День в истории: застрелили Пушкина, научили морзянке

Чем примечательна дата 8 февраля?

Сегодня, 8 февраля, День российской науки и День военного топографа. 8 февраля Петр I учредил Российскую академию наук, в Петербурге произошла дуэль Пушкина и Дантеса, в Казани открыли памятник Кирпичникову, Морзе показал, как работает телеграф. Родились писатель Жюль Верн, химик Дмитрий Менделеев, художник Франц Марк, первый мэр Казани Камиль Исхаков, актриса Шахсанем Асфандиярова. Умерли королева Шотландии Мария Стюарт, император Петр I, анархист и историк Петр Кропоткин, математик Джон Нейман. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился первый мэр Казани

8 февраля 1926 года в Термезе (Узбекистан) родилась актриса Шахсанем Асфандиярова. В Ташкенте она училась в хореографическом училище, выступала в местном театре оперы и балета, после чего поступила в Казанском музыкальном училище. В театрах начала играть в 1949 году. Жила в доме по на улице Большой Красной, 54. Среди ее ролей — Дездемона в «Отелло», Луиза в «Коварстве и любви», Дильбар в «Җилкәнсезләр» («Без ветрил») Карима Тинчурина и, конечно, Гафифа в «Первом театре» Галиасгара Камала.

8 февраля 1949 года в Казани родился Камиль Исхаков, выпусник Казанского электротехникума связи и физического факультета КГУ. Работал директором НПО «Алгоритм», в 1988-м стал первым секретарем Советского райкома КПСС, а в феврале 1989 года — председателем исполкома Казани. Позже он уже глава администрации города, до 2005 года, когда Исхакова назначили на пост полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Также был заместителем министра регионального развития РФ, постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества. С 28 ноября 2016 года — помощник Рустема Минниханова. При Исхакова в Казани была проведена программа ликвидации ветхого жилья, построили первые станции метро, вернули Казанскую икону Божией Матери и отпраздновали 1000-летие города.

Фото: Ринат Назметдинов

8 февраля 2021 года в главном корпусе КНИТУ-КХТИ открыли памятник выдающемуся ученому, академику, ректору Казанского химико-технологического института с 1964 по 1988 год Петру Кирпичникову. Церемонию приурочили ко Дню российской науки. Кирпичников создал научные основы стабилизации мономеров и полимеров фосфорорганическими соединениями, разработал фосфоросодержащие антиоксиданты, противоутомители, ингибиторы, стабилизаторы. Он внес большой вклад в исследование полисульфидных и уретановых эластомеров, разработал методы синтеза олигомеров с реакционноспособными функциональными группами.

8 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, что крупная авария на водопроводной сети Авиастроительного района Казани привела к полному отключению водоснабжения сразу в десятке многоквартирных домов по улице Лукина. Устранение прорыва в колодце городского водовода заняло около 8 часов — подача воды была восстановлена в 18:15, сообщили в казанском МУП «Водоканал». По данным службы, прорыв в сетях произошел из-за ветхости трубопровода 1974 года постройки, а прогнивший участок трубы заменен. Председатель НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Михаил Застела считает, что аварийная служба «Водоканала» уложилась в нормативный срок ликвидации подобных аварий — не более 10 часов. Требовать компенсации за срыв подачи воды жители не смогут — это форс-мажор.

Фото: Луиза Игнатьева

Дуэль на Черной речке

8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Российской академии наук и художеств. Учреждение было аналогом европейских академий, сам термин «академия» использовали в честь греческой античной философской школы. Петр I позволил обучаться в заведении всем желающим и способным, независимо от знатности происхождения их рода. Вскоре после учреждения научная деятельность Петербургской академии наук получила признание в европейских научных кругах, а периодический печатный орган — «Комментарии» — реферировался в немецких, французских и голландских научных журналах. Сложились прочные научные связи Петербургской академии наук с другими научными обществами. Сейчас в ведении Академии наук находятся 55 функционирующих музеев. В 1999 году указом президента России Владимира Путина 8 февраля стало Днем российской науки.

8 февраля 1837 года состоялась дуэль на пистолетах между поэтом Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом). Дуэлянты встретились на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки, близ Комендантской дачи. Секундантом Пушкина был его лицейский товарищ подполковник К. Данзас, секундантом Дантеса — сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак. Во время роковой дуэли великий русский поэт был смертельно ранен в живот. Дантес был ранен в руку. С места дуэли Пушкина привезли домой, на набережную реки Мойки, 12, где в мучениях он прожил 2 дня. 10 февраля 1837 года он умер от перитонита.



Источник wikipedia.org

Морзе показал телеграф

8 февраля 1828 года во французском городе Нанте родился писатель Жюль Верн. Он учился в Париже на юриста, но в то же время активно занимался сочинительством, писал рассказы и либретто для парижских театров. Его настоящим литературным дебютом стал роман «Пять недель на воздушном шаре», который был написан в 1864 году. Вторая выпущенная книга называлась «Путешествие к центру земли». В ней рассказывается о таинственной находке профессора минералогии. В 1865 году свет увидели сразу два романа — это «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» и «С Земли на Луну». Верн с удивительной точностью обрисовывает аппараты, которые помогли человеку дышать в комическом пространстве. Его техника, описанная в книге, имеет такой же принцип действия, что и современные устройства. Поэтому Верна часто называют провидцем и великим мечтателем. В 1867 году был издан роман «Дети капитана Гранта». Это произведение было экранизировано в ряде стран, только в Советском Союзе фильм сняли дважды. Жюль Верн умер в Амьене 24 марта 1905 года. Он написал 66 романов, более 20 повестей и рассказов, более 30 пьес, несколько документальных и научных работ.

8 февраля 1838 года американский художник Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Будучи первым президентом Национальной академии рисования США, он загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Над созданием телеграфа он трудился 10 лет. Впервые свою работу он продемонстрировал в 1837 году, но тогда его послание оказалось нечитаемым. Морзе меньше, чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе. 8 февраля 1838 года в здании Нью-Йоркского университета он успешно продемонстрировал свое двойное изобретение уже на 15-километровой линии.