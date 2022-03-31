«Сети начинают выкручивать нам руки»: хлебопеки Татарстана останавливают часть производства

Производители хлеба и кондитеры считают, что пришло время перестраиваться с рыночных механизмов на плановые с массированной господдержкой

Регионы России получат субсидии в размере 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопекарной отрасли. В правительстве надеются, что с поддержкой предприятий на местах это позволит не допустить дальнейшего роста цен. Пока же подорожание наблюдается по всем товарным группам, даже в такой категории, как хлебобулочные изделия. Если на социальный хлеб и нарезной батон цены фиксируются государством, то «коммерческий» хлеб дорожает на 10%, кондитерские изделия могут вырасти в цене на 20—30%. По ряду позиций хлебопекам и кондитерам удалось найти замену сорванным поставкам импортного сырья, но полное импортозамещение в отрасли пока невозможно, — сообщили «Реальному времени» участники рынка. Многие ингредиенты в стране не произрастают, да и время оказалось упущено, сетуют эксперты. В результате на ряде хлебокомбинатов республики вынуждены закрыть на замок часть цехов и писать в ФАС жалобы на ретейлеров, которые выдавливают из них дисконт, но при этом переписывают свои ценники при рентабельности 30—80%.

Цены на ингредиенты поднялись на 30%

Российская кондитерская промышленность в эти дни переживает период высокой неопределенности, отметил в разговоре с «Реальным временем» исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД Вячеслав Лашманкин.

— Трудности возникают с логистикой сырья и материалов. Особенно это касается тех ингредиентов, которые не произрастают или не производятся на территории Таможенного союза. Волатильность курса рубля и сложности в механизмах расчетов за поставленную продукцию вкупе с дополнительными ограничительными мерами, которые предпринимают государства мира, также оказывают негативное влияние на стабильность цепей поставок, — сообщил он.

В таких условиях каждый производитель адаптируется к возникшим вызовам по-разному. Здесь многое зависит от используемой на предприятии бизнес-модели, считает Лашманкин. Кто-то продолжает работать на старых запасах сырья и упаковки, какие-то компании уже нашли новых поставщиков и заключили новые контракты, а с кем-то поставщики сырья расторгли договоры.

В этих условиях и частные пекарни, и крупные предприятия поднимают цену на свою продукцию. Фото: Максим Платонов

Ситуация разнится у крупных хлебобулочных комбинатов и небольших пекарен, относящихся к малому бизнесу, у предприятий, экспортировавших свою продукцию и тех, кто реализует свой товар на местном рынке. Однако все опрошенные «Реальным временем» респонденты отмечают резкий рост цен на сырье и упаковку.

Индивидуальный предприниматель, владелица сети пекарен «Трдельник» Евгения Кацюруба рассказала, что за последний месяц цены поднялись на 30%, а генеральный директор АО «Васильевский хлебозавод» Александр Марченко добавил, что стоимость ингредиентов растет уже в течение года: мука — на 30%, сахарный песок — на 100%, упаковка — на 200%, маргарин подорожал в три раза, глазурь — в 4,5 раза.

В этих условиях и частные пекарни, и крупные предприятия поднимают цену на свою продукцию. Директор компании «Додо Пицца-Казань» Вячеслав Миллер заявил, что удорожание в сети пиццерий составило около 10%. Примерно настолько же в ближайшее время планируют поднять цены на несоциальные сорта хлеба производственники, а производители кондитерских изделий уже отпускают продукцию на 30% дороже.

Паника создала искусственный дефицит

Кроме взметнувшихся вверх цен, отмечаются и перебои с доставкой товара, видимо, из-за ограниченного их количества на складах.

— Нет в достаточном количестве нужных ингредиентов. Ощущаются перебои с сахаром, мукой, а у нас особенная мука. Скорее всего, у поставщиков это все есть, проблема в нашем менталитете. Мы же проходили много кризисов, и народ у нас начинает сразу страховаться, запасаться, создали сами себе искусственный дефицит. В этой ситуации поставщики и глобальные дистрибьютеры повели себя неправильно — должна была сработать антимонопольная служба, но мы не увидели никакой своевременной реакции. И не видим до сих пор, — поделился Вячеслав Миллер.

Генеральный директор ООО «Акульчев», президент ООО «Кондитерский комбинат А1» Сергей Акульчев отметил, что санкционная политика привела к нарушению логистических цепочек при поставках из-за рубежа.

