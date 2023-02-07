Дискотека 90-х: Зухра Шарифуллина выступает на агитационном концерте в Сибири

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 30-я

Начав говорить о творчестве Зухры Шарифуллиной в прошлом выпуске, мы нашли немало интересных записей, связанных с ее выступлениями, одно из которых дает яркое впечатление о концертном быте артистов в девяностые — это приезд в сибирское село Тукуз в 1997 году. Блестящие платья и арабские на сцене, а в зале — зрители в пальто и шапках.

Что мы знаем о Тукузе?



Тукуз (а по-татарски «Тугыз», девять) — село в Вагайском районе Тюменской области на берегу реки Агитка. В огородах — картофель и овощи. Сельчане держит скотину, продают клюкву и рыбу, есть несколько ИП, в том числе занимающися деревообработкой. Многие — вахтовики. Есть средняя школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почта. В 2010 году здесь насчитали 772 человек, в 2016 — 1153. Практически все — татары. Рядом находится некий мавзолей неизвестной святой под названеим Тукузская Астана.

В новостные сводки Тукуз попал в апреле 2016 года, когда вода, в результате, поднялась на 7-8 метров, было затоплено более 150 домов на 345 человек, в том числе мечеть. Люди жили в школе и в пришкольном интернате. Всего в области под наводнение попали четыре деревни. После возник скандал с выплатами единовременных пособий — тогда ее выдали 108 собственникам, заявив, что остальные сельские дома используют в качестве дачи.

8 декабря 1997 года в Тукуз приезжала Зухра Шарифуллина. Привез ее депутат областной думы Владимир Крамской. Выпусник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и индустриального института (в последнем он работал главным инженером) такде был заместителем директора Тюменского завода «Нефтемаш», заместителем начальника СМУ-14 и много кем еще, к примеру, начальником Тюменского управления магистральных газопроводов предприятия «Сургутгазпром». Артистку он привез в рамках предвыборной компании — и 14 декабря получил голоса 19234 избирателей (42.1% от проголосовавших);.

Песни, танцы и пародии



Зухре Шарифуллиной 20 декабря того года исполнился 41 год. Она родилась в селе Сарманнар Сармановского района, пела с детства, потом поступила в ансамбль песни и танца имени Габдуллы Тукая, училась играть на аккордеоне, потом — в Нижнекамском музыкальном училище. Как и многие артисты, в 1980-е стал солистом Татарской филармонии, выступая в концертном составе Ильгама Шакирова. В интервью она вспоминала, что гастрольные условия тогда были из ряда вон: скажем, в каждом деревне приходилось выпрашивать у начальства машину, а порой ездить даже на тракторе. В 1988-м начала выступать с отдельным эстрадным ансамблем. Ее хитовые «Нигә яна йөрәгем» и «Су буенда учак яна» появилась как раз тогда. На «Мелодии» у нее вышел совместный диск с Георгием Ибушевым, она давала десятки концертов в месяц.

Концерт начинается в 8 вечера. Все зрители — в куртках и шапках, включая звукорежиссера. Артисты, разумеется, в концертных нарядах. Сразу замечаешь баяниста Рустема Валеева (о его поездке в это же время с Ильгамом Шакировым мы писали). Он не только играет, но подпевает. Выступление начинается с жизнеутверждающего «Ал да булырбыз әле, гөл дә булырбыз әле, тагын бер килербез әле, бергә булырбыз әле» («Все будет у нас хорошо, еще приедем, еще будем мы вместе). Шарифуллина объясняет, что концерт должен был состояться вчера, но вышла задержка из-за вылетов самолетов. Так что зрители, оказывается, собираются повторно. Уже третьей песней Шарифуллина выдает сибирско-татарскую «Безнең урамда», а потом скромно интересуются, знают ли ее слушатели: «По кассетам? Ну как, на обложке кассеты я красивее или сейчас?».

В целом, это классический концерт 90-х — Рузалия Шарафутдинова танцует арабский танец (домотайте до 27 минуты) и ходит по ножам, после Рустем Валеев играет на разнообразных гармонях, курае и показывает мастерство в художественном свисте на радость детям, а также поет, изображая Рената Ибрагимова, Фариду Кудашеву, Ханафи Шайдуллина и Шакирова, конечно, заканчивая пародией на Ельцина, баллотируя на Крамской. А Шарифуллина в конце встречает знакомых с Сармановского района.

В 22 июня 2019-го в Тукузе открыли новую мечеть, а в 2020-м — новую школу. В 2021-м Шарифуллина выпустили о себе книгу.