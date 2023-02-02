Экология — это важно: что казанские школьники увидели на вечерней экскурсии КОСа

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Направление промышленного туризма, развивающегося на казанском предприятии СИБУРа, становится городским мейнстримом, попасть на территорию производства, которая много лет была закрыта для простых обывателей, желают и взрослые и дети. Тем более сейчас, когда КОС приобрел мобильную экологическую лабораторию и наглядно, в присутствии туристов, происходит отбор проб воздуха и предъявляются результаты. Накануне вместе со школьниками на такой экскурсии побывал журналист «Реального времени».

Юные экологи в гостях у взрослых коллег



Вечернюю экскурсию «Казаньоргсинтеза» посетили шестиклассники «Лицея инженерный центр». Несмотря на юный возраст, эти экскурсанты были, как говорится, глубоко в теме. О том, что такое экология, раздельный сбор мусора, вторичная переработка или предельно допустимая концентрация воздуха, они знают лучше, чем многие взрослые.



— У нас в классе есть социальный проект по экологическому направлению. В рамках него мы в течение года участвуем в различных мероприятиях: сажаем деревья, собираем пластик, — объяснила осведомленность детей классный руководитель Валерия Салманова.



Поддерживают начинания детей и их родители.



— Сейчас дети интересуются вопросами экологии. В нашем детстве, молодости эти вопросы нас совершенно не интересовали. Мы жили в другом мире. А сейчас наши дети живут совсем в ином информационном поле, и для них экология — это одна из важных составляющих частей их жизни. К примеру, на базе нашего лицея мы регулярно организовываем раздельный сбор мусора, макулатуры, ездим по разным стеклоперерабатывающим предприятиям. Теперь мы уже знаем, куда можно сдать бутылки и банки. Соответственно, чистота города, в котором мы живем, для нас животрепещущий вопрос. Поэтому интересно понять, насколько и как предприятия влияют на окружающую среду, — рассказал один из родителей Евгений Лавренов.

Вечернюю экскурсию «Казаньоргсинтеза» посетили шестиклассники «Лицея инженерный центр»

Знакомство детей с производством началось с автобусной экскурсии. После небольшой вводной информации о заводах «Казаньоргсинтеза» и производимой продукции, которую, кстати, они смогли изучить наглядно, тема плавно перешла на экологическую политику. Дети, которые еще даже не изучают в школе химию, жаждали услышать ответы на животрепещущие их вопросы.



Разговор получился совсем недетский. Начальник отдела экологии Ильнар Мухаметшин четко, вплоть до конкретных цифр разложил ситуацию на производстве с выбросами в атмосферу, которые, на удивление детей, оказались в несколько раз ниже норм, определенных государством. Наверное, самым поразившим гостей предприятия моментом стал тот факт, что снижение количества выбросов получается благодаря тем самым факелам, которые сеют страх в умах незнающих людей. По словам Мухаметшина, если бы невостребованный газ не сжигался на факелах, воздействие на окружающую среду было бы в разы больше.



Еще один животрепещущий момент — чистота реки Волги. «Казаньоргсинтез» на сегодняшний день не только возвращает в главную реку республики намного более чистую по ряду показателей воду, чем забирает, но и обеспечивает питьевой водой микрорайон «Салават Купере» и близлежащие дачные поселки. Удается это благодаря современным установкам водоподготовки и водоочистки.

Отбор проб происходил при непосредственном участии школьников

Из теории в практику

Теория, теорией, но искушенные экскурсанты желали увидеть все своими глазами. Тем более им еще в начале анонсировали — у них будет возможность принять участие в отборе проб воздуха. Для этого на выезде с производственной площадки их ждала мобильная лаборатория «Казаньоргсинтеза». Она в течение часа позволяет получить результаты анализа по 24 ключевым показателям: сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и другим химическим веществам.

— Все честно, никто из-за экскурсий производство не останавливает. Остановка и запуск, к примеру, завода этилена требует порядка 5 дней, такие убытки нести ради экскурсии предприятие не будет, — заверил Ильнар Мухаметшин.



Начальник санитарно-промышленной лаборатории центральной заводской лаборатории КОСа Лилия Сиразиева добавила, что отбор проб воздуха производится на регулярной основе, например, на близлежащий микрорайон «Жилплощадка» лаборатория на колесах выезжает два раза в день. Предприятие держит руку на пульсе всегда, при неблагоприятных условиях, например, при тумане, такие выезды могут быть и чаще. Кроме того, при необходимости, по запросу жителей и при их участии проводит оценку качества воздуха и в других жилых районах рядом с предприятием.



На этот раз отбор проб происходил при непосредственном участии школьников. Юные экологи своими глазами смогли убедиться в том, что воздух чистый — все показатели в норме.

Начальник отдела экологии Ильнар Мухаметшин четко, вплоть до конкретных цифр разложил ситуацию на производстве с выбросами в атмосферу

— Сегодняшняя экскурсия позволила моему ребенку открыть для себя новую сторону предприятия. С одной стороны, они производят полезную продукцию, но при этом выделяют опасные вещества. С другой стороны, ему нужно было взвесить на весах и понять, сколько стоит тонна полиэтилена и какими экологическими ресурсами за эту тонну мы расплачиваемся. Также было интересно посмотреть на экологическую лабораторию, узнать предельно допустимые концентрации веществ. Очень важно, что это происходило все при детях. Я уверен, дети эту информацию зафиксировали и потом в дальнейшем будут изучать вопрос, — подвел итоги экскурсии Евгений Лавренов.



Согласна с ним и классный руководитель детей Валерия Салманова:

— Я думаю, что проводить такие мероприятия для детей очень важно. Тем более в наших современных реалиях, когда мы все знаем, как обстоят дела с экологией. И по глазам детей я вижу, что несмотря на то, что они только шестой класс и многие химические термины им не знакомы, им это интересно. Потом они смогут воспользоваться этой информацией в дальнейшем. Я сама для себя подчеркнула что-то новое. Поэтому хорошо, что такие мероприятия проводятся.

Кроме того, на экскурсии я убедилась, что производство может быть экологичным. Всю свою сознательную юность думала, что «Казаньоргсинтез» портит окружающую среду, очень влияют на экологию факелы, про которые нам сегодня рассказывали. Но, услышав убедительные аргументы специалистов, я поняла, что заблуждалась.

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Конечно же, и сами дети спешили поделиться своими наблюдениями.

— Впечатлил масштаб, круто, что у нас в Казани, есть такое предприятие. Здорово, что они так ответственно относятся к отходам производства, вторично перерабатывают их, — рассказал Ильсаф Сафиуллин.



— Все круто, все понравилось, смогли нас убедить, что такое производство может быть экологичным, — поделился впечатлениями Булат Бикмуллин.



Разделяет восторг ребят и их одноклассник Максим Усач.



— Это то место, где действительно интересно. Больше всего впечатлила, конечно, мобильная лаборатория, и отношение к сотрудникам, здесь максимально заботятся об их безопасности и здоровье, — подытожил он.

В завершении экскурсии всем детям подарили стикерпаки СИБУРа на экологическую тематику.





