Рок-группа «Дом Кукол» в прямом эфире «Реальное время Live»
Легендарная казанская рок-группа «Дом Кукол» основана в 1997 году. Уже в начале нулевых она собирала полные залы, а за время своего существования отыграла большие концерты в несчитанном количестве городов. Музыка группы сочетает тяжелый драйв, зрелую лирику, ломаные ритмические рисунки. Сегодня у нас в гостях основатель и вокалист «Дома Кукол» Дмитрий Сычев, а также музыкант группы Олег Бурилов. Вместе с ними обсуждаем прошлое, настоящее и будущее российского рока в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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