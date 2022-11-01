Дискотека 90-х: баянист Рустем Валеев

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27 октября 2022 года баянист, гармонист Рустем Валеев отмечал бы 61-й день рождения. Об этом напомнил его сын Ислам, разместив в интернете очередной архивный фрагмент из его выступления. Это своеобразное напоминание, что в фонограмных 90-х место и роль исполнителей на баяне, конечно, менялись. Но оставались не менее важными. И даже более стабильными, чем мода на шансон или электропоп.

Как Рустем Самарский добывал билеты на самолет Сургут — Казань

Рустем Валеев умер 5 марта 2014 года. Писатель Камиль Каримов в связи с этим опубликовал в журнале «Казан утлары» воспоминания о концерте в 1994-м в Ноябрьске. Состав: Каримов, Валеев и Ильхам Шакиров. Сначала лететь на большом самолете до Сургута, потом на поезде — до места назначения. Зал — на 700 человек, зрителей (а концерт частный) — 31. Выступление — 2 часа, без антракта.

После выяснилось, что в Сургут самолет летает два раза в неделю. Каримов вспоминает, что в полярную ночь Шакиров две ночи заснуть не мог, ходил до четырех утра по коридору гостиницы. В Сургуте выяснилось, что билеты не куплены и свободных мест нет. Валеев достал баян и заиграл «Эскадрон». Когда подошла девушка проверять документы, он ее признал, как милиционера, охранявшего в прошлом году Тобольский драмтеатр. После подошли двое крупных ребят и признали в артисте «Рустема Самарского», который играла с Хамдуной Тимергалиевой в Сургуте. Сами они были из Муслюмовского района. Узнав, что рядом в беспокойстве сидит сам Шакиров, договорились провезти троих звезд в «ЯК-40» зайцами. В итоге Валеев ехал на коробке с лимонадом, а Шакиров — на месте второго пилота. Каримову пришлось прятаться в туалете. Валеев в итоге даже успел на Сабантуй.

Гармонь под кроватью

Валеев у Шакирова играл 29 лет. Родился он, как можно догадаться, в Самаре (Куйбышеве). Впервые освоил мелодию на гармони в 5 лет: отец уходил на работу, прятал инструмент под кровать, а маленький Рустем спрашивал у бабушки разрешения поиграть и на слух подбирал плясовую мелодию, сначала одной рукой, потом научился добавлять аккорды. В родном городе начал играть в ансамбле «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»), в 1984-м, после окончания Куйбышевского училища и службы в армии в Венгрии оказался в Татгосфилармонии, играя не только с Шакировым, но и Альфией Авзаловой, Зухрой Шарифуллиной. Пишут, что он любил, поговорив с человеком, выдать потом на него пародию. Вот его подражание татарскому соловью.

Уже на первом конкурсе гармонистов имени Туишева он становится лауреатом. Также выигрывал на таких мероприятиях, как «Голоса России» , «Золотая десятка», «Играй, гармонь, в Кремле! 20 лет в эфире!» и «Минута славы», где поражал Гарика Мартиросяна и зрителей постепенно уменьшающимися гармонями, вплоть до спичечного коробка. Всего у Валеева было 27 гармоней, самая старая — 1940 года.

Выпустил более 20 альбомов и две книги: «Самоучитель игры на тальянке и хромке» и «Обработка татарских народных мелодий для баяна». Также играл на флейте, татарском духовом инструменте сорнай, на кубызе, выступая в США, Канаде, Финляндии, Турции, Китае, Франции. Это видео — из Германии.

Медитация под баян

Когда в интервью у Валеева спрашивают, перешел ли его талант детям, он, улыбаясь, отвечает, что немного. Вот, мол, сын начал заниматься битбоксом.

После Ислам Валеев, освоив видеоблогинг, перешел в битмейкеры, сочиняя хитовые треки (значительная часть — гимны «Сәләт») для Зарины Вильдановой и Ильгиза Шайхразиева. Но это совсем другая музыка. А баян окончательно слился с исполнителями, освоившими жанр «озын көй», когда голос переливается вместе с баяном, не вписывается в ритмические сетки и превращается в форму медитации. Ему не нужны даже микрофоны, очень удобно.

Вероятно, когда-нибудь появятся и новые ансамбли, которую это характерное звучание сделают своей фишкой. Но пока что в тренде остается закрепившийся в 90-х синтезаторный ритм.