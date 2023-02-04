«Не вижу необходимости работать в убыток»: Александр Марченко продал Васильевский хлебозавод

Как стало известно «Реальному времени», у одного из крупных и старейших татарстанских производителей хлебобулочных изделий АО «Васильевский хлебозавод» сменился собственник. Владевший им зеленодольский предприниматель Александр Марченко решил окончательно отойти от дел и продал предприятие. Новыми хозяевами завода на равных правах стали два члена совета директоров общества, а также новый гендиректор, черемшанский уполномоченный по защите прав потребителей Альберт Латыпов.

«Устал уже, решил отойти от дел»

На исходе тяжелых лет для всей российской хлебопекарной отрасли из-за резко подорожавшего сырья владелец «Васильевского хлебозавода» Александр Марченко решил продать предприятие нижнекамским предпринимателям. Глава завода еще прошлой весной рассказывал, что уже два года не видит прибыли.

— Несмотря на то, что положение дел хлебозавода изменилось за год в лучшую сторону, но все же я в конце года бизнес продал. Улучшилась рентабельность, мы вышли на прибыль, хоть незначительно, но все равно уже хорошо. И все же бизнес этот нестабильный, в любой момент может что-то пойти вразрез с планами, с людьми, персоналом проблема — никто не хочет работать, дорабатывают старые кадры. Не вижу необходимости работать не ради работы, а в убыток. Да и устал уже, решил отойти от дел, — рассказал Марченко «Реальному времени».

По его словам, «преемников достойных не было, поэтому решил продать нижнекамским ребятам. Они уже назначили директора». Заводом он руководил более 20 лет, какова сумма сделки, экс-владелец озвучивать не стал.

Перед этим, в середине декабря, Марченко ушел с поста генерального директора завода — ему на смену был назначен Альберт Латыпов, тоже не понаслышке знакомый с хлебопекарной отраслью. С 2016 года он был главой одноименного черемшанского крестьянско-фермерского хозяйства, а с 2018 года, основав собственный хлебопекарный потребкооператив «Багетный», стал его председателем правления, также в Черемшанском районе, с января 2021 года по декабрь 2022 года был владельцем и директором ООО «Черемшанский хлебокомбинат», где сегодня продолжает оставаться председателем правления. Помимо этого, Латыпов является уполномоченным по защите прав предпринимателей Черемшанского района.

По словам генерального директора хлебозавода Альберта Латыпова, к покупке завода были привлечены средства инвесторов, поскольку своих средств было недостаточно. Говоря о своих задачах как одного из совладельцев предприятия и его руководителя он отметил:

— Здесь непочатый край работы, все полностью с нуля выстраивать. Люди здесь работали по 15-20 лет, у них сложились свои устои, традиции, но теперь приходится обучать их работать в новом формате, так сказать, учить заново ходить. Это интересно.

По словам Альберта Латыпова, к покупке завода были привлечены средства инвесторов. Фото: vk.com/albert_latipov

Как удалось выяснить «Реальному времени», с 30 января совладельцами АО «Васильевский хлебозавод» на равных условиях с долей в 33,75% являются Алмаз Ахметжанов и Ольга Алексеева. Известно, что Ахметжанов также является соучредителем и директором 4 нижнекамских предприятий, в том числе автосалона «ВИМ Авто», и нескольких ООО — «Пластсервис», «Карьер» и «Услуги». О предпринимательской деятельности Ольги Алексеевой подробной информации нет.

Хлебопекарный бизнес своим преемникам Марченко передал с неплохими финансовыми показателями. 2021 год Васильевский хлебозавод закончил с хорошими финансовыми результатами: выручка предприятия по сравнению с 2020 годом выросла на 16% — до 133,6 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась до 2,4 млн рублей.

Известно, что в последние годы предприятие расширило ассортимент продукции, освоив производство мармелада, зефира и прочих кондитерских изделий. В целом завод выпускает порядка 80 видов изделий — от обычного хлеба до различных сладостей, которые поставляются более чем в 400 магазинов республики.

«По хлебу теперь даже суперэконом приходится выпускать»

Александр Марченко уже рассказывал изданию о том, что на хлебопекарном рынке республики сложилась непростая обстановка — значительно выросли цены на сырье: муку, яйца, сахар. Торговые сети и ретейлеры закупали хлеб и мучные изделия у местных производителей по заниженной цене, а затем реализовывали этот же товар с накруткой от 30% до 80%:

— Если раньше у нас хватало денег на то, чтобы закупить сырье, произвести и продать продукцию, выплатить зарплату и заплатить налоги, то сегодня этого нет, потому что на 70% увеличилась стоимость закупки сырья. Зарплату в этот раз выплатили, не знаю, как в следующем месяце будет. Тяжело! И коллектив надо сохранить… Мы уже не получаем прибыли как минимум 2 года. Что БКК, что хлебозавод №3, что Зеленодольский хлебокомбинат — все в таком состоянии ужасном, — сетовал тогда собственник завода.

«Если раньше, например, покупали хлеб весом в 650 граммов, то сегодня от сетей поступает запрос на 300-граммовые хлеба», — говорит Латыпов. Фото: realnoevremya.ru

Новый глава Васильевского хлебозавода Альберт Латыпов и сейчас отмечает непростое положение дел в отрасли:

— У нас помимо основных ингредиентов большую часть затрат составляют газ, вода, электроэнергия — эти ресурсы тоже постоянно дорожают. Поэтому можно сказать, что ситуация осталась такой же. К тому же сильно упала покупательная способность — люди стали экономить, выбирать продукцию подешевле. Если раньше, например, покупали хлеб весом в 650 граммов, то сегодня от сетей поступает запрос на 300-граммовые хлеба. Плюс теперь даже суперэконом приходится выпускать, чтобы и люди могли покупать, и мы могли быть на плаву. Кондитерка вообще сильно упала — за последние 4 месяца прошлого года это было очень сильно ощутимо, в разы.

