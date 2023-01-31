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Рок-группа «Дом Кукол» в прямом эфире «Реальное время Live»

14:00, 31.01.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Рок-группа «Дом Кукол» в прямом эфире «Реальное время Live»

Легендарная казанская рок-группа «Дом Кукол» основана в 1997 году. Уже в начале нулевых она собирала полные залы, а за время своего существования отыграла большие концерты в несчитанном количестве городов. Музыка группы сочетает тяжелый драйв, зрелую лирику, ломаные ритмические рисунки. Сегодня у нас в гостях основатель и вокалист «Дома Кукол» Дмитрий Сычев, а также музыкант группы Олег Бурилов. Вместе с ними обсуждаем прошлое, настоящее и будущее российского рока в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 31 янв
    ох давно это было, давно тусили на сейшнах под их музыку, не знал, что они еще есть - молодцы
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  • Анонимно 31 янв
    название группы на слуху, а репертуар вспомнить не могу
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  • Анонимно 31 янв
    что за трек в заставке? крутой
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