— Но сейчас они стали восстанавливаться, нашли другие потоки, и этот вопрос решается. По сырью решаем проблему за счет снижения маржинальности и ведем сложные переговоры с сетями и поставщиками на тему ценообразования. Переговорный процесс идет достаточно туго, — признался бизнесмен.

«На нашей убыточной продукции делают деньги ретейлеры»

Опрошенные «Реальным временем» предприниматели отмечают, что пока им удается сохранить прежний ассортимент. Однако утверждают, что вскоре придется заменять импортные составляющие, исключать штучные позиции, которые завозились из-за рубежа. Не сократился пока и поток покупателей, которые еще не ощутили на себе в полной мере обесценивание рубля.

— В зимнее время посетителей у нас немного, с учетом того, что мы находимся в парке. Сейчас гостей мало в парках, а летом сокращение количества посетителей будет чувствоваться, — предположила владелица сети пекарен «Трдельник».

Непростая ситуация сложилась на крупных предприятиях. Основную прибыль им делают кондитерские, мелкоштучные и слоеные изделия, которые составляют 30—35% от всего ассортимента выпускаемой продукции. Верхняя планка повышения цены на хлебобулочные изделия — 15%, а повышать ценник на кондитерку не позволяет низкая покупательная способность граждан. Да и не предмет это первой необходимости — можно обойтись и без слоек, пирожных и печенья.

Верхняя планка повышения цены на хлебобулочные изделия — 15%. Фото: Максим Платонов

Гендиректор Васильевского хлебозавода не стал делать секрета из того, что отрасль просто выживает, даже с учетом помощи властей республики, которые предоставили предприятиям сахарный песок по фиксированной цене, дали рассрочку на оплату поставок муки на 45 дней, для удержания цены на социальный хлеб компенсируют по 4 рубля на 1 кг продукции.

— Но это всего лишь на социальную продукцию и нарезной батон. А что касается ассортимента, который «вытаскивал» нас — мелкоштучка, слоеные изделия, кондитерские изделия — нам песок негде взять. Если приобретать его по рыночной цене — это значит никто брать эту продукцию не будет, покупательная способность у людей невысокая. Если раньше у нас хватало денег на то, чтобы закупить сырье, произвести и продать продукцию, выплатить зарплату и заплатить налоги, то сегодня этого нет, потому что на 70% увеличилась стоимость закупки сырья. Зарплату в этот раз выплатили, не знаю, как в следующем месяце будет. Тяжело! И коллектив надо сохранить… Мы уже не получаем прибыли как минимум 2 года. Что БКК, что хлебозавод №3, что Зеленодольский хлебокомбинат — все в таком состоянии ужасном, — признался Александр Марченко.

Но основная причина минусовой рентабельности (государство возмещает хлебопекам порядка 5-6% их расходов) — в поведении торговых сетей, которые удерживают цены на поставленную им продукцию, а выставляют ее на полки с бешенными накрутками, говорит производитель:

— Мы повышаем цену на 10%, когда все в разы дорожает, и при этом сети начинают выкручивать нам руки: то выводят ряд продукции, считая, что она у них нерентабельна, а рентабельность у них начинается с 30 и до 80% — это они накручивают на нашу убыточную продукцию. То есть у нас она убыточная, а на ней делают деньги ретейлеры. Я обратился как-то в УФАС по этому вопросу. Я на хлебобулочные изделия не могу повысить цену более чем на 15% — это есть такое постановление правительства республики, а в сетях повышают от 30 до 80%. И мне ответили — это федеральные структуры.

Турбулентность в стране сказалась и на взаимоотношении с поставщиками. Если раньше, по словам Марченко, рассрочка по расчету за товар составляла до месяца, то теперь поставщики, сами вынужденные работать по предоплате, выкатывают такое же требование и хлебопекам.

Но основная причина минусовой рентабельности (государство возмещает хлебопекам порядка 5-6% их расходов) — в поведении торговых сетей. Фото: Максим Платонов

«Будем останавливать производство»

В новых условиях бытия ставка делается на импортозамещение. Если кто-то думает, что в хлебопекарной промышленности используется все отечественное, глубоко ошибается. Не говоря об импортном оборудовании, многие ингредиенты поставлялись из-за рубежа. Корреспондент издания опросил представителей отрасли, что потребует импортозамещения, и в какие сроки это реально сделать?

