Эльмира Зарипова: «Тот, кто хочет и может работать, мотивирован, — работу найдет»

Глава Минтруда РТ — об уровне безработицы и количестве вакансий, которое почти в 6 раз превышает число нетрудоустроенных граждан

Фото: Максим Платонов

Российский рынок труда в условиях потрясений прошлого года столкнулся с серьезными вызовами. Ушли многие зарубежные компании, свернул деятельность ряд предприятий. Весной в режиме неполной занятости оказались 18 тысяч жителей республики. И все же Татарстану удалось сохранить высокую стабильность на рынке труда, где показатель спроса на специалистов в несколько раз превышает численность безработных. Какие меры поддержки от государства сегодня получают потерявшие работу татарстанцы и сами работодатели, грозит ли республике кадровый голод и как бесплатно получить новую профессию — на эти и другие вопросы в ходе онлайн-конференции «Реального времени» ответила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Уровень безработицы — один самых низких в Поволжье

Сегодня уровень безработицы в Татарстане едва превышает 2% от всего числа трудоспособного населения, что почти в 1,5 раза меньше общероссийского показателя. Безработными в республике значатся 7 200 человек. При этом в базе центров занятости имеется 43 тысячи вакантных мест, то есть шесть рабочих мест на человека. «Поэтому тот, кто хочет работать, кто может работать, тот, кто мотивирован, тот работу найдет», — убеждена министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Уровень занятости населения в Татарстане тоже остается одним из самых высоких в Приволжском федеральном округе — он составил 62,6%. В целом по России показатель находится на уровне 60%, в ПФО — 59,5%.

Татарстану удалось сгладить напряжение на рынке труда, возникшее весной прошлого года, когда из страны стали уходить иностранные компании. В результате около 18 тысяч татарстанцев перевели в режим неполной занятости, а 400 предприятий объявили о том, что изменят режим работы. Безусловно, как считает министр, этот период не был столь катастрофичным, как ковидный 2020-й, когда в режиме неполной занятости оказалось около 44 тысяч работников:

— Минувшей весной были оперативно приняты меры на федеральном уровне, оказана серьезная поддержка со стороны правительств России и Татарстана, которая нам позволила сохранить трудовые коллективы и уровни дохода граждан. Для этого были организованы общественные работы — в них участвовали 1,2 тысячи безработных, 18 тысяч человек, которые оказались под угрозой сокращения, были переведены на временную занятость. На 1 февраля эта численность сократилась до 2,2 тысячи человек. Еще порядка 4 тысяч человек прошли переобучение под новые условия труда.

«Кто хочет работать, кто может работать, тот, кто мотивирован, тот работу найдет», — убеждена министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова

В дефиците — учителя, электрогазосварщики и водители

Однако не всегда уровень квалификации соискателей соответствует запросам работодателей, в результате возникает кадровый дефицит, отметила Эльмира Зарипова. В сотрудниках сегодня нуждаются предприятия обрабатывающей промышленности, машиностроения — здесь нужны и высококвалифицированные специалисты, и простые рабочие. По-прежнему высок спрос на учителей, нянечек и воспитателей — за 10 месяцев 2022 года численность работников в системе образования сократилась на 2,1 тысячи человек. В прошлом году был большой запрос от органов системы образования на то, чтобы переобучить и подготовить воспитателей, педагогов, психологов и образование — сегодня это та отрасль, где происходят очень большие подвижки по кадрам. Не является исключением и сфера здравоохранения.

Сильный кадровый голод сегодня испытывает также транспортная отрасль, где нужны водители и кондукторы. Очень востребованы электрогазосварщики, слесари механосборочных работ.

Кстати, сельское хозяйство постепенно перестает быть антилидером по уровню зарплаты, нарастив в прошлом году численность работающих. Свою роль в этом сыграло появление на рынке республики крупных агрохолдингов, создавших привлекательные условия труда и выплачивающих достойную зарплату сельчанам.

