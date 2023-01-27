Type C в iPhone, «Гарри Поттер» пропадет из онлайн-кинотеатров, «Аватар» от Иннополиса / РВ Live
Инсайдеры раскрыли подробности будущей iOS 17, которая должна выйти вместе с линейкой iPhone 15. Исходные коды дали понять, что новая модель смартфонов от Apple будет оборудована портом USB Type C вместо уже привычного Lightning. Тем временем уже с 1 февраля из российских онлайн-кинотеатров пропадут все части «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей». Дело в том, что лицензионные права заканчиваются 31 января, а Warner Bros. не собирается их продлевать. В Университете Иннополис тестируют экзоскелет «Аватар», который нужен для дистанционного управления промышленными роботами. Эти и другие новости в технообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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