— В последние 7 лет предприятия кондитерской промышленности проводили целенаправленную работу по снижению зависимости от импорта, и сегодня довольно большая доля сырья и упаковки для отрасли производится на территории Российской Федерации — это и мука, и сахар, и молоко, и молочные продукты, и продукты масложировой группы и так далее. Однако полностью уйти от импорта в нашей отрасли невозможно в принципе. Например, мы используем какао-бобы и какао-продукты, которые не произрастают в России в силу природно-климатических особенностей. В настоящее время российские производители ищут различные возможности и альтернативы, однако отказываться от имеющихся каналов не собираются, надеясь на стабилизацию ситуации, — ответил исполнительный директор АСКОНД.

Евгения Кацюруба отметила, что проблемой импортозамещения занимается головной офис сети, расположенный в Санкт-Петербурге:

— Тесто, которое мы готовили, имело в своем составе импортные ингредиенты, а сейчас они работают над тем, чтобы его заменить. Не знаю, как долго это продлится. Но я думаю, месяц-полтора.

Если кто-то думает, что в хлебопекарной промышленности используется все отечественное, глубоко ошибается. Фото: Роман Хасаев

Сергей Акульчев заметил, что «пока замещать еще толком нечего»: компании-поставщики только продекларировали свой уход, но окончательно еще не ушли. Что касается импортного оборудования, то компания обеспечена всем необходимым, а «в будущем будем смотреть, как будут развиваться события».

А вот гендиректор Васильевского хлебозавода настроен пессимистично. По его мнению, новых поставщиков найти очень трудно, этот процесс занимает годы. Поэтому если замены не найдут — придется останавливать производство. Как уже случилось с цехом по выпуску зефира.

— Импортозамещение надо было начинать хотя бы 8 лет назад, а занимались разговорами. Новых поставщиков не найдешь. Будем останавливать производство. Был разговор на совещании в Минсельхозпроде РТ: а может, отказаться от упаковки на ряд товаров? Это резонный вопрос — «ипэшники» берут товар без упаковки, свежий хлеб без упаковки и сети берут — там, где присутствуют наши стойки. Это как-то может компенсировать. Кроме упаковки — вопрос с начинками. Повидло — российское, но его составляющие — импортные. У нас есть цех зефира — мы сделали натуральный продукт, но пектин — германский, натуральные красители — тоже германские, краситель «крем-брюле» — французский. Сейчас их не поставляют — и мы этот цех заморозили. Себестоимость этого продукта была 160 рублей, а сейчас составляющие повысились в цене — это минимум в два раза больше, — говорит Марченко.

Как помочь отрасли: льготные кредиты и программы господдержки

Все, что касается продовольственного обеспечения населения, в приоритете у государства. Так что же может сделать правительство для стабилизации ситуации и недопущения резкого роста цен? Вячеслав Лашманкин считает, что господдержка отрасли нужна сразу по нескольким направлениям:

— Во-первых, необходимо обеспечить доступ для кондитерских компаний к системе льготного кредитования АПК для пополнения оборотных средств. Во-вторых, поддержать производителей в диалоге с торговыми сетями. В связи со сложностью обеспечения производства импортируемыми сырьевыми компонентами и упаковкой, небольшие и средние предприятия отрасли не всегда имеют возможность произвести тот объем продукции, который был указан в контракте. Подвергать их в этих условиях огромным штрафам представляется неоправданной бизнес-практикой. В-третьих, необходимо стабилизировать ситуацию с ценами на сахар и с его доступностью для промышленных переработчиков. В последние несколько недель сахар стал недоступен для ряда производителей кондитерской продукции в регионах России. При этом произошло это не только из-за высокой цены, но и по причине участившихся случаев отказа со стороны производителей осуществлять отгрузки в адрес предприятий кондитерской отрасли.

Кроме того, по его мнению, сегодня в поддержке нуждается и транспортная отрасль, состояние которой напрямую влияет на стабильность всей экономики. Необходимо обеспечить альтернативный доступ к рынку грузовиков и запчастей для транспортных компаний, развивать внутрироссийский рынок: обеспечить надлежащее количество контейнеров для железнодорожных перевозок на дальние расстояния, регулярно проводить мониторинг ценообразования на рынке транспортных услуг.

Александр Марченко считает, что необходимо вмешательство госорганов во взаимоотношения хлебопеков с крупными сетями:

— Республика нам в этом не помогла. В свое время помогла Яровая (депутат Госдумы, — прим. ред.), когда хлебопеки вышли к ней. Тогда заставили сети возврат убрать. Они же набирают заявки, полки заваливали, а потом все нам возвращали. Сейчас возврата нет, но они требуют компенсацию — кто дает, кто не дает, то есть всякими методами выкручивают руки. А так, чтобы сказать: ребята, у людей нет денег, зачем вы делаете накрутку в 80—90%. Вот вам на хлеб — 15%, на кондитерку — 25%, как мы делаем в наших магазинах.

