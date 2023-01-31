День в истории: достроили Молодежный центр, научно соединили спирт с водой

Чем примечательна дата 31 января?

Фото: Нацмузей РТ

Сегодня, 31 января, Международный день ювелира, в России — киберпонедельник и День рождения русской водки. 31 января в Петербурге создали Кунсткамеру, в Стамбуле издали первую печатную книгу с арабским шрифтом, открылся московский зоопарк, Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме: «О соединении спирта с водою», в Москве открыли первый «Макдоналдс». Родились композитор Франц Шуберт, патриарх Московский и всея Руси Тихон, ясновидящая Ванга, кинорежиссер Тенгиз Абуладзе, художница-вундеркинд Надя Рушева, актриса Вера Глаголева. Умерли педагог и каллиграф Мухаммед-Галей Махмудов, участник Порохового заговора против английского короля Гай Фокс, писатели Джон Голсуорси и Александр Милн. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Из Крестовниковых — в Вахитовский

31 января 1891 года в Казани скончался Мухаммед-Галей Махмудов. Родом из крестьян, в медресе активно учит языки, помогает профессору Александру Казем-Беку с переводами. Преподаает восточную каллиграфию в Казанском университете и Первой гимназии, а также татарский в духовной академии и в той же гимназии. В 1876—1881 годах — инспектор Казанской татарской учительской школы. Автор «Практическаго руководства къ изученiю татарскаго язык». В университетской типографии многии книги украшены его образцами каллиграфии.



Фото: museums.kpfu.ru

31 января 1919 года мыловаренный завод Крестовниковых стал собственностью советского государства. В 1855 году московские фабриканты братья Крестовниковы открыли в Казани стеариново-свечной завод, на котором наладили промышленный выпуск хозяйственных свечей, твердого и жидкого мыла. Уже скоро их продукция начала завоевывать премии и награды, включая всемирные. В конце XIX — начале XX веков казанский завод братьев Крестовниковых стал одним из крупнейших предприятий в России в отрасли переработки жиров. Казанское мыло славилось не только в России, но и за рубежом. Казанская губерния по объемам мыловарения занимала 4-е место в стране после Московской, Петербургской и Херсонской губерний. После национализации завод стал химкомбинатом имени Вахитова, а в 1992 году был приватизирован. Сегодня АО «Нэфис Косметикс» — крупнейший российский производитель бытовой химии и косметической продукции.



31 января 1977 года завершилось строительство Молодежного центра в Казани. В здании расположились гостиница, ресторан, кинконцертный зал и плавательный бассейн. Здесь сконцентрировалась творческая и культурная жизнь казанской молодежи. Работал клуб друзей кино, проводились фестивали и концерты. В 1990 году здание передали на баланс Татарскому обкому комсомола, который вскоре перестал существовать. В июле 1991 года здесь появилось акционерное общество «Казанский Молодежный центр», а в 1993 году здание перешло к Ак Барс Банку.



Фото: Эмиль Зиянгиров

31 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что в начале года жители Уфы часто жаловались на проблемы транспортной доступности. В канун нового года администрация столицы Башкортостана полностью исключила из городской сети пассажирских перевозок старые пазики. Автобусы ПАЗ-3205 долгое время были самым популярным транспортом у частных перевозчиков, а с их запретом пострадали некоторые городские маршруты.

Создание Кунсткамеры и открытие первого «Макдоналдса» в СССР

31 января 1714 года приказом Петра I была создана Кунсткамера. В ней хранится уникальное собрание предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Но также этот музей известен своей коллекцией анатомических редкостей и аномалий. При посещении Англии и Голландии Петр увидел кабинеты «кунштов», то есть редкостей, чудес и решил организовать подобное в России. Он тут же приобрел первые экспонаты для нового музея. По приказу царя Кунсткамеру расположили в Летнем дворце. Впоследствии коллекция диковинок так разрослась, что понадобилось построить новое здание. Сегодня в Кунсткамере насчитывается более 1 млн экспонатов.

Источник: wikipedia.org

31 января 1864 года в Москве открылся первый в России зоопарк. Это один из старейших зоопарков в Европе и пятый по площади в России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Красноярска. Также входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира. В его коллекции 1 267 видов животных.

31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию на тему: «О соединении спирта с водою» и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии. В честь этого позже появился неофициальный праздник — День рождения русской водки. Работа Менделеева была посвящена изучению удельных весов спиртоводных растворов в зависимости от концентрации и температуры. В своей работе ученый установил, что идеальное содержание спирта в водке — 40%. Этот вариант напитка в 1894 году был запатентован в России под названием «Московская особенная».

Источник: wikipedia.org

Регистрация товарного знака «Кока-колы» и запуск США своего спутника Земли

31 января 1729 года в Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Ею стал толковый словарь Абу Насра Исмаила ибн Хам-од ал-Фараби ал-Джаухари в переводе на турецкий язык. Он появился в VIII веке и назывался «Венец речи и правильность арабского языка». Словарь включал в себя 40 тысяч статей, где были даны нормативные формы чистого арабского языка с фиксацией точного произношения и правильного написания слов.

31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади открылся первый ресторан быстрого питания сети «Макдоналдс» в СССР. Договор о его создании между канадской фирмой «Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед» и Главным управлением общественного питания Мосгорисполкома подписали в апреле 1988 года. Через год началось строительство здания для «Макдоналдса». В первый день работы ресторана перед входом собралась гигантская очередь. В ней стояли не только москвичи, но и жители других городов, специально приехавшие ради этого события. В день открытия первого советского «Макдоналдса» его сотрудники обслужили больше 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети.