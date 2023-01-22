Айрат Кашаев: «Я сделаю все, чтобы этот спектакль получил дальнейшую жизнь в самых ведущих театрах страны»

Дирижер Большого театра ставит в Казани масштабную работу о первом председателе Союза писателей республики Кави Наджми

Фото: предоставлено ГАСО РТ

В Казани появляются новые оперы на татарском — и это не только произведения Резеды Ахияровой и Эльмира Низамова. В феврале в БКЗ покажут «Кави — Сарвар», которую написала Миляуша Хайруллина, победившая с этой оперой на Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура» в номинации «Лучшая оперета». Либретто написал молодой драматург, автор Кариевского театра Айдар Ахмадиев, за постановку отвечает художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, а оркестром будет руководить дирижер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Айрат Кашаев.



«Я отказывалась от всех проектов»



Премьера оперы состоится 11 февраля. Подробности постановки рассказали на пресс-конференции в «Татар-информ». На «Партитуре» она прозвучала в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана и Московского синодального хора под руководством Алексея Пузакова. В 2022 году на конкурс было подано более 800 заявок из 63 регионов страны. В основе сюжета оперы «Кави — Сарвар» — история любви татарского писателя Кави Наджми и его супруги, переводчицы Сарвар Адгамовой. Наджми был первым председателем Союза писателей ТАССР. Жили они в Мергасовском доме, оттуда были увезены в НКВД на «Черном озере», дело было прекращено за недоказанностью обвинения.

— Судьба этой пары не проста, — согласен замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. — Мы знаем, что в 37-й год были гонения, их разлучили. И именно эта история любви и преданности легла в основу данной оперы. Первые фрагменты ее мы услышали на открытии дня культуры Татарстана в Москве. Данная тема зацепила наше министерство культуры, внимание ей придали и в руководстве республики, поэтому на встрече с творческой интеллигенцией Рустамом Минихановым было принято решение о поддержке данного проекта.

В основе сюжета оперы «Кави — Сарвар» — история любви татарского писателя Кави Наджми и его супруги, переводчицы Сарвар Адгамовой. Фото tatar-inform.tatar

Как рассказала композитор, пианист, лауреат международных конкурсов Миляуша Хайруллина, над оперой она начала работать совместно с Айдаром Ахмадиевым в 2019 году.

— Я относилась к этому очень серьезно, отказывалась от всех проектов и не давала комментариев на эту тему, — рассказал композитор. — Я так берегла эту энергию, мне было так важно дописать и родить что-то цельное, потому что очень сложная тема и крупная форма.

По словам Хайруллиной, при отборе участников был устроен большой кастинг, который прошли Сюмбель Киямова, Ильгиз Мухутдинов, Ирек Фаттахов, Денис Ханбаба, Рустем Асаев, Миляуша Амирова и другие. При этом многие из них — однокурсники или ровесники авторов. Большое влияние на нее оказал Александр Сладковский, руководитель ГАСО РТ, который познакомился с первым действием оперы и предложил Миляуше Хайруллиной осуществить постановку силами оркестра.

— Александр Витальевич потрясающе поддержал меня, — добавила Хайруллина. — Я думаю, это не случайные жизненно поворотные встречи. Когда такой музыкант выражает свое доверие, ты имеешь шанс получить дальнейшую поддержку, чтобы к тебе прислушались с точки зрения реализации проекта.



Как рассказала Миляуша Хайруллина, над оперой она начала работать совместно с Айдаром Ахмадиевым в 2019 году. Фото tatar-inform.tatar





Мы столько Пушкиных проспали, у нас столько Цоев разбилось

Айрат Кашаев также отметил, что Александр Сладковский долго работал в оперном театре Санкт-Петербургской консерватории. Он с первых нот почувствовал, что это действительно новая татарская опера. Как считает Кашаев, она обязана звучать на крупных сценах страны. А для этого нужен мобильный крепкий театр, который может переезжать из города в город.



— Я обещаю, что я буду делать все, чтобы этот спектакль получил дальнейшую жизнь в самых ведущих театрах страны. По крайней мере здесь моя работа как дирижера точно не закончится — заявил Айрат Кашаев и призвал ценить и поддерживать авторов при жизни: — У нас такое отношение, что пока это не опломбировано, не закреплено временем, значит, не может стать чем-то таким, что мы уже называем наследие. Мы столько Пушкиных проспали, у нас столько Цоев разбилось на машинах. Сегодня если умрешь, завтра скажут поэт. Давайте мы поддержим наших авторов. Наше наследие в живых людях, в исполнителях.