У Сергея Акульчева проблема номер один, мешающая развитию бизнеса, — это увеличение процентной ставки по кредитам. И соответственно, если бы власти предложили бизнесу льготное кредитование — это было бы хорошим подспорьем:

— Ставка и так была очень высокой, а сейчас стала фантастической — 25—35%. Соответственно, денег в компании становится все меньше. Мы пока не попали ни в одну из программ, ни в один пакет преференций, потому что средний бизнес считается с оборотом до 2 млрд рублей, а у нас больше. Поэтому банки просто транслируют нам эти ставки и нам приходится их обслуживать.

Малому бизнесу тоже не помешают меры поддержки

— Помощь от государства нужна в связи с тем, что еще и уменьшится количество посетителей пекарни. Если подняли цены на ингредиенты — значит мы поднимем цены на продукцию. Соответственно, людей, способных это купить, станет меньше. Ну и для выживаемости бизнеса — у нас помещение в аренде, если муниципалитет снизит цену на аренду, то это тоже будет большим плюсом, — говорит Евгения Кацюруба.

Согласен с ней и Вячеслав Миллер. Он считает, что необходимо снижать и стоимость электричества, газа и так далее. Если бы госмонополии могли бы на этот период снизить цену на свои услуги, то сработает эффект домино, который в конечном итоге приведет к снижению арендных платежей:

— Не помешает и программа субсидирования МСП ФОТ 3.0 — она быстро и эффективно работала, когда предпринимателей мотивировали не сокращать персонал во время пандемии. Но этого пока нет. Видимо, наверху считают, что мы еще к этой ситуации не пришли. А я считаю, что мы уже на пороге этой ситуации. Ну и, конечно, нужно создавать производства, нужно давать предпринимателям возможность развиваться. Нас обложили кредитами. Все программы по поддержке МСП — для галочки. Мы обращаемся в Сбер, в первый год кредит под 15%, во второй — 30%. Ну как с этим работать? Мы не можем брать такие кредиты. К кредитованию нужно подойти более продуманно.

Нужен оперштаб с участием бизнеса

Директор компании «Додо Пицца-Казань» считает, что на уровне республики необходимо создать оперативный штаб, в который вошли бы представители власти и бизнеса, которые должны наладить диалог друг с другом. Необходимо изучать предложения предпринимателей, собрать информацию по товарам, требующим импортозамещения, сделать аналитику.

— Сейчас нужно перестраиваться с рыночных механизмов на механизмы плановые. А мы забыли, что это такое. Не надо питать иллюзий, нас обложили, и мы должны сейчас срочно принимать меры. Если мы пытаемся родить какие-то меры поддержки, то их нужно рожать вместе с предпринимателями, а не в кабинетах выдумывать то, что потом не работает. Нас не привлекают к этому, а пришло время послушать самих предпринимателей и вовлекать их в процессы. Нужно измерять температуру бизнеса. А не так, как к нам относились до сих пор: вы всегда много чего хотите. Нужно рука об руку выходить из этой ситуации. Пока же я вижу недооценку ситуации правительством нашей страны. Сейчас идет эйфория какая-то от того, что показатели не падают, но мы сейчас проедаем остатки, которые были на складах. Через месяц эта эйфория закончится, а через три — будет совсем плохо.

Сергей Акульчев считает, что отдельными мерами поддержки ситуацию не исправить, нужно общее изменение предпринимательского климата в стране.

— Если меры поддержки будут давать как пакетики — там дали, здесь — на пакетиках мы далеко не уедем. Надо по всем фронтам освобождать регулирование. У нас много налогов, платежей, мы содержим всю эту огромную машину — армию, полицию и так далее — это надо освобождать. Не сможет бизнес прокормить такую машину, и она начнет глохнуть. Надо давать людям свободней дышать, свободней производить, меньше дергать проверками, меньше требовать различных платежей, освобождать бизнес. Тогда все получится. Если все оставить в том же виде, и только маленькие винтики чуть ослаблять в этой машине, все так и останется.

Пока готовился материал, стало известно, что правительство России направило в регионы субсидии на поддержку хлебопекарной отрасли в размере 2,5 млрд рублей. Власти надеются, что с учетом мер региональной поддержки это позволит не допустить роста цен до конца года.

Также торговым сетям рекомендовано добровольно обнулить торговые наценки на два вида социально значимого хлеба и сократить отсрочки платежей до одного дня.

— Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года, — сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.