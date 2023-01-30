«До слез»: ветераны «ТАИФ-НК» побывали с экскурсией на родном предприятии

Бывшие сотрудники нефтеперерабатывающей компании осмотрели НПЗ, локальные очистные сооружения и КГПТО

Фото: Александр Ильин

«Спасибо за ваш опыт, который вы передавали молодежи, за вашу мудрость и доброту, терпение и скромность, верность нравственным принципам. Вы — первопроходцы многих начинаний, основатели хороших традиций, сложившихся на предприятии», — такими теплыми словами встречали работники АО «ТАИФ-НК» своих ветеранов. Около 30 бывших сотрудников приехали на родное предприятие, чтобы своими глазами увидеть современные производства и пообщаться с коллективом. Совершив экскурс в настоящее, ветераны наперебой друг с другом делились воспоминаниями. Как прошла встреча — в материале «Реального времени».

«Сегодня эти люди — достояние»

Этот год для ветеранов АО «ТАИФ-НК» начался с приятных сюрпризов. Работников, находящихся на заслуженном отдыхе, пригласили с экскурсией на предприятие, которому они отдали лучшие годы своей жизни. Многие проработали здесь не один десяток лет. И сегодня они смогли окунуться в атмосферу прошлого, вспомнить свой трудовой путь и профессиональные достижения.

До начала экскурсии почетные гости прошли инструктаж по технике безопасности и получили СИЗы. Следом, удобно разместившись в автобусе, отправились на обзорную экскурсию по объектам предприятия. Первой точкой посещения стал нефтеперерабатывающий завод. Несмотря на то что в этом году с момента запуска ЭЛОУ-АВТ-7 исполняется 44 года, ветераны помнят это событие до мелочей.

Минасхат Хасаншин вышел на пенсию относительно недавно — в 2018 году, но признается, что уже успел соскучиться по работе

— Мы запускались в 1979 году. Как сейчас помню, тогда в декабре стояли трескучие морозы до 53 градусов. Мы приняли первую нефть и вынуждены были остановиться. Из-за холодов пуск был отложен на апрель. В следующем году мы будем отмечать юбилей с момента пуска ЭЛОУ-АВТ-7. У меня дома до сих пор хранится пятилитровая бутылочка с первой нефтью, — делится воспоминаниями Минасхат Хасаншин, проработавший на НПЗ с момента основания.

Минасхат Хасаншин вышел на пенсию относительно недавно — в 2018 году, но признается, что уже успел соскучиться по работе. Экскурсия на НПЗ для него стала глотком свежего воздуха.

Первой точкой посещения стал НПЗ. Несмотря на то что в этом году с момента запуска ЭЛОУ-АВТ-7 исполняется 44 года, ветераны помнят это событие до мелочей

— Для меня это радостное событие. Я здесь каждый винтик знаю, но все равно мне очень интересно! Сегодня я встретил своих коллег, друзей. Завод не стоит на месте, развивается, это очень приятно. Я всегда старался готовить молодежь, передавать свой опыт, говорил, что это наше общее дело, — добавляет Минасхат Хасаншин.

«Смелые ребята трудятся в «ТАИФ-НК»

Ветеранов производства встречал директор НПЗ Владимир Лахомов. По его словам, история завода тесно переплетена с их личными судьбами. Он сам, будучи молодым специалистом, неоднократно обращался к ним за мудрым советом.

— Я очень рад, что сегодня у нас в гостях наши дорогие ветераны. Сегодня эти люди — достояние. Нельзя забывать свои корни. Они строили эту установку, всю жизнь здесь проработали. Мы пришли сюда 20-летними пацанами, они были матерыми волками. Учили нас, как надо работать, передавали свой бесценный опыт, — подчеркнул Владимир Лахомов.

На протяжении всей экскурсии у ветеранов АО «ТАИФ-НК» улыбки не сходили с лиц. На НПЗ гости осмотрели прошедшие модернизацию печи, своими глазами увидели современные процессы управления производством.

На НПЗ гости осмотрели прошедшие модернизацию печи, своими глазами увидели современные процессы управления производством

— Приятно видеть наших ветеранов в добром здравии, бодрыми и жизнелюбивыми. Глядя на них, я вспоминаю себя в молодости, когда только пришел на работу. Они передали свой опыт, а я передаю его дальше. Они нас воспитали. Спасибо им за это, — сказал Павел Гаврилов, начальник цеха №01 НПЗ.

Заместитель председателя Совета ветеранов АО «ТАИФ-НК» Ольга Новикова устроилась на работу сразу после окончания Куйбышевского политехнического института. Родному предприятию она посвятила 35 лет.

