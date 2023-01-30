День в истории: загорелся ТЮЗ, Мулланур Вахитов стал комиссаром

Чем примечательна дата 30 января?

Фото: archive.gov.tatarstan.ru Мулланур Вахитов (в центре).

Сегодня, 30 января, Международный день без интернета. 30 января химик-органик Николай Зинин защитил в Санкт-Петербурге докторскую диссертацию, появился комиссариат по делам мусульман внутренней России, загорелся ТЮЗ, Восточная Грузия вошла в состав России, была основана студия «Мосфильм», в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка, в США запантетовали отбойный молоток, появилась шкала Рихтера. Родились актер и режиссер Зайни Султанов, архитектор Карл Мюфке, философ Фрэнсис Брэдли, композитор Исаак Дунаевский, кинорежиссер Леонид Гайдай. Умерли император Петр II, идеолог национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди, советский исследователь Арктики Иван Папанин, художник Николай Рерих. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Театр юного зрителя лишился дома

30 января 1841 года химик-органик Николай Зинин защитил в Санкт-Петербурге докторскую диссертацию. В июле этого же года его назначили экстраординарным профессором на кафедре химической технологии Казанского университета, где он проработал до 1848 года. Зинин — создатель русской химической школы и казанской химической школы ученых. Он родился в столице Карабахского ханства Шуше в семье дипломата, его родители и сестры погибли во время холеры, Зинина отправили в Саратов к дяде. В 1830-м приехал в Казань и поступил на математическое отделение философского факультета университета. После учебы преподавал там же физику. С 1835-го читал курс теоретической химии. В 1836 году молодой преподаватель защитил диссертацию и получил ученую степень магистра физико-математических наук. Среди самых выдающихся достижений ученого — синтез анилина, что открыло новую эру в промышленном производстве синтетических красителей и новых фармацевтических препаратов, изучение нитроглицерина и другое. В 1867—1868 годах принимал активное участие в организации Русского химического общества и 10 лет был его президентом.

Фото: wikipedia.org

30 января 1868 года в Воронеже родился архитектор Карл Мюфке. Он закончил архитектурное отделение Петербургской академии художеств, затем изучал архитектуру в Европе. По возвращении в Россию в 1897 году Мюфке получил назначение на государственную службу в Казанскую художественную школу. С 1898 года стал ее директором и спроектировал для нее здание. В 1902—1909 годах — архитектор Императорского Казанского университета. Также Мюфке строил особняк, который заказал ему промышленник и почетный гражданин Казани Алексей Ушков после того, как женился на дочери профессора хирургической патологии Зинаиде Высоцкой. В нем долгое время размещалась Национальная библиотека Татарстана. Мюфке построил в Казани и свой собственный дом на нынешней улице Хади Атласи, 28, сейчас там детский сад.

30 января 1892 года в Астрахани родился актер, режиссер, народный артист ТАССР, заслуженный артист РСФСР и один из основателей татарского театра Зайни Султанов. Будущий артист учился в мектебе в родном городе и в медресе в Казани. В 1907 году вступил в татарскую театральную труппу в Астрахани. Был одним из организаторов театральных студий в Астрахани и Самаре. В 1922 году переехал в Казань и занялся организацией Татарского театрального техникума. Сегодня это Казанское театральное училище. С 1925 года его жизнь была посвящена Татарскому академическому театру. На его сцене он стал одним из ведущих актеров труппы, как режиссер он поставил спектакли «Родина» Карима Тинчурина, «Гудок» Мусы Джалиля, «Человек с портфелем» Алексея Файко, «Авангард» Валентина Катаева, «Банкрот» Галиасгара Камала и другие.

.Габдулла Кариев и Зайни Султанов. Фото: kitaphane.tatarstan.ru

30 января 1918 года Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об учреждении комиссариата по делам мусульман внутренней России при Народном комиссариате по национальным делам, а комиссаром был назначен Мулланур Вахитов, его заместителями стали писатель, бывший член Всероссийского учредительного собрания Галимджан Ибрагимов и председатель Башкирского центрального шуро Шариф Манатов.

