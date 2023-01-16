«Сочи» валится, «Трактор» возвращается в топы, а «Салават» набирает ход к Зеленому дерби. Неделя КХЛ

Что происходило в Континентальной хоккейной лиге

На минувшей неделе болельщики увидели несколько историй преображения и одну историю продолжающегося краха. В отличие от окончательно провалившего сезон «Сочи», в Челябинске и Уфе, наоборот, постепенно идут на взлет к приближающимся решающим играм «регулярки» и плей-офф. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный обзор главных событий в Континентальной хоккейной лиге.

В «Сочи» развивается кризис менеджмента

В прошлом обзоре мы отмечали, что в затяжной кризис попал екатеринбургский «Автомобилист», который на тот момент набрал восемь поражений подряд, но самое парадоксальное, что даже после девятого поражения уральская команда сохранила первую строчку в Восточной конференции.

Другое дело — «Сочи», у которого такого запаса очков не было, и теперь это главный (не побоимся такой оценки) позор и провал во всей лиге. 12 января южане на своем льду умудрились проиграть нижегородскому «Торпедо» (2:3 ОТ), что стало двадцать первым (!) поражением подряд для подопечных Сергея Светлова.

Сочинцы уже побили все возможные антирекорды отечественных чемпионатов. Набрав «двадцатку», южане побили антирекорд московского «Спартака» сезона 2013/2014, когда «красно-белые» буквально разваливались из-за отсутствия финансирования и проиграли в 19 матчах «регулярки» подряд. Ну а с 21‑м поражением «Сочи» переписали антирекорд чемпионатов России. Ранее 20 поражений подряд было у СКА в сезоне‑2000/01. У петербуржцев тогда только появлялись деньги.

Фото vk.com/hcsochi

Не помог положению и переход в команду главной юной звезды российского хоккея Матвея Мичкова, который хоть и набирает исправно очки (у него 4 шайбы и 1 результативная передача в 9 играх), но в одиночку не способен преодолеть систематический кризис. Да, оборона у сочинцев совсем не работает, провалы детские, но проблема у «леопардов» даже не столько в составе — подбор игроков тут ничем не хуже, чем у «Нефтехимика», «Витязя» или «Адмирала», сколько в менеджменте.

Здесь нет четкого понимания, кто за что отвечает, кто набирает состав и откуда берется зарплата. Хоккейные люди, конечно, прекрасно осведомлены, что клуб входит в одну структуру с петербургским СКА, и тот периодически сплавляет на юг недотягивающих игроков для их развития, и в этом тоже кроется корень проблемы. Несамостоятельный клуб, который вынужден играть теми, кого отдадут для роста, и не имеющий своей стратегии развития. Пожалуй, менять в «Сочи» нужно не тренерский штаб и хоккеистов, а провести полную реструктуризацию организации.

«Трактор» пробуждается. Останутся ли в зоне плей-офф?

Возможно, самая подверженная насмешкам, команда из Челябинска в нынешнем сезоне наконец начинает быть похожей на топ-команду, к которой «Трактор» себя причислил после появления больших денег в клубе. Если хандривший осенью «Авангард» справился с кризисом быстро, просто поменяв неудачливого Дмитрия Рябыкина на Михаила Кравеца, то в «Тракторе» продолжали гнуть свою линию.

Так и получилось, что Омск со дна Восточной конференции добрался до лидеров, а Челябинск так и сидел в своем сонном царстве с отличным составом, но отсутствием результата. Требований уволить Анвара Гатиятуллина особо громких не было — слишком большая и любимая фигура для Челябинска, но делать что-то было нужно. Сначала генеральный директор Иван Савин перебрал весь тренерский штаб, меняя помощников Гатиятуллина, а потом принялся искать решения в составе. Не помогало ничего.

Фото vk.com/traktor_chelyabinsk

Но по какому-то стечению обстоятельств (или нет?) все поменялось после того, как в челябинскую команду перебрался Никита Сошников и вскоре получил от местных болельщиков статус «спасителя». Не сказать, что форвард разразился какими-то космическими показателями — у него 7 очков (3 гола и 4 передачи) в девяти сыгранных матчах, но он помог, наконец, растрясти атаку «Трактора» и будто вывел из состояния анабиоза. Атакующая линия хорошо задвигалась, а следовательно, появились и заброшенные шайбы.

Чехарда осталась разве что только во вратарской линии, где тренерский штаб никак не определится с тем, кто должен защищать ворота: Мыльников или Проскуряков. Оба отыгрывают примерно на одном среднем уровне. Первый, правда, в последних играх поймал кураж.

В пятничном матче челябинцев со «Спартаком» на ворота у «Трактора» вышел именно Сергей Мыльников и одержал-таки вместе с «Трактором» шестую победу, пропустив дважды за игру от Матвея Заседы. Первый из них прервал «сухую» серию Мыльникова, составившую 109 минут и 12 секунд.

Благодаря этой победе «Трактор» впервые за долгое время вернулся в первую восьмерку Восточной конференции. Ну а «Нефтехимик» подсобил и отобрал очки у конкурентов из «Барыса». Надо полагать, что теперь челябинцы так просто место в зоне плей-офф не отдадут. Идущие ниже Нижнекамск, Хабаровск и Астана таким подбором игроков не обладают, а дела у Челябинска с каждой игрой все лучше.

«Салават» набрал ход к предстоящему Зеленому дерби

А между тем уфимский «Салават Юлаев» потихоньку, без лишнего блеска и лоска, набирает свои очки и забирается уже в первую тройку Восточной конференции. Правда, недовольства уфимской публики от этого меньше не становится, и там по-прежнему критикуют Рината Баширова и остальное руководство клуба за отсутствие внятной трансферной политики и задач на сезон.

На минувшей неделе уфимцы одержали уже четвертую победу в последних пяти играх (на этот раз был бит «Адмирал — 2:0), и наравне с соседним казанским «Ак Барсом» эти «зеленые» тоже выглядят самой стабильной командой в 2023 году. Тем интереснее будет очередное Зеленое дерби, которое состоится уже в среду.

Есть основания думать, что именно победа над крепкой набравшей ход Казанью на ее льду может стать той пилюлей, которая наконец успокоит болельщиков «Салавата», и те смогут позволить себе немного положительных оценок работы Баширова и компании в нынешнем сезоне.