Заместитель председателя Совета ветеранов АО «ТАИФ-НК» Ольга Новикова устроилась на работу сразу после окончания Куйбышевского политехнического института

— Я работала инженером-энергетиком в отделе главного энергетика. Люблю ЭЛОУ, как родное детище, до замирания сердца. Давно мечтала попасть на экскурсию. Спасибо большое нашему руководству за приглашение. Мы приехали с большим удовольствием. Рада, что наше дело продолжается. Смелые ребята трудятся в «ТАИФ-НК», гордость за них берет, — отмечает Ольга Новикова.

«Сегодня это совсем другое производство»

Следующей точкой маршрута стали локальные очистные сооружения АО «ТАИФ-НК». Открытием для ветеранов стала многоступенчатая система водоочистки, о которой детально рассказал начальник цеха Руслан Валеев.

По его словам, благодаря уникальной технологии промышленные стоки превращаются в чистую воду. И если раньше промышленные сточные воды со всех производств АО «ТАИФ-НК» после предварительной очистки направлялись на биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим», а свежая вода для действующих производств забиралась из Камы, то теперь в этом нет необходимости.

Следующей точкой маршрута стали локальные очистные сооружения АО «ТАИФ-НК». Открытием для ветеранов стала многоступенчатая система водоочистки

На предприятии создан замкнутый водооборотный цикл водопотребления, то есть всю грязную воду очищают и возвращают в производство.

— Производительность новых очистных сооружений составляет 500 кубометров в час. Для достижения таких показателей при разработке технологической схемы очистки стоков были внедрены самые передовые методы очистки, существующие в мировой практике, — подчеркнул Руслан Валеев.

Ветераны высоко оценили старания коллектива и руководства предприятия, связанные с модернизацией, строительством новых установок, а также реконструкцией локальных очистных сооружений.

На предприятии создан замкнутый водооборотный цикл водопотребления, то есть всю грязную воду очищают и возвращают в производство

— Когда я приезжала в этот цех с инвентаризацией, здесь стояли старые здания. Сегодня это совсем другое производство, новое, современное. Нам рассказали, что воду очищают и возвращают обратно на вторичное использование — это настоящее чудо инженерной мысли. Приятно, что предприятие не стоит на месте, развивается. Хочется, чтобы впереди было много достижений и успехов. Мы очень скучаем по работе. Рады, что у нас появилась возможность снова побывать на своих рабочих местах. До слез, — с трепетом в голосе сказала Рамзия Яппарова.

С заботой о каждом ветеране

Не меньший восторг у почетных гостей вызвал Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) — производство, не имеющее аналогов в мире. КГПТО способен в год переработать в высококачественные светлые нефтяные продукты до 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля. Главным объектом здесь является установка гидрокрекинга, спроектированная на основе технологии Veba Combi Cracker.

Более подробно о КГПТО, но уже в головном офисе компании, ветеранам производства рассказал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Выступая перед собравшимися, он отметил, что в настоящее время компания занимает первую строчку в российском рейтинге по отбору светлых нефтепродуктов. И в этом есть заслуга каждого из них.

Более подробно о КГПТО, но уже в головном офисе компании, ветеранам производства рассказал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков также отметил значимость наставничества на производстве, которое играет важную роль в повышении производительности труда.

— Сегодня наше предприятие посещают уважаемые гости — работники «ТАИФ-НК», находящиеся на заслуженном отдыхе. Мы всегда рады гостям, но нам вдвойне приятно, когда нас посещают люди, проработавшие много лет на предприятии. Они с удовольствием откликнулись на инициативу посетить ТАИФ-НК, посмотреть, как компания динамично развивается, какие новые технологии внедрены за последнее время… да и в общем, думаю, им будет приятно посетить свои рабочие места и пообщаться с молодыми работниками, которые сейчас работают на их месте, — сказал Максим Новиков.

Он также подчеркнул, что с бывшими работниками, находящимися на заслуженном отдыхе, предприятие поддерживает очень теплые, дружеские отношения.

— Мы их не забываем, стараемся навещать на все праздники, они, в свою очередь, всегда отслеживают производственную и социальную жизнь нашей компании и при возможности принимают активное участие во всех наших мероприятиях. Хочу выразить им огромную благодарность за вклад, который они внесли, и отчасти то, что мы имеем сейчас — современное, высокотехнологичное предприятие, — это их непосредственная заслуга, ведь они стояли у истоков и задавали тон производственной жизни, — отметил Максим Новиков.

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Завершилось мероприятие чаепитием. За большим столом в непринужденной обстановке ветераны смогли поделиться последними новостями и впечатлениями от экскурсии. Под занавес встречи гостям вручили памятные подарки от АО «ТАИФ-НК». Ветераны в долгу не остались, передали работникам компании пироги, приготовленные своими руками. Ведь АО «ТАИФ-НК» — это одна большая и дружная семья.

