеллигенции Казани, несколько участков были предоставлены духовенству. В советский период основная часть этих домовладений была передана под коммунальное жилье.



Рост темпов индустриализации, начавшийся в 30-х годах, необходимость строительства жилья и объектов культурно-бытового обслуживания еще более усилили освоение этих городских площадей. Изначально на месте, где сегодня стоит Институт инженеров гражданского строительства, в 1937 году планировалось построить Институт (Школу) глухонемых, для этого был даже разработан проект и было начато строительство. Однако в те годы многие положения довоенного генплана Казани так и не были реализованы.

Фото: ksaba.ru

История создания архитектурно-строительного образования в Казани начинается с 1890 года, когда император Александр III подписал Указ об учреждении в шести местностях России промышленных училищ разных типов, в том числе и Соединенного промышленного в Казани. По решению Городской думы здание технического училища было построено напротив Родионовского института благородных девиц, в конце Грузинской улицы — сегодня ул. К. Маркса. После Октябрьской революции в Казани уже была сформирована база для создания самостоятельного вуза по подготовке кадров для строительства объектов гражданской и промышленной архитектуры, и в 1919 г. Казанский промышленный, экономический и художественный техникум был преобразован в Казанский политехнический институт. Политех насчитывал четыре факультета: архитектурно-строительный, химический, механический и экономический с сельскохозяйственным уклоном, чуть позже к ним добавился инженерный факультет.

Спустя 3 года было принято решение о слиянии архитектурно-строительного и инженерного факультетов с созданием единого строительного факультета во главе с профессором М.Г. Ельчаниновым. В те годы стройфак имел два отделения — архитектурное и инженерное — и готовил архитекторов и инженеров-строителей широкого профиля, а также гидротехников, строителей дорог и мостов. В 1932 г. вуз переименовали в Институт инженеров коммунального строительства им. А.М. Горького, кроме него в довоенный период изменения в названиях претерпели все отделения института. С началом Великой Отечественной войны, летом 1941 г. институт приостановил свою деятельность с передачей имущества и здания в Наркомат авиации.

После войны сотрудники института, вернувшиеся с фронта, обратились к властям с инициативой о восстановлении строительного института в Казани. Однако на тот момент Казанский институт инженеров гражданского строительства не имел собственного здания — занятия шли на арендуемых площадях сельскохозяйственного и авиационного институтов. Тогда руководство института попросило передать в распоряжение учебного заведения вуза недостроенное здание Института глухонемых на ул. Зеленой, 1 и занимаемый им участок. И в 1948 г. оно перешло на баланс КИИГС.

Фото: ksaba.ru

Автором первоначального проекта здания был архитектор Ахмед Бикчентаев, но планам по его возведению помешала Отечественная война — к 1946 г. на участке были возведены стены до уровня 3-го этажа. Бикчентаев скорректировал свой проект с учетом требований вуза, и в 1948 году здание было достроено и сдано в эксплуатацию. Изначально здание предназначалось исключительно для учебных целей, его общая площадь составляла 2,7 тыс. кв. метров. Начиная с 1950 года и в течение 7 лет институт расширялся — к существующему учебному корпусу пристроили сложное крыло здания, где разместились новые учебные лаборатории, актовый зал, библиотека, физкультурный зал и небольшое общежитие для студентов. Площадь корпуса после перестройки увеличилась почти вдвое. Стоявшие по соседству с ним одноэтажные жилые дома в дальнейшем планировалось снести, а на их месте разбить сквер института и установить фонтан. В это же время был заложен фундамент и учебно-лабораторного корпуса по ул. Ершова.

В связи с пристройкой и переводом в нее части учебных помещений внутри здание вуза тоже претерпело частичную перепланировку, в основном за счет переноса перегородок, поменялось и декоративное оформление — над центральным входом появилась лепная эмблема, над окнами второго этажа центральной полукруглой части — пять гирлянд, в актовом зале — отделка с богатым лепным карнизом с модульонами и пилястрами с лепными капителями, а лепные карнизы — в фойе перед актовым залом, в читальном зале, в холле и в кабинетах директора, замдиректора и приемной. В 1966 году для института был построен новый спортивный зал, соединенный с учебным корпусом института подземным переходом, а в 1969 году в эксплуатацию был сдан новый пятиэтажный корпус, который соединялся со старым зданием вестибюлем, куда перенесли главный вход.

За годы эксплуатации и неоднократных ремонтов исторический корпус претерпел изменения в планировке. Ректорат переселили в корпус №3, а на его месте обосновали музей КГАСУ, площади столовой разделили и передали университетской бухгалтерии, площади библиотеки и спортзала заняла старейшая кафедра вуза — кафедра Строительных материалов. При этом в основных помещениях инженерного института сохранился первоначальный декор — потолочные тяги, колонны с ионическими капителями, гипсовая лепнина актового зала, где проходят заседания Ученого совета КГАСУ. Проводимые в здании косметические ремонты не затрагивали его конструктивную систему и объемно-планировочные решения. После строительства в 1970-е годы второго корпуса с большими пространствами для библиотеки и отдельного здания столовой эти помещения на первом этаже разделили на кабинеты и учебные лаборатории. Через 20 лет вестибюль исторического главного входа был разделен легкими перегородками на четыре кабинета.

Декоративное оформление интерьеров в значительной степени сохранилось, в том числе в помещениях, подвергавшихся частичной перепланировке, например, колонны с ионическими капителями в вестибюле главного входа. Но были утрачены декоративные колонны в бывшем читальном зале библиотеки, где разместили лабораторию электротехники, и в полукруглой аудитории третьего этажа.