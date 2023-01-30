«Архивные записи обязательно нужно публиковать»

«Мелодия» выложила альбом Альфии Авзаловой в стриминги

Фото: Из архива музея Альфии Авзаловой

Фирма «Мелодия» выложила на цифровые площадки записи Альфии Авзаловой и ВИА «Казан утлары» 1973 года. С гордостью можем сказать, что произошло это с подачи «Реального времени». Наша интернет-газета 2 года назад обратилась в компанию с вопросами о переиздании архивных записей, в результате история получила продолжение. Этот сборник, надеемся, станет лишь ласточкой в деле возвращения татарской музыки слушателю.

«Аудитория медленно, но растет»

Фирма «Мелодия», долгие годы — монополист в области звукозаписиси, а сейчас — обладатель огромного архива, в котором отразилась вся история советского искусства и множества народов. В нем немало и песен татарской эстрады — Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, Рашид Вагапов, Флера Сулейманова, Зухра Сахабиева, Венера Ганиева и так далее.

— Сегодня «Мелодия» активно занимается оцифровкой и реставрацией своей фонотеки, — говорит сотрудник цифрового отдела «Мелодии» Дмитрий Масляков. — Подготовить к изданию альбом — это большой труд редактора и звукорежиссера в режиме реального времени. Несмотря на развитие цифровых технологий, прослушивание, реставрацию, подготовку сопроводительных данных невозможно ускорить и автоматизировать. Все это делается буквально руками и ушами. Помимо переиздания очевидно востребованной во всем мире русской, в широком смысле, советской академической музыки, «Мелодия» уделяет внимание и малоизвестным эстрадным и фольклорным записям народов пространства бывшего СССР. Наверное, не столько внимания, сколько хотелось бы представителям этих народов и культур.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/24687598'>Альфия Авзалова и ансамбль «Казан утлары»</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4159479'>Элфия Авзалова</a> на Яндекс Музыке

— По сравнению с записями звезд «всесоюзного» масштаба или записями классической музыки, которая не нуждается в объяснении, ведь Моцарта или Чайковского слушают во всем мире, записи представителей уникальных, небольших культур менее востребованы, — отмечает PR-директор Карина Абрамян. — Наверное, это несправедливо, но объективно. Однако мы видим, что они имеют свою постоянную аудиторию, которая со временем, хотя и медленно, но растет.

— Архивные записи обязательно нужно реставрировать, публиковать и рассказывать об этих записях, — резюмируют в редакции. — В этом мы видим свою миссию — донести до слушателей всего мира записи уникальных культур. Ведь это делает нас, человечество, богаче и дает надежду на победу гуманизма.

От «Дос-Мукасан» до «Верасы»

Масляков указывает, что уже сейчас опубликованы в цифровом пространстве записи туркменского ансамбля «Гунеш», казахского ансамбля «Дос-Мукасан» и певицы Розы Рыбмаевой, узбекского ансамбля «Ялла», уйгурского ансамбля «Яшлик», азербайджанского ансамбля «Севиль», ансамбля казахских корейцев «Чен-Чун», грузинских ансамблей «Орера» и «Иверия», якутского певца Кола Бельды, латвийской группы «Зодиак», литовского композитора Гедрюса Купрявичуса, азербайджанского певца Муслима Магомаева, белорусских ансамблей «Верасы» и «Песняры», армянского дудукиста Дживана Гаспаряна, а также многих других музыкантов. Отметим, что нынешняя «Мелодия» уже издавала татарскую музыку — это вышедшая в 2011 году «Антология народной музыки. Песни волжских татар» с записями 1964—1981 годов: Габдулла Рахимкулов, Масгут Имашев, Гульсум Сулейманова и другие.

Из архива музея Альфии Авзаловой

Запись Авзаловой — это шесть песен: «Яшь гомер», «Әниемә», «Сагыну», «Идел буе каеннары», «Иркәм» и «Ник соңладың». Отметим, что в архивах «Мелодии» есть еще несколько сборников певицы, к тому же и родственники Авзаловой сейчас прилагают все усилия, чтобы ее наследие стало доступным в интернете. Всего же по нашему запросу «Мелодия» представила список из 500 композиций, датируемых 1950—1980 годами, сделанных на студиях рекорд-монополиста СССР.