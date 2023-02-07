Татарская «аномалия» Магнитогорска

Историк — о рекордном росте числа городских татар на Урале на фоне общего снижения второго по численности народа России

Резкое сокращение численности татар в России может быть связано с низким качеством и поверхностным поведением Всероссийской переписи населения, считает историк, научный руководитель магнитогорского филиала Института истории им. Ш. Марджани Салават Ахметзянов. Колумнист «Реального времени», ранее рассказывавший о татарстанских и башкортостанских мусульманах-спецпереселенцах, участвовавших в сталинской стройке, в очередной статье для нашего издания рассуждает о том, как вышло, что представителей второго по численности народа в стране стало меньше сразу на 600 тысяч человек, а также о том, кого эта тенденция не затронула.

Где потерялись 600 тысяч татар?

Всероссийская перепись 2020 года в условиях вспышки коронавирусной инфекции была проведена поверхностно и с низким качеством. Все это не могло не сказаться на уровне достоверности цифр, касающихся численности татар как в целом по стране, так и локально.

Общая численность татар, согласно переписи 2010 года, составила 5 млн 311 тысяч человек, а по результатам переписи 2020-го произошло ее резкое снижение примерно на 600 тысяч, до 4 млн 414 тысяч, или на 12,7%. И если в самом Татарстане при наличии организующего и контролирующего национально-административного ресурса произошло некоторое увеличение численности татар — на 3,9%, то вне пределов республики, где проживает их большая часть, случился обвал в минус 25,8%.

Статистическое снижение наблюдается по всем регионам, где проживает наибольшее количество татар: в Башкортостане — с 1 млн 9 тысяч до 975 тысяч, в Оренбургской области — со 151 тысяч до 117 тысяч, в Самарской — со 126 тысяч до 94 тысяч, в Ульяновской — со 150 тысяч до 111 тысяч. Заметим, что в Башкортостане наименьшее снижение численности татар, лишь на 3,5%, что также можно объяснить использованием контролирующего качество переписи республиканского национально-административного ресурса.



Фото: Ринат Назметдинов

«Аномальный» рост количества городских татар в Магнитогорске

В нашей Челябинской области через 10 лет между переписями наблюдается снижение численности татар в полтора раза — со 181 тысяч до 120 тысяч, что кажется просто катастрофичным. Но в Магнитогорске в условиях этого статистически негативного фона по каким-то причинам случился «аномальный» рост количества городских татар на 8,3% — с 20 433 до 22 151 человек.

В ряде областных центров также произошел рост численности татар за счет переезда из умирающих деревень. Однако вокруг Магнитогорска практически нет татарских деревень, и отсутствует ощущение какого-то пополнения со стороны. Поэтому думается, что увеличение численности татар здесь — это результат работы наиболее креативной части городской национальной автономии (в лице историков, журналистов, религиозных деятелей, учителей, художников, музыкантов, работников отдела татарской культуры Дома дружбы народов и так далее).

Последние 10 лет мы очень активно позиционировали себя через СМИ. Выпускается газета «Татар рухы», в соцсетях есть группа «Татары Магнитогорска», работает местное отделение телевидения от федерального канала ТНВ Планета. Особую роль сыграла реализация исторического проекта «Татары строили Магнитку», в ходе которого проведено не менее сотни различных мероприятий, опубликованы десятки статей, изданы пять книг.

Нашими постоянными совместными усилиями много лет подряд в рамках городского социума из всех информационных «утюгов» внушалась мысль, в том числе людям с половинчатой, неустойчивой этнической самоидентификацией, что татарином быть не стыдно, а круто, что само слово «татарин» это своего рода бренд. А, как известно из теории и практики маркетинга, именно наличие «бренда» в значительной мере определяет выбор. Возможно, свою роль сыграла и наша принципиальная позиция в отношениях с городской администрацией, что могло повлиять на отсутствие занижения итогов переписи. В последние годы администрация Магнитогорска немало сделала для татар, но это не значит, что выполнены все наши требования по развитию национальной культуры.

Фото: ddnmgn.ru

Хочется верить, что снижение численности татар — просто ошибочный результат

Нельзя отрицать сам факт, что определенное снижение количества татар между двумя переписями имеет место, но вряд ли это выражается цифрой в 600 тысяч человек, которая представляется мало реалистичной. Хочется верить, что статистическое снижение численности татар является просто ошибочным результатом, а не намеренным действием как части планомерной программы по демонтажу «корпорации Татарстан».

В последние годы удалось стабилизировать численность представителей русского народа и населения страны в целом за счет присоединения новых территорий, пополнения России новыми гражданами как с Украины, так и из среднеазиатских республик.

Но у татар нет подобного источника увеличения их количества. Поэтому придется жить и работать с тем что есть, прилагая максимальные усилия по сохранению нашего народа.



Салават Ахметзянов