Альметьевск рассказывает «Сказки о золотых яблоках»

При поддержке «Татнефти» за 2022 год в Альметьевске появились еще шесть муралов, а с 2017 в городе было создано почти четыре десятка арт-объектов

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Паблик-арт-программа «Сказки о золотых яблоках» длится в Альметьевске с 2017 года. В ее рамках компания «Татнефть», бюро «Новь» и Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) разрабатавали и создавали в городе уникальные арт-объекты. С момента старта программы нефтяная столица Татарстана обогатилась почти четырьмя десятками объектами уличного искусства. Подробности проекта по информации от газеты «Нефтяные вести» — в нашем материале.

Ростки яблонь и детские сокровища

Словом, которое тематически объединило работы, созданные в заключительном сезоне программы, стало «Забота». Каждый художник высказался своим творчеством на эту тему. Марат Данильян (Morik), художник из Праги, на мурале по адресу И. Зарипова, 39 изобразил детей, сажающих яблоню. В этой работе, по замыслу автора, объединены несколько символов и смыслов. Во-первых, в годы, когда родился и делал свои первые шаги Альметьевск, яблоня была самым популярным деревом, в том числе и на городских улицах. Сегодня, кстати, яблоневые аллеи вновь высаживаются в городе — традиция возрождается. Во-вторых, программа все-таки называется «Сказки о золотых яблоках», А в-третьих, важный смысл работы — дети, которые сами требуют заботы, но которых нужно научить заботе тоже. О своем дворе, о природе, о братьях наших меньших. И четвертый важный смысл — дети, создающие свой город сад являют собой символ будущего, уверенность в том, что об этой земле позаботится и следующее поколение.

Московский художник Данил Shozy в мурале «Коробочка с сокровищами» (ул. Ленина, 189) напомнил каждому о том, что нужно заботиться и о своем внутреннем ребенке. Он изобразил встречу с собственным детством, пофилософствовал о милых сердцу воспоминаниях и простых радостях, доступных каждому ребенку. Ведь каждый из нас хранил какие-то пустяки, которые нам самим казались очень важными и значимыми. Стеклышко, фантик, звездочка из фольги, засушенный цветок — да все, что угодно…

«Я думаю, что многим это будет близко, у многих была в детстве такая коробочка. Каждая вещь — это воспоминание», — объяснил художник.

Уют, рассвет и лето

Кто из нас в детстве не играл в «домики»? Не строил себе «штабики»? Не создавал вокруг себя защищенное пространство и уют, как видит его ребенок? В мурале художника и графика из Казани Рустама Qbic'а «В домике!» (ул. Галеева, 23) — именно этот сюжет, тоже такой родной и знакомый каждому из нас.

«Работа о мальчике, который из подручных материалов создал свой первый домик. Возможно, это показывает его будущее, что он когда-то создаст свою семью, построит дом, посадит дерево», — рассказал художник.

А вот пензенский художник Никита Erendaj обратился не к детской теме, а к предчувствию счастья. Его мурал так и называется — «Ожидание» (пр.Строителей, 68). На нем сидящая у окна девушка ждет восхода солнца — и вот первые его лучи уже показываются из-за горизонта. «То есть уйдут все беды, придет счастье и благополучие», — объяснил Никита свой замысел.

В середине сентября яркий мурал «Альметьевский рай» появился на стене рынка «Юлдаш» (ул. Герцена,1а/2).

«Работа расположена со стороны автовокзала. Это место, где люди встречаются и расстаются. Я решила изобразить встречу мужчины и женщины, а также теплые образы конца лета, которые они привезли с собой с дач и из деревень. Тут и сумка, полная гладиолусов, и яблоки, рассыпанные по траве, и подсолнухи, склонившие головы под тяжестью созревших семечек», — рассказала автор, художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова.

В создании этой картины участвовали и неравнодушные альметьевцы: художника провела трехдневный мастер-класс «Стена Тома Сойера».

Не повторяться!

Поздней осенью 2022 года появился мурал «Главное не повторяться» художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха (ул. Автомобилистов, 4а). Это графическая работа: на черном фоне хитроумными арабесками переплетаются белые буквы, на татарском и русском языках складывающиеся во фразу «Главное — не повторяться».

«По-моему, повторяемость сегодня — больная для всех тема. С одной стороны, стиль художника всегда должен быть узнаваем и этого не избежать. Но с другой — злоупотребление одними и теми же приемами делает художника слишком предсказуемым. Получается довольно противоречивая задача: повторять себя, но при этом не повторяться», — объясняет петербуржец.

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И этот мурал помогали создавать альметьевцы-любители. Кстати, в здании, на котором он появился, сейчас организовывается арт-пространство «Открытые мастерские». Это будет резиденция, в которой смогут творить ремесленники, скульпторы и художники. Так что город ждут новые подарки от творческих людей.

Программа «Сказки о золотых яблоках» продолжается: еще 8 авторских проектов появятся в городе весной. Это скульптуры, мозаики и малые арт-объекты.

«Важный компонент нашего проекта — это трансформация городской ткани, которая связывает искусство, людей и научное гуманитарное знание, которое обычно остается в башне из слоновой кости», — поясняет руководитель проекта, основатель Института исследования стрит-арта Полина Еж.

«Искусство, говорящее про главные человеческие ценности, гармонично вписывается в жизнь города и формирует его культурный код, выводит развитие городской среды на качественно новый уровень», — подчеркивает руководитель пресс-службы «Татнефти» Айгуль Алпарова.

Так воспитывается уважение к своим корням, любовь к малой родине, восприимчивость к прекрасному во всех его проявлениях.

