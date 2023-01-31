«Плохой» Galaxy S23, слухи об Uncharted 5, странное возвращение Adobe в Россию: «Реальное время Live»
Уже завтра, 1 февраля, состоится презентация новой линейки телефонов Samsung Galaxy S23. Инсайдеры уже слили в Сеть внешний вид смартфонов, а также их цены. Сейчас же появляется информация о том, что базовый вариант Galaxy S23 будет заметно отставать по технологиям от старших моделей. Тем временем Sony выпустила новый рекламный ролик своей игровой консоли PlayStation 5. Внимательные зрители уже увидели там кадры еще неанонсированной игры. Часть игровых фанатов предполагает, что зрителям показали Uncharted 5 с новым главным героем. Компания Adobe вновь разрешила пользователям из России скачивать ПО из пакета Creative Cloud, теперь для этого не нужно использовать VPN. Однако свободно продлить подписку могут только корпоративные клиенты. Эти и другие новости обсуждаем в технообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана
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