День в истории: вместо Казгордумы — Совет городского хозяйства

Чем примечательна дата 28 января?

Сегодня, 28 января, Международный день защиты персональных данных. 28 января Новгород присоединили к Московскому государству, была упразднена Казанская городская дума, создана Рабоче-крестьянская Красная армия, построили и испытали двигатель внутреннего сгорания, взорвался космический шаттл Challenger. Родились отец писателя Василия Аксенова Павел, первый английский король из династии Тюдоров Генрих VII, основоположник биомеханики Джованни Альфонсо Борелли, историк Василий Ключевский, писатель Валентин Катаев, баскетболистка Елена Баранова. Умерли актер и режиссер Габдулла Кариев, мореплаватель Фрэнсис Дрейк, писательница Астрид Линдгрен, актер Василий Лановой, поэт Иосиф Бродский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения Павла Аксенова и упразднение Казанской городской думы

28 января 1899 года в селе Покровское Рязанской губернии (ныне области) родился советский партийный деятель и отец писателя Василия Аксенова — Павел Васильевич Аксенов. В Казани в 1930—1935 годы он возглавлял Татпрофсовет, в частности тогда рабочих перевели на 7-часовой день, а трудящихся на вредных производствах и подземных работах — на 6-часовой, введя всеобщее начальное обучение, семилетнее в городах и частично на селе, увеличив число педагогических учебных заведений. Многие студенты стали получать стипендию. В 1935 году Аксенов возглавил Казгорисполком. Но через 2 года решением Пленума Казанского горсовета его сняли с должности и вывели из членов президиума с формулировкой «за притупление большевистской бдительности, невыполнение постановления ВЦИК от 4 мая 1937 о перестройке работы Совета, за антигосударственную практику работы». В том же году он был осужден и репрессирован. До 1956 года находился в лагерях, позднее был реабилитирован. Умер 7 мая 1991 года.

Фото: proftat-ru.1gb.ru

28 января 1918 года была упразднена Казанская городская дума, которая была распорядительным органом городского самоуправления с 21 декабря 1870 года. Ее функции передали Совету городского хозяйства. Дума занималась вопросами городского благоустройства, здравоохранения, образования и благотворительности. Возглавлял ее городской голова. Больше половины ее членов были представителями купечества и дворянства. Заседания думы проходили один или два раза в месяц, принятые ею решения утверждались губернатором.

28 января 1920 года скончался один из основателей татарского профессионального театра и художественный руководитель первой татарской труппы «Сайяр» Габдулла Кариев. Его настоящее имя — Миннибай Хайруллин. В 1907 году он уехал на Нижегородскую ярмарку и примкнул к «Первой в России передвижной труппе мусульманских драматических артистов», где исполнял комедийные роли под псевдонимом Габдулла Кариев. С 1908 года руководил труппой «Мосафир артистлар җәмгыяте», получившей впоследствии название «Сайяр». Первый спектакль труппы состоялся уже 12 января 1908 года в Уральске. Кариев ставил такие спектакли, как «Галиябану» Джаудата Файзи, «Тахир и Зухра» Фатхи Бурнаша, «Молодая жизнь» Гафура Кулахметова, «Ревизор» Николая Гоголя, «Без вины виноватые» Александра Островского, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Мещане» Максима Горького, «Альмансор» Генриха Гейне.

Фото: wikipedia.org

28 января 2021 года «Реальное время» сообщило о приговоре осужденным за распил субсидий Минэкономики Татарстана на поддержку предпринимательства. Всего 10—15 минут не хватило накануне Верховному суду РТ, чтобы дочитать решение апелляционной тройки по жалобам экс-главы бизнес-ассоциации РТ Хайдара Халиуллина и других фигурантов. На самом интересном месте оборвалась видеосвязь с СИЗО-1 Оренбурга, куда ранее выслали супругу Халиуллина.

Новгород — с Москвой

28 января 1478 года Новгород, который с 1138 года был столицей Новгородской республики, вошел в состав Московского государства. В то время местное боярство находилось под постоянным давлением двух мощных держав — Москвы и Литвы. За первых были граждане республики, а за вторых — власти. В 1471 году Иван III двинулся походом на Новгород, прослышав, что бояре заключили договор с Литвой и теперь начнут платить ей дань. В ходе битвы новгородцы потерпели поражение. Новгород признал себя подвластной Москве землей, но распри в городе не прекратились. Бояре продолжали бороться за свои права и владения. Москва снова двинулась на Новгород, и в 1478 году он окончательно сдался.

28 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. В ее ряды могли вступить граждане Российской Республики старше 18 лет. Красноармейцам полагался ежемесячный оклад в 50 рублей. Первые части РККА сформировались из частей царской армии, перешедших на сторону большевиков, отрядов красногвардейцев и матросов, крестьянских ополчений. К весне 1918 года в рядах армии находилось около 200 тысяч человек. Поэтому в июле 1918 года в стране ввели воинский призыв, в результате которого численность РККА к сентябрю 1918 года составила уже почти 500 тысяч человек, к концу 1920 года — до 5,5 млн человек.

Фото: wikipedia.org

Испытание двигателя внутреннего сгорания

28 января 1897 года немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель построил и испытал двигатель внутреннего сгорания с самовоспламенением топлива от сжатия. Испытание оказалось успешным, а образец двигателя — пригодным для серийного производства. Он превосходил бензиновые моторы того времени по коэффициенту полезного действия на 10—12%, а по экономичности — почти в два раза.

28 января 1986 года в США произошла катастрофа космического шаттла Challenger. Накануне старта температура во Флориде опустилась до -27 градусов. Инженеры просили отложить запуск шаттла, но НАСА им отказало. Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, провести несколько экспериментов на борту корабля, замерить спектр кометы Галлея, взять пробы на радиацию во внутренних отсеках шаттла и изучить воздействие невесомости на развитие двенадцати куриных эмбрионов. Семь астронавтов, среди которых была учительница начальной школы, стартовали с мыса Канаверал. Через 1 минуту 13 секунд на высоте 14 километров шаттл взорвался. Обломки корабля разлетелись над Атлантическим океаном. Комиссия установила, что катастрофа произошла из-за разрыва уплотнительного кольца твердотопливного ускорителя под воздействием раскаленных газов.

28 января 2002 года скончалась Астрид Лингдрен, знаменитая шведская писательница. Ее первые рассказы были опубликованы в 1933 году, а в 1944-м Астрид Линдгрен создала первую часть трилогии «Пеппи Длинныйчулок», впрочем, выбранное издательство сначала ответило отка­зом. Но в том же году повесть «Бритт Мари изливает душу» получила премию на конкурсе книг для де­во­чек, а в 1945-м появилась и «Пеппи». В 1950—60-е годы Астрид Линдгрен пишет самые известные книги: «Мио, мой Мио» (1954), трилогию о Карлсоне (1955–1968), «Расмус-бродяга» (1956), «Мадикен» (1960), «Эмиль из Лённеберги» (1963), «На острове Сальткрока» (1964), а в 1958 году получает самую престижную в мире детской литературы премию имени Ханса Кристиана Андерсена.