Меняется в лучшую сторону кадровый вопрос в здравоохранении. Раньше выпускники медицинских вузов отказывались от работы в государственных учреждениях по причине плохих условий труда, отсутствия современного оборудования. Но благодаря реализуемой в республике программе модернизации больниц и поликлиник, их капитального ремонта, оснащению современным оборудованием молодежь стала идти на вакантные должности — обратила внимание на эту тенденцию глава Минтруда:

— Но теперь выпускник ставит перед работодателем новые вопросы — о зарплате, наличии социальной инфраструктуры для работников, жилья. Мы видим, что сегодня многие муниципалитеты — Альметьевский, Елабужский, Набережные Челны и Казань — двигаются в сторону того, чтобы обеспечить жильем тех работников, которые приходят. То же самое происходит сегодня и в промышленности — соискателям нужны социальные гарантии, тогда они идут работать на вакантное место.

Не всегда уровень квалификации соискателей соответствует запросам работодателей, в результате возникает кадровый дефицит, отметила Эльмира Зарипова

После переобучения — на новое место работы

Сегодня в числе безработных в основном женщины, которые находятся в декретном отпуске либо воспитывают ребенка-дошкольника. Им Министерство труда предлагает участвовать в специальных программах, которые помогают освоить не только новую профессию, но и гибкую занятость — работать всего несколько часов в день.

В рамках нацпроекта «Демография» были трансформированы и программы обучения. Если раньше субсидии выдавали предприятиям, то сегодня эту функцию взяли на себя три национальных оператора, которые определяются Министерством труда России исходя из потребностей рынка труда, запроса работодателей. В категорию тех, кто может стать участником этой программы, входят:

лица в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста;

женщины, находящие в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста;

молодежь в возрасте до 35 лет включительно;

безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;

работники, находящиеся под риском увольнения.

В прошлом году в Татарстане обучение в рамках этой программы прошли свыше 9,7 тысячи человек и процент трудоустройства среди них составил более 90% при плановых показателях порядка 80—85%.

Площадками для поиска работы и кадров, как и прежде, являются центры занятости населения в муниципальных районах, которые регулярно проводят ярмарки вакансий. Помимо этого в России создан и действует единый портал «Работа в России», где можно легко понять, кто, кому и где нужен. Причем регистрироваться на этом портале и сообщать о наличии вакансий обязаны работодатели со штатной численностью более 25 человек. В январе этого года заявки на поиск работы подали 3,4 тысячи татарстанцев, на обучение — порядка 240 человек. Исходя из запросов, поданных соискателями, выстраивается система образования, контрольные цифры приема в вузы, открываются или, напротив, закрываются новые направления.

«Если предприятие ОПК берет работника, то он получит порядка 260 тысяч рублей — МРОТ плюс страховые взносы, но по истечении каждого квартала», — говорит Эльмира Зарипова

За неопытного работника доплатит государство

Кроме того, существует программа «Субсидированный наем» — она помогает найти работу молодежи, чаще не имеющей опыта работы. При приеме на работу таких сотрудников организация или предприятие получает в течение шести месяцев за каждого такого работника компенсацию от государства в размере МРОТ. Максимальное возмещение работодателю составляет 64,3 тысячи рублей. В прошлом году этой программой воспользовались более 700 работодателей, которые приняли на работу более 1,6 тысячи молодых людей в возрасте до 30 лет, у которых, например, есть образование, но нет опыта работы, или же тех, кто пока учится, но еще не знает, куда пойти работать, или же молодых людей с инвалидностью.

Кстати, в этом году программа «Субсидированный наем» ориентирована на предприятия оборонно-промышленного комплекса: «Если предприятие ОПК берет работника, то он получит порядка 260 тысяч рублей — МРОТ плюс страховые взносы, но по истечении каждого квартала», говорит Эльмира Зарипова:

— По условиям, это должен быть человек из другого субъекта федерации. Чтобы не было такого — вы у меня переманиваете, мы у вас. Есть субъекты в стране, где может не быть предложений на рынке труда, и люди готовы переехать. А Татарстан — регион, который готов принимать, и есть такая серьезная поддержка со стороны федерального бюджета.

