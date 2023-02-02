День в истории: Джалиль стал героем, завершилась Сталинградская битва

Чем примечательна дата 2 февраля?

Фото: Максим Платонов

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских полков в Сталинградской битве и Всемирный день водно-болотных угодий. 2 февраля испанские конкистадоры создали город Буэнос-Айрес, был основан Балтийский флот, в США впервые отпраздновали День сурка, Муса Джалиль стал героем СССР, в Казань попытались провести Сибирскую железную дорогу, начала работу Татарская оперная студия, основали Буэнос-Айрес, запатентовали металлическую бутылочную пробку, пропала группа Дятлова. Родились зоолог Альфред Брем, композитор Михаил Гнесин, военачальник Михаил Фрунзе, летчик, герой Советского Союза Валерий Чкалов. Умерли химик Дмитрий Менделеев, английский математик, философ Бертран Рассел, русский актер, режиссер Всеволод Мейерхольд, советский публицист Михаил Кольцов, писатель, поэт Даниил Хармс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Джалиль — герой

2 февраля 1883 года прошло заседание железнодорожного комитета , который был создан для проведения в Казань Сибирской железной дороги. Проект представляли профессора Казанского университета, но в 1884 году проект утвердили лишь на Самару, Уфу и Екатеринбург, а в 1886 году местным властям сообщили, что Казанско-Муромская железная дорога будет построена в последнюю очередь.

2 февраля 1934 года начались занятия в Татарской оперной студии, которую создали при Московской государственной консерватории для подготовки кадров для музыкальных театров в Казани. Студия работала до 1938 года. Среди учеников были поэт Ахмет Файзи, композиторы Мансур Музафаров и Салих Сайдашев — всего 40 с лишним человек.

Фото: protatarstan.ru

2 февраля 1956 года татарскому поэту Мусе Джалилю посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Звание было присвоено за стойкость и мужество, которое он показал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в 1957 году Джалиль стал лауреатом Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь».

2 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, как проходил первый этап реставрации Казанского художественного училища имени Николая Фешина. Тогда было обещано, что одно из красивейших зданий Казани полностью восстановят через полтора-два года. В январе 2023-го выяснилось, что КХУ отрестраврируют к 30 августа.



Фото: realnoevremya.ru/Элеонора Рылова

Трагедия на перевале Дятлова

2 февраля 1702 года Петр I издал указ — строить на Ладожском озере шесть 18-пушечных кораблей. Так началась история Балтийского флота. Первая победа — захват двух шведских кораблей, а потому этот день и называют Днем Балтийского флота. В 1918 году флот стал назваться Морскими силами Балтийского моря.

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, которая проходила с 17 июля 1942 года в Воронежской, Ростовской, Волгоградской областях и Калмыкии. До 18 ноября бои носили оборонительный характер, но затем Красная Армия перешла в наступление. Считается, что эта победа стала началом «коренного перелома» во Второй мировой войне.

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-B22359/ Herber/CC-BY-SA 3.0/wikipedia.org

Предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года в Свердловской области произошло ЧП, точную причину которого исследователи до сих пор не могут назвать, — гибель группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Поход начался 23 января, в этот день группа выехала на поезде из Свердловска в Серов. В самом начале туристов должно было быть 10, но по состоянию здоровья одному участнику пришлось покинуть группу. 1 февраля туристы поднялись на склон горы Холатчахль, где проходил их ночлег. 12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута, а затем вернуться домой, но этого не произошло. Поиски длились достаточно долго, первые тела туристов были обнаружены в конце февраля, а остальные нашли лишь в мае. По официальным источникам причиной гибели группы стала стихия, но из-за отсутствия точной информации есть много и других версий.



Все тот же день

2 февраля 1536 года испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес, будущую столицу Аргентины. На сегодня это один из крупнейших городов Южной Америки с населением более 3 млн человек. Буэнос-Айрес был основан дважды. После конкистадора город сожгли индейцы, а в 1580-м он был восстановлен испанским исследователем Хуаном де Гараем.

Источник wikipedia.org

2 февраля 1887 года в США впервые официально отпраздновали День сурка. С тех пор в городе Панксатони на западе Пенсильвании сурок по имени Фил предсказывает погоду: если, выйдя из домика после зимней спячки, увидит свою тень, то зима продлится еще около шести недель, а если тени не будет, то зима скоро закончится и наступит весна. В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа, который предсказывал погоду по этому же принципу. А в Германии погоду предсказывал барсук.

2 февраля 1892 года инженер-механик Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку. Ранее пробки, которые служили для бутылочной укупорки напитков, не закрывали бутылку и качество продукта портилось. Пейнтер изобрел пробку в форме короны, которая достаточно хорошо закрывала бутылку, и она была очень проста и экономична в изготовлении. В патенте изобретение называлось Crown Cork. Эта пробка используется и на сегодняшнее время, но теперь у нее 21 зубец, а не 24, как раньше.