День в истории: Петр уехал в Москву, в Персидском заливе разлили нефть

Чем примечательна дата 19 января?

Сегодня, 19 января, русский император Петр II и его двор снова переехали в Москву, в России впервые возбудили уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав, главой Казани стал Сергей Дьяченко, в Казани открылся первый республиканский съезд женщин-татарок, завершилось проектирование архивохранилища Росреестра для Приволжского округа, Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию, в Персидский залив слили 816 тысяч тонн нефти. Родились актер и режиссер Хусаин Уразиков, писатель Эдгар Аллан По, художник Поль Сезанн, живописец Валентин Серов, солист оперы Азат Аббасов. Умерли историк Риф Хайрутдинов, легкоатлет Уильям Коулз, дизайнер одежды Альдо Гуччи. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Городской голова Дьяченко, съезд женщин-татарок и архивохранилище Росреестра

19 января 1888 года городским головой Казани избран Сергей Дьяченко, с именем которого связано много важных событий в истории города. В наш город он приехал в 1870 году, вначале в качестве ревизора от Министерства юстиции, но остался здесь навсегда. В 1873-м был назначен членом Казанского окружного суда, в 1883-м — товарищем председателя суда. Дьяченко стал одним из видных общественных деятелей Казани, был избран сначала гласным земства, затем Казанской городской думы. Позднее его утвердили в звании почетного мирового судьи. Городским головой он был в течение 10 лет, переизбирался на два срока. Находясь на этом посту, состоял членом попечительного комитета о детских приютах, председателем городского по воинским повинностям присутствия, непременным членом общества вспомоществования нуждающимся ученикам реального училища, председателем совета Мариинской богадельни, председателем комитета Владимирской библиотеки духовно-нравственных книг. Умер в январе 1907 года.

Хусаин Уразиков второй справа. Фото: Театр Г.Камала

19 января 1894 года в деревне Сафаровка (ныне — Саратовская область) родился Хусаин Уразиков. В Первую мировую войну оказался в плену, после учился в Самарской студии татарской драмы и музыки, работал в театрах Хивы, Бухары, Ташкента, Верного (Алматы), Пишкека (Бишкек), Оренбурга, Астрахани, Москвы, а в 1930 стал актером и режиссером, а после — художественным руководителем Татарского академического театра. Сыграл около160 ролей и поставил более 20 спектаклей, причем пьесу «Ходжа Насретдин» Наки Исанбета — четырежды.

19 января 1921 года в Казани открылся первый республиканский съезд женщин-татарок. Он был организован в связи с предстоящим съездом работниц и крестьянок тюркских народов. Тремя годами ранее в Казани прошел Всероссийский съезд мусульманок, который собрал около 400 женщин из регионов России, Кавказа, Крыма, Туркестана, Польши. Участницы съезда обсуждали вопросы равноправия мужчин и женщин, отмену многоженства и калыма, право женщин на развод и другие социальные проблемы.

Фото: Камиль Исмаилов/realnoevremya.ru

19 января 2016 года завершилось проектирование архивохранилища Росреестра для Приволжского округа. Окончательный вариант проекта оказался на 10 тысяч кв. м меньше, чем планировали. Изначально около 1 млрд документов собирались хранить на площади больше 30 тысяч «квадратов», в процессе работ площадь помещения уменьшили до 20,7 тысяч. Впрочем, Росреестр все равно отказался от здания, сообщив что переходит на электронный документооборот, а в новое строение в Столбище переехал Госархив республики.

19 января 2022 года «Реальное время» рассказало, что одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, которое «затвердило» решение татарстанского арбитража о признании самовольным строением здания на углу улиц Ахтямова и Марджани и его сносе. Убрать ее казанскому ООО «Антек» постановили до 2 февраля 2022 года, как незаконно возводящееся рядом с объектом культурного наследия республиканского значения — домом супруги просветителя Марджани Бибифатимы Багаутдиновой. Его владельцы — режиссер Тимур Бекмамбетов и его супруга Наталия Фишман-Бекмамбетова, в то время — помощник президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Переезд Петра II в Москву, памятник Герцену и Огареву, первое дело за нарушение авторских прав

19 января 1728 года Петр II и его двор снова переехали в Москву. В 1727 году во время правления этого российского императора столица страны де-факто (до 1730 года) была перенесена в Москву, хотя формально столицей оставался Санкт-Петербург. Пребывание царя в Первопрестольной началось с коронации в Успенском соборе Московского Кремля, где традиционно венчались на великое княжение и царство русские правители. В Москве получили еще большую власть старые бояре, а Петр II стал предаваться постоянным развлечениям. В Москве он умер, и там же был похоронен.

19 января 2011 года в России впервые возбудили уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав. 26-летний москвич незаконно разместил в сети «ВКонтакте» 18 музыкальных файлов, число скачиваний которых другими пользователями за короткое время превысило 200 тысяч. Правообладатель — «Фирма грамзаписи «Никитин» — подал жалобу в управление «К» МВД, занимающееся борьбой с компьютерной преступностью. В ведомстве тогда ответили, что намерены усилить борьбу с незаконным распространением в социальных сетях и других ресурсах аудиоматериалов, продолжив практику привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.

Фото wikipedia.org

Первая телевизионная пресс-конференция, выступление «Битлз» и нефтяная катастрофа в Персидском заливе

19 января 1955 года президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Ранее, хотя американские президенты и отвечали на вопросы представителей прессы, подобные мероприятия были «не для печати». Именно Эйзенхауэр разрешил показать по телевидению и в новостных киножурналах отснятую встречу со СМИ, передав запись пленки пресс-конференции.

19 января 1991 года в Персидский залив слили 816 тысяч тонн нефти. Это был ответ президента Ирака Саддаа Хусейна на операцию «Буря в пустыне», когда с 17 января по 28 февраля 1991 года США и их союзники разгромили иракские войска и освободили Кувейт. Хусейн отдал приказ откачать сырую нефть из терминала «Си-Айленд» в Кувейте и семи крупных нефтяных танкеров и сбросить ее в море. Также в Кувейте подожгли 732 нефтяных скважины. На их тушение ушел почти год, общие затраты составили около 2 миллиардов долларов. С огнем боролись специалисты из 16 стран. Это событие стало одной из крупнейших экологических катастроф XX века.