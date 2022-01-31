«Приходится идти пешком» — с исчезновением пазиков уфимцы мерзнут на остановках

Тем временем частные перевозчики судятся с администрацией города

Фото: Эмиль Зиянгиров

В этом месяце жители Уфы часто жаловались на проблемы транспортной доступности. В канун нового года администрация столицы Башкортостана полностью исключила из городской сети пассажирских перевозок старые пазики. Автобусы ПАЗ-3205 долгое время были самым популярным транспортом у частных перевозчиков, а с их запретом пострадали некоторые городские маршруты. Подробности — в материале «Реального времени».

Замена пазикам нашлась не везде

Лидия Хурматуллина живет недалеко от остановки «Медицинский колледж». Единственный автобус, на котором она могла добраться до работы в центре Уфы был 227-й. Все автобусы, которые работали на этом маршруте, по словам женщины, были старыми пазиками. После новогодних каникул уфимка обнаружила, что добираться до работы ей теперь не на чем:

— В первый день после праздников опоздала на работу. Стою на остановке, жду 20 минут, 30, 40. Автобус так и не приехал. Потом уже узнала, что пазикам запретили ездить и маршрут 227-й теперь не работает. Приходится идти пешком до проспекта Октября. Это почти километр! И так каждый день, особенно в мороз неприятно. И если раньше я за 45 минут выходила, чтобы не опоздать, а сейчас за час с лишним приходится.

На самом проспекте Октября проблем с транспортом меньше. Автобусы разных маршрутов подъезжают к остановкам регулярно, хотя на некоторых направлениях даже не в часы-пик можно встретить переполненные. Те, кто живет рядом с главной улицей Уфы, исчезновения пазиков не почувствовали.

— Автобусы новые купили, раньше, бывает, зайдешь в пазик, а там то ли газом, то ли бензином пахнет. Сейчас нет такого. В миллионном городе живем, конечно, новые должны быть автобусы. Но с другой стороны, сейчас только днем проблем нет с тем, чтобы уехать. А вечером бывает, что подолгу ждешь автобус, в этом плане раньше получше было, — отмечает уфимка Людмила Мингазова.

«Почему по утрам с шести часов невозможно уехать на работу»

Сильнее всего запрет пазиков ударил по жителям окраин и отдаленных районов Уфы. Там практически не нашли замену старым автобусам. А на участках, где маршруты частников дублируются государственным перевозчиком, возникает проблема со временем работы. Пазики частников выезжали на линию раньше автобусов «Башавтотранса».

— Почему по утрам с шести часов невозможно уехать на работу, автобусов нет, БАТ начинает работу поздно, пассажиров много, приходиться по 30 минут дожидаться автобус, потом ехать в набитом, переполненном, такая же картина вечером. Где автобусы? Почему вместо убранных с улиц пазиков не пустили другой транспорт? 249-й ходит очень редко, как с Лопатино доехать до «Машинки»? Часами приходиться стоять на морозе и ждать! — возмущается Венера Баимова.

По данным уфимской администрации, пазики убирали постепенно. В 2018 году их в столице Башкирии было более 600, а в октябре 2021 года оставалось 235. На запрос «Реального времени», как планируется решить проблему исчезнувших «пазиковых» маршрутов, в мэрии города сообщили следующее:



— В результате переговоров, проведенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, составлен график замещения пассажирского транспорта, где они обязались в срок до 10.02.2022 провести замещение всех ранее эксплуатируемых на маршрутах автобусов устаревших моделей марки «ПАЗ» на современные и комфортабельные марки транспортных средств. Перевозчиками в первую очередь планируется пополнить современными и комфортабельными автобусами маршруты, где они наиболее востребованы, а именно: № 207, 227, 209, 211, 224, 228, 229, 235.

Московские ЛиАЗы и подмосковный перевозчик выходят на замену

Автобусный парк Уфы пополняется не только за счет купленных новых «НефАЗов», но и бесплатно переданными московскими ЛиАЗами. С декабря 2021 года получено 9 автобусов из столицы России. Сообщается, что они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и размещены на территории Троллейбусного депо №1. На следующей неделе в Уфу планируется доставить еще шесть московских автобусов.