В ночь с 30 на 31 января 1995 года произошел пожар в Театре юного зрителя, после чего 6 лет его труппа была вынуждена репетировать и играть на других площадках, при этом в 1996 году ТЮЗ получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль года» за шекспировскую «Бурю», поставленную Борисом Цейтлиным. На родную сцену труппа вернулась в 2002 году.

30 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что в Казани началась консервация старейшей постройки Ново-Татарской слободы — 180-летнего дома на улице Меховщиков, в котором в начале XX века располагалась контора торгового общества «Мазут». Далее предполагалось разработать концепцию реконструкции здания и найти инвесторов, однако вместо этого рядом с памятником пролегла скоростная трасса.

Фото: Максим Платонов

Основали «Мосфильм»

30 января 1801 года император Павел I обнародовал манифест о включении грузинского царства Картли-Кахети в состав Российской империи. В 1782 году его правитель Ираклий II обратился к Екатерине I с просьбой принять эту территорию под покровительство России. В 1783 году между ними был подписан Георгиевский трактат, установивший протекторат России в отношении Восточной Грузии. Согласно документу, Ираклий II признавал покровительство России, отказывался от самостоятельной внешней политики и обязывался своими войсками служить российской императрице. Со своей стороны Екатерина II гарантировала Картли-Кахетии полную внутреннюю автономию и защиту. Но договор осложнил взаимоотношения царства с соседними Персией и Турцией, претендовавшими на его территории. В 1795 году персидский шахиншах Ага Мохаммед-хан Каджар с армией вторгся в Закавказье и захватил Тбилиси. Столица Картли-Кахети была разгромлена и сожжена. Преемник Ираклия II, царь Георгий XII, обратился к Павлу I с просьбой о присоединении своего государства к России при условии сохранения прав на грузинский престол за его потомками. Тот подписал манифест о присоединении Грузии к России. Согласно документу, за населением царства сохранялись все прежние права и привилегии, но при этом распространялись российские. В марте 1801 года император Александр I подписал указ, согласно которому Восточная Грузия стала губернией в составе России.

30 января 1924 года была основана киностудия «Мосфильм». В этот день состоялась премьера первого снятого на ней полнометражного фильма «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина. «Мосфильм» создали на базе объединенных Первой фабрики и Третьей фабрики Госкино. Здесь снимались такие картины, как «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман» Эльдара Рязанова, «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и многие другие. Сегодня это одна из крупнейших киностудий Европы и старейших кинокомпаний СССР и России, на базе которой осуществляется производство большей части российской кино-, теле- и видеопродукции. По состоянию на 2020 год здесь было создано более 2 500 полнометражных кинофильмов.

Источник: wikipedia.org

Будем мерить по Рихтеру!

30 января 1790 года в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка. Ее назвали «Ориджинал», а длина шлюпки составила 30 футов. Сконструировал ее англичанин Генри Гритхэд. Появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего в 1789 году. Судно с восемью моряками попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки. И несмотря на то, что находилось оно недалеко от берега, никто не рискнул спасти экипаж, так как это было равносильно самоубийству. Уже к 1839 году более 30 береговых станций Британских островов оснастили спасательными шлюпками. «Ориджинал» закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн, и за сорок лет ее использования, благодаря ей, были спасены сотни человеческих жизней.

30 января 1894 года американец Чарльз Кинг запантетовал изобретенный им станковой пневматический перфоратор, более известный как отбойный молоток. Этот инструмент предназначался для разрыхления и раскалывания не очень крепких материалов, таких как осадочные горные породы, асфальт, бетонные конструкции. В качестве исполнительного органа у него использовалось металлическое долото или пика. За счет серии механических импульсов частотой 16—25 Гц, подаваемых с привода на затыльник бойковой части, режущая кромка долота воздействовала на обрабатываемый материал, тем самым раскалывая или разрезая его. Инструмент очень пригодился в работе шахтеров при добыче угля. Затем его взяли на вооружение дорожные рабочие.

30 января 1935 года американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений известную сегодня как шкала Рихтера. Она характеризует величину энергии, которая выделяется при землетрясении. Диапазон шкалы — 1—9,5 магнитуды. Самые сильные землетрясения на планете имеют магнитуду 8,5, умеренные разрушения — 6,0, самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям, — 4,5, самые слабые ощущаемые толчки — 2,0.