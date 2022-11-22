Дискотека 90-х: оперы и мунаджаты, пророки и мечети

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 22-я

Фото: Фрагмент обложки альбома Гульзады. www.discogs.com

О чем пели в начале девяностых? Не только про деревню и неразделенную любовь. Но также о пророке Мухаммеде, древнем Болгаре и разрушенных мечетях. При этом исторические и религиозные темы не выросли далее во что-то большее, хотя именно они могли прибавить аутентичности татарской эстраде.

Рок-опера



Как эта тема появилась? 20 ноября в ГБКЗ имени Сайдашева оркестр театра имени Камала давал концерт «Музыка & Драма». Расширив состав с приходом руководителя и дирижера Данияра Соколова, музыканты сыграли несколько концертов на родной сцене, а это был выход за ее пределы. История явно была имиджевая: по промокоду можно было купить билет за полцены в интернете, на кассе за него давали пригласительный на один из спектаклей. При этом играл оркестр не только темы из премьерного «Болганчык еллар. Мөһәҗирләр», но и отрывки из постановок, которые сейчас не идут, к примеру, из комедии «Бармы ришвәттән дәва». Запомнилось выступление не только длиннейшим прслушиванием «Гамлета» Чайковского, но и фрагментами из музыкального сопровождения к спектаклю «Кул Гали». Его поставил в 1970 году по драме Нурихана Фаттаха Марсель Салимжанов, а композитором был Ренат Еникеев. Как рассказывал со сцены ведущий Ришат Ахмадуллин, спектакль вызывал разные эмоции у зрителей, это явно была нестандартная работа, не только с точки зрения сценографии и музыки, но и самой темы.

Рассказывая о музыке 90-х, не будем забывать, что рубеж десятилетий — это не только появление новых звезд, хозрасчетных предприятий, но и выявление новых тем, в частности возросший интерес к религиозным традициям и истории.

В 1989 году на Центральном стадионе Казани показывают фолк-рок-оперу «Магди», также доступную на виниле, а теперь и на стримингах.

Поет родившийся в Казани Альберт Асадуллин, как артист он сформировался в Петербурге, причем сначала выступая с местными самодеятельными рок-группами 1970-х. Информация на пластинке гласит, что писала музыку Масгуда Шамсутдинова, в качестве аранжировщика указан Андрей Сигле (мне более всего известный, конечно, как автор клавишных партий в альбоме «Группа крови» группы «Кино»). Среди использованных инструментов — саз, домбра, скрипка эрху, флейта най, табла, курай, уд, барабан дэф. Постановку приурочили к 1100-летию принятия ислама по хиджре, мусульманскому летоисчислению. В Youtube есть запись из личного архива Дамира Сиражи, режиссера постановки. На глазах у огромного количества людей звучат суры из Корана. Герой оперы Магди (Махди) упоминается в хадиса пророка Мухаммеда. Это его преемник, который появится перед концом света и, как говорят некоторые богословы, обновит веру. Напомним, что это время в Татарстане, когда мечети начинают возвращать верующим.



Выросли крылья



В 1993 году у Луизы Батыр-Булгари (до 1988 года — Луизы Батыркаевой) выходит двойной альбом «На крыльях молодости». Также название написано на иске имля и на арабском.

В альбоме много лирических композиций, о любви, о родителях. Но первая песня называется программно «Ай, Болгарым, сиңа илтә уйларым» («Ай, Болгар мой, я грущу о тебе»), а вторую сторону открывает песня «Изге Рамазан», которая начинается с молитвы Габдулхамита хазрата Зиннатуллина, нынешнего имам-мухтасиба Зеленодольска. Последняя песня на втором диске — «Җимерелегән мәчет турында баллада» («Баллада о разрушенной мечети»). На развороте фото — остатки Соборной мечети в Болгаре.

Альбом Луизы Батыр-Булгари. Фото: discogs.com

Годом ранее певица Гульзада выпускает пластинку «Книжные песнопения», то есть «Мөнәҗәтләр һәм бәетләр». Это сборник мунаджатов, песен, обращенных к Аллаху, и баитов, рассказывающих об исторических и сказочных событиях. Аккомпанемент — синтезатор, курай, домбра, кубыз. В аннотации к альбому Гульзада Сафиуллина указывает, где записала то или иное произведение. К примеру, «Бисмиллаһи дип башладым» («С «Бисмиллы» начну слово») в 1989-м спела Рауза Зиннурова из Казани. А «Ваясиелкарани» — в 1982-м в деревне Каюки Спасского района у Закировой Бибисары. И это тоже прорыв. В 1930-е фольклористы не включают в сборники созданные на основе полевых исследований религиозные песни, либо вымарывают оттуда такой подтекст.



Но спросите себя, знаете ли вы популярную песню, посвященную татарской истории? Или сходу вспомните мунаджат, который можете напеть или слышали по телевидению. Всплеск интереса к аутентичной татарской культуре перешел потом к развитию нишевых жанров. Хозрасчетные артисты хотя и ездили по деревням, где возрождались мечети и где этнографы записывали религиозные песни, но пели они о любви, маме, березе, свадьбе и других востребованных и понятных темах. Суверенитет и религия не возродили форматы прошлого в больших объемах.

А жаль.