Пресс-служба администрации Уфы информирует, что на линию подержанные автобусы пока не выходят, по каждому из них необходимо провести технические и регламентные работы. В настоящее время идет работа по документальной передаче машин департамента транспорта Москвы в собственность Башкортостана с последующей передачей на баланс города.

Для решения проблемы транспорта после ухода некоторых частников на рынок перевозок Уфы зашел внешний перевозчик в лице компании «Автомиг». По данным сервиса «Контур.Фокус», «Автомиг» зарегистрирован в Московской области, в Подольске, его совладельцем и генеральным директором является Валерий Акопджанян. Второй владелец компании — Михаил Наугольных. Оба предпринимателя владеют долями в еще нескольких автотранспортных предприятиях, таких как «Ранд-Транс», «Рико», «Автомигтранс» и других.

Первым маршрутом нового перевозчика стал 233-й, позже превратившийся в 258-й. Автобус следует из Демы через Зеленую рощу и проспект Октября в микрорайон Инорс. По мнению уфимцев путь следования нового маршрута слишком неудобный.

— Почему нельзя было сперва сделать, а потом ломать? Почему я с работы должна полтора часа добираться вместо 30—40 минут. Пазик №235 убрали, поставили 258-й. Водитель не местный, Уфу не знает, едет кое-как. Это издевательство над народом! — жалуется уфимка Татьяна Уткина.

На некоторых маршрутах пазики заменили на автобусы малой вместимости, такие как Ford Transit, что тоже вызвало недовольство уфимцев. Микроавтобусы хоть и новее, по вместимости проигрывают старым ПАЗам.

— В пазиках хоть стоять можно было, много людей помещалось. А в «газельках» этих едешь, согнувшись в три погибели. Узкое расстояние между рядами сидений. Комфортно в них ездить только сидя. Насколько я помню, раньше в таких стоя ездить запрещалось, — выразил мнение житель уфимского микрорайона Сипайлово Альберт Гатиятуллин.

Искалин ищет правду в суде

Борьба со старыми пазиками на улицах Уфы ударила по крупному частному перевозчику Виктору Искалину. После конфликта с мэрией Уфы он убрал свои автобусы с маршрутов, обратился в суд, прокуратуру и следственный комитет. По словам предпринимателя, он обновил свои автобусы среднего класса вместимости и подал заявку на получение новых карт маршрута. Однако, по его словам, администрация не выдала необходимые документы. Так как без маршрутных карт перевозчик не может выводить пассажирский транспорт, ему пришлось приостановить движение.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд с иском в отношении мэрии Уфы. Ранее инстанция приостановила работу двух маршрутов, которые он обслуживал — №272 и №298. Основными доводами администрации были зафиксированные ГИБДД по Уфе нарушения водителями Искалина правил дорожного движения. Таких случаев, согласно материалам дела, было 1 837.

Представляющая интересы Искалина в суде, руководитель Ассоциации перевозчиков Наталья Тептерева предполагает, что данные, на основании которых работа маршрутов была приостановлена, могли ввести суд в заблуждение.

— Мы подали апелляционную жалобу. 13 января зарегистрировано наше заявление об ознакомлении с делом. На сегодняшний день нам неизвестно, на основании чего строятся все эти доводы администрации. По закону копии документов, которые они прикладывают к исковому заявлению, они обязаны были отправить ответчику. Нам никаких документов не приходило, — пояснила «Реальному времени» Наталья Тептерева.

По словам главы Ассоциации перевозчиков, на положительный результат ее клиент не сильно надеется, но намерен судиться до конца.

В настоящее время маршруты №272 и №298, которые обслуживались ИП Искалиным, не работают. Водители написали заявления на увольнение по собственному желанию еще до нового года.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как владельцы старых пазиков массово выставляли свои автобусы на сайтах объявлений. Транспортная реформа в Башкортостане стартовала в конце 2018 года. За это время были закуплены новые автобусы для государственного перевозчика, установлена сеть «умных» остановок, внедрена система безналичной оплаты и единая транспортная карта «Алга».