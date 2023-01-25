День в истории: Татьянин день, «Свадебный марш» и премия «Эмми»

Чем примечательна дата 25 января?

Фото: RIA Novosti archive, image #113828 / Vladimir Vyatkin / CC-BY-SA 3.0

Сегодня, 25 января, отмечается Татьянин день и День штурмана Военно-морского флота России. 25 января на Руси появился официальный титул царя, основали МГУ, «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь, в Казани вышел последний номер «Камско-Волжской газеты» и состоялся первый съезд яналифистов, Фарида Мухаметшина вновь избрали секретарем регионального отделения «Единой России» в Татарстане. Родились поэт Роберт Бернс, художник Иван Шишкин, египтолог Эдуард Мейер, писатели Сомерсет Моэм и Вирджиния Вульф, президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, поэт и музыкант Владимир Высоцкий. Умерли один из первооткрывателей Антарктиды Фаддей Беллинсгаузен, революционер Валериан Куйбышев, физик Сергей Вавилов, актриса Ава Гарднер, поэт Юрий Левитанский, певица Людмила Сенчина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Первый съезд яналифистов и последний номер «Камско-Волжской газеты»

25 января 1832 года в Елабуге родился художник-пейзажист Иван Шишкин. Он учился в Московском училище живописи и ваяния и Императорской Академии художеств. В 1860 году Шишкин окончил Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге с золотой медалью, полученной им также за виды Валаама, и отправился за границу. Шишкин считается одним из самых выдающихся русских пейзажистов. Среди его известных работ — картины «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «На опушке соснового леса», «На севере диком…», «Полесье», «Сторожка в лесу». Скончался художник в 1898 году от разрыва сердца в Санкт-Петербурге, работая над новой картиной.

И. Н. Крамской. Портрет И. И. Шишкина. 1873. Источник wikipedia.org

25 января 1874 года в Казани вышел последний номер «Камско-Волжской газеты». Издание выпускалось с 4 января 1872 года сначала два раза, а потом — три раза в неделю. Газета освещала общественно-политическую и экономическую жизнь Волжско-Камского края. Здесь же публиковали свои материалы революционеры и прогрессивные общественные деятели из других городов, печатались профессоры Казанского университета. В январе 1873 года стало известно, что «Камско-Волжская газета» должна проходить цензуру в Москве, издание были вынуждены закрыть.

25 января 1928 года в Казани состоялся первый съезд яналифистов — сторонников перехода татарского языка с арабской графики на латинскую. Споры о необходимости перехода на латинский алфавит (яналиф) начались еще в 1920 году. А в июле 1927 года он был объявлен официальным алфавитом татарского языка специальным постановлением Совета народных комиссаров ТАССР. Яналиф насчитывал 33 знака, из них девять — для гласных. В первом варианте алфавита отсутствовали отдельные буквы для K и Q, обе обозначались как K, а для букв V и W в обоих случаях использовали W. В 1928 году состоялась окончательная реформа яналифа, и эта версия активно использовалась в течение последующих 12 лет. Согласно некоторым источникам, алфавит включал 34 буквы, с буквой «Ьj». В других источниках в число 34 букв входил апостроф. В 1939 году начался тотальный переход национальных письменностей СССР на кириллицу, и яналиф перестал использоваться для письма.



Фото tatar-congress.org

25 января 2022 года российского государственного и политического деятеля — Фарида Мухаметшина вновь избрали секретарем регионального отделения «Единой России» в Татарстане. Его кандидатуру поддержал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Помимо Мухаметшина на голосование выдвигали кандидатуру главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева. Свой пост Мухаметшин будет занимать 5 лет. Фарид Мухаметшин обладатель премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Спикер года». Автор ряда монографий и многочисленных публикаций по проблемам федеративного устройства, межнациональных отношений, политики и экономики переходного периода.

День штурмана Военно-морского флота России и Татьянин день

25 января 2005 года указ президента России официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской. 25 января 1755 года после подписания императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.

Ежегодно 25 января в России отмечается профессиональный День штурмана Военно-морского флота России. Праздник посвящен военнослужащим, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов. В истории великих географических открытий имена штурманов стоят в одном ряду с командирами кораблей и адмиралов.



Фото: Andrei Shmatko/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

«Свадебный марш» Мендельсона и телевизионная премия «Эмми»

25 января 1858 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди. Изначально марш был написан в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь». Настоящую популярность марш получил на свадьбе принцессы Виктории Адельгейд с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV.

25 января 1949 года в Голливудском спортивном клубе состоялось первое вручение американской телевизионной премии «Эмми». Она считается телевизионным эквивалентом «Оскара» и музыкальной премии «Грэмми». Название происходит от слова immy, это катодная трубка в первых телевизионных камерах. Статуэтка премии изображает крылатую женщину, держащую атом. Атом символизирует телевидение как науку, а крылья за спиной женщины — телевидение как искусство. Статуэтка весит 3,08 килограмма, изготовлена из сплава меди, никеля, серебра и золота.