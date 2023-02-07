День в истории: ТАССР переименована в Республику Татарстан

Чем примечательна дата 7 февраля?

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 7 февраля, День российского бизнес-образования. 7 февраля был утвержден герб нашей республики Татарстан, а ТАССР стал Татарстаном, провели первую успешную в мире хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза, в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры, были открыты Соломоновы острова и запатентован огнетушитель. Родились поэтесса Ильсияр Иксанова, писатель и богослов Томас Мор, императрица Анна Иоанновна, классик английской литературы Чарльз Диккенс, художник-передвижник Владимир Маковский, биофизик Александр Чижевский, авиаконструктор Олег Антонов. Умерли акушер-гинеколог Викторин Груздев, художник Иван Билибин, советский физик Игорь Курчатов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

На гербе — белый барс

7 февраля 1938 года ушел из жизни акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Викторин Груздев. Он родился в 1866 году в Кинешме. В 1891 году окончил Императорскую Военно-медицинскую академию в Петербурге и в 1894-м получил степень доктора медицины. В 1900 году Груздев возглавил кафедру акушерства и женских болезней в Казанском университете, руководил ею в течение 30 лет. Также был главным врачом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста. Умер ученый от мозгового инсульта и был похоронен в Казани на одной из главных аллей Арского кладбища.

Фото pmarchive.ru

7 февраля 1966 года в деревне Татарские Саралы Лаишевского района родилась поэтесса и журналистка Ильсияр Иксанова. Писать стихи начала в детстве, училась на факультете татарской филологии КГУ, работала в газетах «Яшь ленинчы», «Шәһри Казан», журналах «Ялкын», «Салават күпере», «Сөембикә», «Түгәрәк уен». Опубликовла семь стихотворных сборников, первый, «Ышанасы килә» («Хочется верить»), вышел в 1991 году.

7 февраля 1992 года Верховный Совет Татарстана утвердил герб республики — крылатого барса с круглым щитом на боку. У него приподнята правая передняя лапа, крылья состоят из семи перьев, а положение хвоста означает хорошее настроение и дружелюбие. Герб оформлен в тех же цветах, что и флаг республики. Он утверждает такие ценности, как добро, справедливость, благополучие населения, дружба между народами. Авторами государственного герба Татарстана стали доктор филологических наук Назым Ханзафаров (идея) и художник-монументалист Риф Фахрутдинов (исполнение).

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Также 7 февраля 1992 года Татарская ССР была переименована в Республику Татарстан. Несколько месяцев спустя, в апреле, переименование было утверждено Съездом народных депутатов РСФСР. Новое название закрепил закон «Об изменении наименования Татарской Советской Социалистической Республики и внесении соответствующих изменений в Конституцию (Основной закон) Татарской ССР». В ноябре того же года ввели новую Конституцию РТ.

7 февраля 2022 года «Реальное время» сообщило, что главной темой «делового понедельника» в мэрии Казани стало внезапное увольнение со своего поста главы Комитета ЖКХ казанской мэрии Дмитрия Анисимова, проработавшего в этой должности от силы три года. Ушел он по собственному желанию аккурат в тот день, когда наша газета спрогнозировала высадку антикоррупционного десанта во все управления хозяйства Ильсура Метшина.

Фото kzn.ru

Успешно и под наркозом



7 февраля 1847 года доктор Федор Иноземцев провел первую в Российской империи и первую успешную в мире хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза. Все произошло в Риге, столице Лифляндской губернии, на территории Первой городской больницы. Впервые эфирный наркоз применили во время операции в США в 1846 году, и до российского государства эта новинка добралась уже спустя полгода. Через 2 недели после операции в Риге эфирный наркоз применил и коллега Иноземцева — Николай Пирогов. Он хорошо овладел этим способом и в том же году провел более 50 подобных операций. А Иноземцев провел только 18 операций.



7 февраля 2014 года в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. До этого Россия принимала Олимпиаду в 1980 году — тогда XXII летние Олимпийские игры состоялись в Москве. В 2014 году торжественная церемония открытия Игр прошла на олимпийском стадионе «Фишт» с участием 40 тысяч зрителей. Кроме того, порядка 3 миллиардов телезрителей со всего мира смотрели открытие в прямом эфире. В Олимпиаде участвовали 2,8 тысячи спортсменов из 88 стран. Дебютировали команды из Доминики, Мальты, Парагвая, Восточного Тимора. Самыми результативными Игры стали для сборной России. Российские спортсмены в общей сложности завоевали 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых. На втором месте оказалась сборная Норвегии, заработавшая 26 наград, а на третьем — команда Канады с 25 медалями.

Фото kremlin.ru

Тушить — патентованным

7 февраля 1568 года были открыты Соломоновы острова. На них наткнулся испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра, который находился на тот момент в плавании уже несколько месяцев. Менданья решил, что открыл страну Офир, откуда, согласно библейской легенде, царю Соломону привозили золото и драгоценности для украшения Иерусалимского храма. Поэтому мореплаватель назвал острова Соломоновыми. На них располагался тропический лес с чащами, где находились хижины аборигенов. Позднее, в 1574 году, король Испании приказал Менданье организовать новую экспедицию, чтобы найти золотые копи, построить на островах три города и управлять ими. Но мореплаватель отправился в путешествие лишь в 1595 году. Экспедиция потерпела неудачу. Менданья основал колонию на островах Санта-Крус и вскоре умер там от болезни. Вновь Соломоновы острова открыл англичанин Филипп Картерет в 1767 году. Попытки освоить острова тоже были неудачными, местные аборигены пытались съесть чужаков. В 1978 году Соломоновы острова получили независимость от Великобритании. Сегодня на их территории проживает более полумиллиона человек.

7 февраля 1863 года в США запатентовали первый огнетушитель. Впервые стеклянные колбы, заполненные водой, стали применять во время тушения пожаров еще в XVII веке. Но официально первый огнетушитель был запатентован 7 февраля 1863 года, его разработчиком выступил инженер Алан Крей. Взрывной огнетушитель «Пожарогаз» создал российский инженер Наум Шефталь в конце XIX века. А изобретатель Александр Лоран разработал углекислотный и пенный огнетушитель. Позднее в качестве наполнителя для огнетушителей стали использовать порошок. Такая технология используется и по сей день. В настоящее время огнетушители являются обязательными атрибутами безопасности как в зданиях, так и в автомобилях.