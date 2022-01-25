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Фарида Мухаметшина вновь избрали секретарем регионального отделения «Единой России» в Татарстане

19:56, 25.01.2022
Фарида Мухаметшина вновь избрали секретарем регионального отделения «Единой России» в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спикера Госсовета Татарстана вновь переизбрали секретарем политсовета территориального регионального отделения «Единой России». Его кандидатуру поддержал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Помимо Мухаметшина на голосование выдвигали кандидатуру главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свой пост Мухаметшин будет занимать 5 лет. Он руководит татарстанским отделением партии с 2003 года.

ОбществоВласть Татарстан

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