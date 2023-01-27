Главный злой татарский рэпер УСАЛ выпустил дебютный альбом

Рассказываем о каждой композиции релиза

Фото: Ильяс Гафаров

Сегодня выходит альбом рэпера, выступающего под псевдонимом УСАЛ. «Сәяхәт» («Путешествие», 18+) — это 14 треков и 8 скитов (разговорно-музыкальных скетчей). С Назимом Исмагиловым, который выбрал себе такой «злой» псевдоним, «Реальное время» беседовало в сентябре 2020 года. Кроме музыки, он занимается дизайном и каллиграфией (как Architaste), а на сцене выступает с ню-металлическим трио, вымазываясь краской и работая с шоковым контентом. Музыкальным продюсером альбома стал его коллега по проекту Ittifaq Ильяс Гафаров. Вместе они прокомментировали композиции «Сәяхәт».

Первая половина

УСАЛ: Треки сами расскажут о себе, как бы это пафосно и банально не звучало. Многое написано в определенные моменты времени и жизни, под определенными впечатлениями и переживаниями, в разных эмоциональных состояниях и… бла бла бла. Поэтому все они — разные и о разном. Возможно, сейчас я так не переживаю и так не смотрю на те вещи, о которых говорится в треках. Так что это сумбурная летопись состояний лирического героя, его мыслей, его маленького мирка. Спасибо большое всем музыкантам, творцам, вдохновителям, всем, участвовавшим в создании альбома, спасибо Ильясу и Yummy Music, но самое большое спасибо самому себе, за то, что не остановился делать эти кусочки примитивного рэпа на татарском языке :)

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/24688258'>Сәяхәт</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5926431'>USAL</a> на Яндекс Музыке

1. Кем син? — Кто ты? (Skit)

Усал: Голоса друзей, семьи, коллег и всех, кого я уважаю, ценю и восхищаюсь. Спасибо каждому записавшему. И не записавшим тоже спасибо:)



2. УСАЛ — ЗЛОЙ

Усал: Вводный трек, можно сказать — тизер к альбому.

Ильяс: Один из немногих битов, спродюсированный не мной, но идеально подходящий по атмосфере. Кулинары назвали бы его «сыровяленым» за его сухой и лаконичный звук.

3. IDGAF

Ильяс: Мне нравится находить сэмплы советской эстрады, которые могли бы звучать в треке условных Gang Starr или любых других классиков жанра, как если бы DJ Premier был подписан на ВК-паблик Soviet grooves.

4. Нәрсә ул мәхәббәт — Что такое любовь

Усал: Немного про боль, которую хотелось бы отпустить.

Ильяс: Нет повести печальнее на свете, чем «Бөтен нәрсә сине хәтерләтә» от Вафиры Гиззатуллиной на репите 16 раз.

5. Хаталанып — Ошибаясь

Усал: Трек вдохновлен одним хорошим текстом. Это позитивно, добро, мило, это Ильгиз Шайхразиев.

Ильяс: Должна же быть на альбоме хоть одна светлая песня, подумал я и нашел заготовку этого бита в своей папке «неизданное». Обычно на такие заготовки уходит чуть меньше часа, зато потом пару месяцев ждешь вокалиста, который должен добавить последнюю «вишенку».

6. Мәңгегә (Skit) — Навеки

Усал: Минутка самолюбования, Шамилю Мануйлову, главному организатору челнинского фестиваля UT FEST, привет. Это запись оттуда.

7. Урманнарга (Album mix) — В леса

Усал: Боевик на все миры и времена от Зулейхи Камаловой, Сабита Кадырова и Рената Ахметшина.

Ильяс: Многие спрашивают: «Какие же песни рождаются на ваших музыкальных лабораториях?» А вот такие. Сэмпл — от Хайдара Бигичева.

8. Азатлык — Свобода

Усал: Такой трек, наверно, обязательно должен был быть у УСАЛа. И вот он есть. Мощные барабаны от барабанщика группы Baradj Антона Лисина.

Ильяс: Второй трек, спродюсированный не мной, да еще и написанный нашим гитаристом Кириллом Вахитовым. Я лишь незаметно подсунул в него «Баит о минарете» Гульзады Сафиуллиной, который по содержанию злее любого дисторшена.

9. Ит (Album mix) — Мясо

Усал: Старый, любимый трек, который подсказал УСАЛу, куда двигаться, и по музыке, и атмосфере.

Ильяс: Первый успешный бит, который я написал для УСАЛа, и снова DJ Premier кусает локти. Ведь он не знал о существовании ВИА «Арника».

10. Янып бет — Сгори

Усал: Это моя дань подростковым увлечением такими группами, как Korn, Limp Bizkit, Rage Againts The Machine. По первому и второму куплету можно поставить диагноз: биполярка.

Ильяс: Наш юный гитарист Кирилл снова умудрился написать песню, которая была бы модной в год его рождения.

Вторая половина

11. Элпә (Skit) — Пелена

Усал: Привет моему другу и режиссеру Байбулату Батуллину из летнего мистического Альметьевска!

12. Сөйлә — Говори

Усал: Очень быстро собрали тречок, теперь хочется еще такого. Сэмпл — от молодого Салавата, припев от Радифа Кашапова.

Ильяс: Тот самый случай, когда бывает полезно подурачиться на студии после тяжелого дня. УСАЛ долго ждал от нашего басиста абстрактной электроники, и вот наконец-то свершилось. «Сколько аналоговых синтов вам записать?» — «Да!»

13. Умай (Skit)

Усал: Сказка о мифических существах от куратора озера Кабан Гузель Ахметгараевой.

14. Сәяхәт'95 (Album mix) — Путешествие'95

Ильяс: Моя классическая схема написания бита: сэмпл — от артиста, бас — от басиста, ударные — спасибо программе NI Maschine. Надеюсь, в вокальном сэмпле, скаченном из библиотеки Splice, поется о чем-то хорошем.

15. Ялгышам — Ошибаюсь

Усал: А кто не ошибался? Вот и я — тоже.

Ильяс: УСАЛ хотел что-то типа The Prodigy, а получилось что-то типа Fun Da Mental. Зато ни у кого нет такого сэмпла. Это наши современники и земляки, проект Vatannar, с баитом про купца Абдельмана, который родом из села Шыгырдан. Все остальное — фантазии наших музыкантов.

16. 1552 (Album mix)

Усал: Надеюсь, хотя бы за этот трек татар милләте меня простит (не знаю за что).

Ильяс: Моң в сэмпле есть, 808-й бас есть, можно выпускать.

17. Гашыйк (Skit) — Влюбленный

Усал: Клуб пьяных поэтов!

18. Тәззәл — слово «удовольствие», написанное наоборот

Усал: Моя любимая музыка с альбома, каждый раз расшатывает вхлам.

Ильяс: Кульминация фольклорной темы на этом альбоме — это работа c черкесским трио JRPJEJ, которые покорили сердца многих российских меломанов. Этот трек основан на песне о лекаре, который пришел врачевать раненого, доставать из него пули.

19. УЯН — ПРОСНИСЬ

Усал: Чисто трек, чтоб красиво закончить альбом. Ну и пора всем проснуться, конечно!

Ильяс: Я хотел, чтобы в одном треке нашлось место для соло каждого инструмента: сэмпла, барабанов, баса и гитары. Поэтому для рэпа места почти не осталось. Узнали голос? Это мастер художественного слова Айрат Арсланов.

20. Китә алмыйм (Skit) — Не могу уйти

Усал: Чисто две легенды в одном ските: Нурбек Батулла читает любимое стихотворение Мудариса Аглямова.

