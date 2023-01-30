История российского и мирового спорта #1 / «Реальное Время Live»
В XXI веке спорт прочно закрепился в жизни многих людей в России и во всем мире. В рамках федеральных и региональных программ строится большое количество спортивных объектов: стадионов, дворовых футбольных и баскетбольных полей, хоккейных коробок. Большое внимание уделяется улучшению здоровья населения путем вовлечения в занятия спортом. Однако в спортивном образовании, точно как и в любом другом, недостаточно просто заниматься практикой, необходима еще и теория. Примеры известных личностей или команд могут так же эффективно вовлекать людей в улучшение своей физической подготовки, как и создание необходимой для этого инфраструктуры. Об истории спорта рассказываем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
спорт вреден и не нужен