Кроме того, предприятие должно предоставить переехавшему из другого региона либо компенсацию части стоимости аренды жилья, либо место в общежитии или другие варианты решения жилищного вопроса.

В продолжение темы трудоустройства инвалидов Эльмира Зарипова сообщила, что в списке безработных в республике числятся 454 инвалида, и с этого года изменился порядок приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Если у работодателя штатная численность от 35 до 100 человек, то 2% мест должны быть для людей с ОВЗ, если в штате более 100 человек, то уже 3% инвалидов от среднесписочной численности. Еще одно требование — раньше работодатель просто мог декларировать о намерениях принять сотрудника с ОВЗ, заквотировать места под них, теперь же он обязан трудоустроить на это вакантное место инвалида. Эта мера, считает Зарипова, позволит гарантированно обеспечить людей с ограниченными возможностями рабочими местами. Контроль над исполнением этого требования будет вести Министерство труда и соцзащиты.

Эльмира Зарипова сообщила, что в списке безработных в республике числятся 454 инвалида, и с этого года изменился порядок приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья

«Это воины, патриоты, каждый из них — это герой»

С прошлого года, с началом СВО в Украине, Минтруда взяло на себя часть заботы о переселенцах из Донбасса и других украинских регионов. Весной, когда в Татарстан прибыли эшелоны с теми, кто решил перебраться в Россию, были развернуты пункты их временного проживания, был создан оперштаб по решению вопросов трудоустройства, образования, здравоохранения. Для трудоспособных граждан организовали 65 ярмарок вакансий.

— Среди прибывших есть те, кто уже не только трудоустроился, но и оформил социальную ипотеку. То есть их жизненные горизонты однозначно связаны с республикой. Сегодня, когда спрашивают, сколько людей работают из них, говорю, что бОльший объем из тех, кто мог и желал, они все работают. Остались либо люди пожилого возраста, либо мамы в декретном отпуске, воспитывают малолетних детей. И то они сегодня работают неполный рабочий день. Все, кто переехал, получили единовременные выплаты, — рассказала глава Минтруда РТ.

Особое внимание уделяется тем татарстанским семьям, в которых мужья, отцы, сыновья были мобилизованы и участвуют в СВО. В каждом муниципальном районе сегодня работают кураторы, были приняты различные меры социальной поддержки таких семей:

— Татарстан — один из первых регионов, который поддержал детей участников СВО, — по обеспечению местами в детских садах, питанию в школах за счет республиканского бюджета учащихся с 1-го по 11-й класс. За каждой семьей закреплен ответственный работник, эти семьи сегодня находятся под пристальным вниманием. Мы все понимаем, что это воины, патриоты, каждый из них — это герой.

«От этого зависит качество жизни — от того, где работает человек, какая у него зарплата, каков уровень профессиональных компетенций», — заключила Эльмира Зарипова. Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

С 1 января в стране стартовал новый проект «Моя карьера с Единой Россией». В рамках него будут проходить ярмарки вакансий в различных форматах, экскурсии на предприятия, в ходе которых безработные смогут оставить свое резюме, договориться о собеседовании, получить консультации по вопросам трудового законодательства.

— Молодежи мы предлагаем пройти профориентационное тестирование, выстроить траекторию будущей профессии. Также предлагаем индивидуальную работу с каждым, кто желает трудоустроиться либо получить новые профессиональные навыки. Мы полагаем, что порядка 27 тысяч татарстанцев благодаря этому проекту увидят подвижки в своем профессиональном росте. Для чего и зачем это делается? Потому что от этого зависит качество жизни — от того, где работает человек, какая у него зарплата, каков уровень профессиональных компетенций, — заключила Эльмира Зарипова.

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