По мнению Латыпова, отрасль и сегодня сталкивается с прежними вызовами: есть рост цен и на сырье, и на энергоресурсы, к тому же предприятие из-за антироссийских санкций лишилось ряда зарубежных поставок. Если мука и снизилась в цене, отмечает он, то все равно не достигла уровня цены 2021 года.

— В целом спрос на хлебобулочные изделия за год упал примерно на 15%. Может в больших городах это не так сильно заметно, но мы же продаем не только в городах. Плюс сети демпингуют очень сильно — это, наверное, самый страшный сон для производителя и предпринимателя — связаться с торговыми сетями. Эта сфера в России пока не регулируется. Самое обидное, что мы производим хлеб, и чтобы получить от государства субсидии или льготы, мы должны продавать хлеб ниже себестоимости. То есть мы получаем деньги от государства не за то, что производим и с прибылью продали, и еще нам сверху дали — нет. Мы должны его в убыток себе продать, чтобы получить эти субсидии. А сети, в свою очередь, накручивают 50% или 70-80% и очень даже комфортно живут.

По мнению Латыпова, отрасль и сегодня сталкивается с прежними вызовами: есть рост цен и на сырье, и на энергоресурсы. Фото: realnoevremya.ru

Сокращение потребления, кадровый голод, банкротства

Крупная хлебопекарная промышленность России в последние годы переживает непростые времена. По данным Росстата, потребление хлеба в стране за 10 лет сократилось почти на четверть — с 66 кг до 49 кг в год. Кроме того, постоянный рост цен на сырье и энергоресурсы отражается на выживаемости этого социально важного сегмента бизнеса. В результате с 2019 года в стране стали банкротами порядка 50 предприятий хлебопекарной отрасли. Сегодня некоторые хлебозаводы и комбинаты находятся на грани рентабельности, плюс ко всему предприятия испытывают проблемы с кадрами — молодежь не спешит устраиваться на работу с низкой зарплатой. По прогнозам Российского союза пекарей, в 2023 году под угрозой закрытия могут оказаться еще ряд предприятий.

В прошлом году татарстанским производителям хлебобулочных изделий выстоять помогали дотации от республики — предприятиям предоставили сахарный песок по фиксированной цене, рассрочку на оплату поставок муки на 45 дней, а для удержания цены на социальный хлеб компенсировали по 4 рубля на 1 кг продукции. По решению российского правительства регионам России в 2022 году на поддержку хлебопекарной отрасли выделили субсидии на 2,5 млрд рублей.

И все же отойти от хлебного бизнеса в прошлом году решили еще ряд руководителей татарстанских предприятий. Так, ушел со своего поста коммерческий директор «Казанского хлебозавода №3» Газиз Халиков. Теперь сфера его интересов никак не связана с отраслью, поделился он в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Зеленодольский хлебокомбинат за прошлый год сменил сразу трех генеральных директоров. С 2004 года и в течение 17 лет им руководила Лариса Гордеева, а следующие за ней руководители держались в кресле максимум по полгода. В марте 2022 года главой завода назначили Елену Мартынову, а уже в августе собственник завода решил снова поменять руководство, назначив гендиректором главу «Зеленодольского хлебозавода №1» Татьяну Ипполитову. Вместе с Мартыновой с должности ушел советник генерального директора Лев Ульянов.

По решению российского правительства регионам России в 2022 году на поддержку хлебопекарной отрасли выделили субсидии на 2,5 млрд рублей. Фото: realnoevremya.ru

Сегодня представители хлебопекарного бизнеса говорят о временной стабилизации. Благодаря отменному урожаю, цены на муку перестали идти вверх, найдены пути поставок импортных ингредиентов или же их заменили отечественные. «С мукой все нормализовалось, есть определенный дефицит курицы по России и сыра, но перебиваемся огромными объемами из Беларуси», — обрисовывает сегодняшнее положение дел татарстанский партнер международной сети «Додо Пицца», бизнесмен Вячеслав Миллер.

Еще один представитель этой сферы, генеральный директор и владелец татарстанской сети пекарен «Жар-Свежар» Ирек Галиев, работающей на рынке с 2011 года, рассказывает, что 2022 год его сеть пережила достаточно стабильно, без каких-то тяжелых проблем:

— Потребление не то чтобы растет, но и не падает, хотя я знаю, что у некоторых пекарен дела шли не очень хорошо. Дело в том, что у нас очень много внимания уделяется качеству, мы достаточно строги по отношению к себе в этом плане. Может, на рынке за год появились несколько новых игроков, но таких традиционных пекарен, как мы, больше точно не стало. Да и цены за год стабилизировались, и такого взрывного роста, как в начале 2022 года, к счастью, уже нет. У нас достаточно все рентабельно, к тому же мы работаем через франшизу, строгий и жесткий входной контроль поставок продукции.

По мнению Галиева, одной из причин, по которой крупные производители хлеба терпят убытки, является развитие собственных пекарен внутри торговых сетей: «Их хлеб, конечно, не сравним по качеству с продукцией хлебозаводов — там идет больше замороженный хлеб. Тот хлеб, что пекут хлебокомбинаты по рецептурам, которым не один десяток лет, он в разы лучше. Но все равно «Пятерочка», «Перекресток» стали вытеснять крупных производителей с рынка. По моему мнению, объемы поставок хлебных изделий от заводов в эти торговые сети заметно упали. К тому же этот формат начинает развивать и сеть «Магнит», что, думаю, еще больше усугубит положение хлебокомбинатов».

