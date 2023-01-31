Новости

02:00 МСК Все новости
Новости раздела

«Плохой» Galaxy S23, слухи об Uncharted 5, странное возвращение Adobe в Россию: «Реальное время Live»

15:00, 31.01.2023 7 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Плохой» Galaxy S23, слухи об Uncharted 5, странное возвращение Adobe в Россию: «Реальное время Live»

Уже завтра, 1 февраля, состоится презентация новой линейки телефонов Samsung Galaxy S23. Инсайдеры уже слили в Сеть внешний вид смартфонов, а также их цены. Сейчас же появляется информация о том, что базовый вариант Galaxy S23 будет заметно отставать по технологиям от старших моделей. Тем временем Sony выпустила новый рекламный ролик своей игровой консоли PlayStation 5. Внимательные зрители уже увидели там кадры еще неанонсированной игры. Часть игровых фанатов предполагает, что зрителям показали Uncharted 5 с новым главным героем. Компания Adobe вновь разрешила пользователям из России скачивать ПО из пакета Creative Cloud, теперь для этого не нужно использовать VPN. Однако свободно продлить подписку могут только корпоративные клиенты. Эти и другие новости обсуждаем в технообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана

«Реальное время»

Новости партнеров

 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 31 янв
    зачем вообще следить за новинками смартфонов и гнаться за ними? разумное потребление должно быть
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    создатели смартфонов "подсадили" нас на свою "иглу"
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    только вас лично.
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    да ладно, вы на подростков и молодежь посмотрите - они ведь больны этими гаджетами!
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    не больны. вы что? не надо говорить неправду
    Ответить
    Анонимно 31 янв
    эта категория вообще - народ ведомый, им блогер что не покажет - все круто
    Ответить
  • Анонимно 31 янв
    Уже нет после снижения функциональности из-за враждебных действий апстора и гуглоплея.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости

02:00 МСК Все новости
Новости раздела