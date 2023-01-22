День в истории: Россия и Татарстан договорились, Шаймиев порекомендовал Минниханова

Чем примечательна дата 22 января?

Сегодня, 22 января, в России отмечают День авиации войск ПВО, а в мире — день попкорна. 22 января произошло «Кровавое воскресенье», на Леонида Брежнева совершили покушение, появился историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Минтимер Шаймиев попросил не рассматривать его кандидатуру на должность президента Татарстана, состоялся первый регулярный полет лайнера Boeing 747 с пассажирами на борту. Родились поэт Педер Хузангай, философ Фрэнсис Бэкон, писатель Аркадий Гайдар, режиссер театра и кино Сергей Эйзенштейн, физик Лев Ландау. Умерли певица Разия Тимерханова, изобретатель микрофона Дэвид Хьюз, британская королева Виктория, уроженец Татарстана, Герой Советского Союза Алексей Исаев, автор песни Besame Mucho Консуэло Веласкес Торрес. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанский Кремль — музей-заповедник

22 января 1907 года в селе Сиктерме (ныне — Алькеевский район) родился чувашский поэт Педер (Петр) Хузангай. После школы учился в Чувашском педагогическом техникуме и Восточном педагогическом институте в Казани, а в 50 лет окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. Карьеру начинал в журналистике, работал секретарем редакции журнала «Сунтал», разъездным корреспондентом чувашской газеты «Коммунар» (Москва), переводил на родной язык Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Шексира, также перекладывал на русский чувашских авторов. Был депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета Чувашской АССР, возглавлял правление Союза писателей Чувашской АССР. Село, в котором он родился, назывался Старая Сихтерма, потом — Хузангаево, Сиктерме-Хузангаево, а в 2022 году ему вернули историческое имя.

Фото cap.ru

22 января 1992 года в Москве заключили первое в истории соглашение правительства России и правительства Татарстана об экономическом сотрудничестве. Документ, составленный на русском и татарском языках, подписали заместитель председателя правительства России Егор Гайдар и премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров. Соглашение было заключено на 5 лет и содержало 14 статей, в том числе следующий пункт: «Стороны признают, что Республика Татарстан на своей территории самостоятельно контролирует разработку, добычу и реализацию природных ресурсов, прежде всего нефти и продуктов нефтегазохимпереработки». Также документом стороны подтвердили, что земля, ее недра, воды и природные ресурсы, расположенные на территории Татарстана, являются достоянием его народа.

22 января 1994 года указом президента Татарстана на базе комплекса историко-архитектурных памятников Казанского кремля XII—XIX веков был создан Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». На сегодня он является объектом исторического и культурного наследия федерального значения и особо ценным объектом культурного наследия Татарстана. В 2000 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В комплекс входят: центр «Эрмитаж-Казань», Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, Музей естественной истории Татарстана и так далее, которые каждый год проводят десятки мероприятий и выставок.

Фото: Роман Хасаев

22 января 1997 года в Казани скончалась певица Разия Тимерханова. Родилась она в 1918 году в столице республики, отец чинил швейные машинки, мать играла на курае, кубызе, гармони. После музыкального училища (пианино и вокал) устроилась на работу в Татарский государственный ансамбль песни и танца по протекции композитора Султана Габяши, исполняя песни Александра Ключарева, Мансура Музаффарова, Загида Хабибуллина, Джаудата Файзи, а также народные композиции, которые по районам собирала баянистка Рукия Ибрагимова.

22 января 2010 года Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру на должность президента Татарстана, чтобы дать возможность «проявить себя молодому поколению политиков». Его полномочия истекали 25 марта 2010 года. Вместо себя Шаймиев порекомендовал премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова — 4 февраля 2010 года Госсовет наделил его полномочиями руководителя региона. Сам Минтимер Шарипович в феврале 2010 года стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд «Возрождение»), а с апреля того же года занимает пост Государственного Советника республики.

22 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что амбициозный татарстанский проект по созданию третьей в республике особой экономической зоны под Альметьевском — ОЭЗ «АлмА» — «зарубил» российский Минфин: Москва предложила Татарстану «рассмотреть альтернативные механизмы поддержки частных инвесторов».

Источник wikipedia.org

Покушение на Брежнева

22 января 1905 года в Санкт-Петербурге произошли события, которые получили название «Кровавое воскресенье» и привели к началу Первой русской революции. Речь идет о разгоне шествия к Зимнему дворцу петербургских рабочих, которые хотели вручить императору Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Она включала ряд экономических и политических требований, главным было — созыв народного представительства в форме Учредительного собрания. Императора в этот день не было во дворце. Демонстранты хотели прорваться через оцепление солдат, которые в итоге применили против безоружных рабочих огнестрельное оружие. В результате погибли более 100 человек, несколько сотен были ранены. Арестовали, по некоторым данным, более 500 человек.

22 января 1969 года произошло покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — в этот день в Москве готовились к встрече экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Террористом оказался солдат Виктор Ильин. Накануне он дезертировал с двумя пистолетами из части, где служил. Прибыл в Москву, украл милицейский плащ и фуражку, что позволило ему беспрепятственно пройти к Боровицким воротам Кремля и стать в оцепление. Когда правительственная колонна въехала на Красную площадь, Ильин открыл огонь по второй машине, думая, что Брежнев находится там. На самом деле там находились космонавты Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Георгий Береговой и Алексей Леонов — последнего Ильин чуть не убил. Один человек все же погиб — водитель лимузина. Ильину грозила высшая мера наказания, однако его признали невменяемым и направили на принудительное лечение — по некоторым данным, он содержался и в Казанской специализированной психиатрической больнице.

Фото piqsels.com

День рождения попкорна

22 января считается днем рождения попкорна — именно в этот день в 1630 году британские колонисты получили в подарок от индейского вождя Кводекуайна мешок кукурузы, вздувшейся от нагревания. В 1492 году Христофор Колумб во время своего путешествия обратил внимание, что индейцы употребляли попкорн не только в пищу, а также использовали в качестве украшений. На самом деле попкорн появился куда раньше: взорванные кукурузные зерна возрастом 4000 лет были найдены при раскопках в Америке.

22 января 1970 года состоялся первый регулярный полет лайнера Boeing 747 с пассажирами на борту. Рейс по маршруту Нью-Йорк — Лондон осуществляла компания Pan American. В зависимости от модификации самолет вмещает от 366 до 581 пассажира. Версии Boeing есть и для военных. Он эксплуатируется до сих пор, всего было произведено более 1,5 тысячи таких машин. Один из самолетов, уже выведенных из эксплуатации, стоит у аэропорта Домодедово в Москве. В результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 63 самолета Boeing 747, в авиакатастрофах погибли почти четыре тысячи человек.