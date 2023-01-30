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История российского и мирового спорта #1 / «Реальное Время Live»

11:00, 30.01.2023 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
История российского и мирового спорта #1 / «Реальное Время Live»

В XXI веке спорт прочно закрепился в жизни многих людей в России и во всем мире. В рамках федеральных и региональных программ строится большое количество спортивных объектов: стадионов, дворовых футбольных и баскетбольных полей, хоккейных коробок. Большое внимание уделяется улучшению здоровья населения путем вовлечения в занятия спортом. Однако в спортивном образовании, точно как и в любом другом, недостаточно просто заниматься практикой, необходима еще и теория. Примеры известных личностей или команд могут так же эффективно вовлекать людей в улучшение своей физической подготовки, как и создание необходимой для этого инфраструктуры. Об истории спорта рассказываем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
СпортОбществоИстория Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:20
    Спорт то может и закрепился. Но футбол, хоккей находятся у нас в большом упадке. Даже стыдно за нас
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    Анонимно 15:18
    а зачем футбол с хоккеем нужны?? не стыдно вообще спорт не нужен
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    Анонимно 15:19
    не надо путать спорт и физкультуру физкультура нужна
    спорт вреден и не нужен
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  • Анонимно 12:40
    Всё жто красиво и конечно нужно! Но порой кажется, что перебор со спортивными объектамт. Особенно когда нужно вкладываться в обычную жизнь населения и делать всё для комфортной жизни его
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  • Анонимно 15:09
    спасибо за просвещение
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