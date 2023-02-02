Экология — это важно: что казанские школьники увидели на вечерней экскурсии КОСа
Направление промышленного туризма, развивающегося на казанском предприятии СИБУРа, становится городским мейнстримом, попасть на территорию производства, которая много лет была закрыта для простых обывателей, желают и взрослые и дети. Тем более сейчас, когда КОС приобрел мобильную экологическую лабораторию и наглядно, в присутствии туристов, происходит отбор проб воздуха и предъявляются результаты. Накануне вместе со школьниками на такой экскурсии побывал журналист «Реального времени».
Юные экологи в гостях у взрослых коллег
Вечернюю экскурсию «Казаньоргсинтеза» посетили шестиклассники «Лицея инженерный центр». Несмотря на юный возраст, эти экскурсанты были, как говорится, глубоко в теме. О том, что такое экология, раздельный сбор мусора, вторичная переработка или предельно допустимая концентрация воздуха, они знают лучше, чем многие взрослые.
— У нас в классе есть социальный проект по экологическому направлению. В рамках него мы в течение года участвуем в различных мероприятиях: сажаем деревья, собираем пластик, — объяснила осведомленность детей классный руководитель Валерия Салманова.
Поддерживают начинания детей и их родители.
— Сейчас дети интересуются вопросами экологии. В нашем детстве, молодости эти вопросы нас совершенно не интересовали. Мы жили в другом мире. А сейчас наши дети живут совсем в ином информационном поле, и для них экология — это одна из важных составляющих частей их жизни. К примеру, на базе нашего лицея мы регулярно организовываем раздельный сбор мусора, макулатуры, ездим по разным стеклоперерабатывающим предприятиям. Теперь мы уже знаем, куда можно сдать бутылки и банки. Соответственно, чистота города, в котором мы живем, для нас животрепещущий вопрос. Поэтому интересно понять, насколько и как предприятия влияют на окружающую среду, — рассказал один из родителей Евгений Лавренов.
Знакомство детей с производством началось с автобусной экскурсии. После небольшой вводной информации о заводах «Казаньоргсинтеза» и производимой продукции, которую, кстати, они смогли изучить наглядно, тема плавно перешла на экологическую политику. Дети, которые еще даже не изучают в школе химию, жаждали услышать ответы на животрепещущие их вопросы.
Разговор получился совсем недетский. Начальник отдела экологии Ильнар Мухаметшин четко, вплоть до конкретных цифр разложил ситуацию на производстве с выбросами в атмосферу, которые, на удивление детей, оказались в несколько раз ниже норм, определенных государством. Наверное, самым поразившим гостей предприятия моментом стал тот факт, что снижение количества выбросов получается благодаря тем самым факелам, которые сеют страх в умах незнающих людей. По словам Мухаметшина, если бы невостребованный газ не сжигался на факелах, воздействие на окружающую среду было бы в разы больше.
Еще один животрепещущий момент — чистота реки Волги. «Казаньоргсинтез» на сегодняшний день не только возвращает в главную реку республики намного более чистую по ряду показателей воду, чем забирает, но и обеспечивает питьевой водой микрорайон «Салават Купере» и близлежащие дачные поселки. Удается это благодаря современным установкам водоподготовки и водоочистки.
Из теории в практику
Теория, теорией, но искушенные экскурсанты желали увидеть все своими глазами. Тем более им еще в начале анонсировали — у них будет возможность принять участие в отборе проб воздуха. Для этого на выезде с производственной площадки их ждала мобильная лаборатория «Казаньоргсинтеза». Она в течение часа позволяет получить результаты анализа по 24 ключевым показателям: сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и другим химическим веществам.
— Все честно, никто из-за экскурсий производство не останавливает. Остановка и запуск, к примеру, завода этилена требует порядка 5 дней, такие убытки нести ради экскурсии предприятие не будет, — заверил Ильнар Мухаметшин.
Начальник санитарно-промышленной лаборатории центральной заводской лаборатории КОСа Лилия Сиразиева добавила, что отбор проб воздуха производится на регулярной основе, например, на близлежащий микрорайон «Жилплощадка» лаборатория на колесах выезжает два раза в день. Предприятие держит руку на пульсе всегда, при неблагоприятных условиях, например, при тумане, такие выезды могут быть и чаще. Кроме того, при необходимости, по запросу жителей и при их участии проводит оценку качества воздуха и в других жилых районах рядом с предприятием.
На этот раз отбор проб происходил при непосредственном участии школьников. Юные экологи своими глазами смогли убедиться в том, что воздух чистый — все показатели в норме.
— Сегодняшняя экскурсия позволила моему ребенку открыть для себя новую сторону предприятия. С одной стороны, они производят полезную продукцию, но при этом выделяют опасные вещества. С другой стороны, ему нужно было взвесить на весах и понять, сколько стоит тонна полиэтилена и какими экологическими ресурсами за эту тонну мы расплачиваемся. Также было интересно посмотреть на экологическую лабораторию, узнать предельно допустимые концентрации веществ. Очень важно, что это происходило все при детях. Я уверен, дети эту информацию зафиксировали и потом в дальнейшем будут изучать вопрос, — подвел итоги экскурсии Евгений Лавренов.
Согласна с ним и классный руководитель детей Валерия Салманова:
— Я думаю, что проводить такие мероприятия для детей очень важно. Тем более в наших современных реалиях, когда мы все знаем, как обстоят дела с экологией. И по глазам детей я вижу, что несмотря на то, что они только шестой класс и многие химические термины им не знакомы, им это интересно. Потом они смогут воспользоваться этой информацией в дальнейшем. Я сама для себя подчеркнула что-то новое. Поэтому хорошо, что такие мероприятия проводятся.
Кроме того, на экскурсии я убедилась, что производство может быть экологичным. Всю свою сознательную юность думала, что «Казаньоргсинтез» портит окружающую среду, очень влияют на экологию факелы, про которые нам сегодня рассказывали. Но, услышав убедительные аргументы специалистов, я поняла, что заблуждалась.
Конечно же, и сами дети спешили поделиться своими наблюдениями.
— Впечатлил масштаб, круто, что у нас в Казани, есть такое предприятие. Здорово, что они так ответственно относятся к отходам производства, вторично перерабатывают их, — рассказал Ильсаф Сафиуллин.
— Все круто, все понравилось, смогли нас убедить, что такое производство может быть экологичным, — поделился впечатлениями Булат Бикмуллин.
Разделяет восторг ребят и их одноклассник Максим Усач.
— Это то место, где действительно интересно. Больше всего впечатлила, конечно, мобильная лаборатория, и отношение к сотрудникам, здесь максимально заботятся об их безопасности и здоровье, — подытожил он.
В завершении экскурсии всем детям подарили стикерпаки СИБУРа на экологическую тематику.
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