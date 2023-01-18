День в истории: прорвали блокаду, показали «Потемкина»

Чем примечательна дата 18 января?

Фото: RIA Novosti archive, image #5634 / David Trahtenberg / CC-BY-SA 3.0/ wikipedia.org

Сегодня, 18 января, крещенский сочельник и День рождения детского телевидения в России. 18 января в Казани была создана авиакомпания «Татарстан», побит температурный рекорд, состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин», советские войска прорвали блокаду Ленинграда, в Берлине открылось первое кабаре, на сигаретах стали писать об опасности курения. Родились просветитель Шарль Монтескье, автор «Винни-Пуха» Аллан Милн, корабельный инженер Иван Бубнов, поэт Александр Безыменский, певец Фан Валиахметов. Умерли драматург Флорид Буляков, писатель Редьярд Киплинг, киноактер Валентин Зубков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Очень тепло

18 января 1951 года в селе Хафизовка Шаранского района Башкортостана родился певец Фан Валиахметов. После Уфимского училища искусств работал в Дома культуры Туймазы, Буздяка, в Башкирской государственной филармонии и в ансамбле «Булгар» ДК «Энергетик» в Набережных Челна. Валиахметов — заслуженный и народный артист РТ и РБ, исполняющий авторские и народные песни на обоих языках.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

18 января 1991 года приказом министра гражданской авиации СССР была создана авиакомпания «Татарстан», во время рыночных реформ ставшая акционерным обществом. Была лишена лицензии в 2013 году. На руинах компании был создан перевозчик «Ак Барс Аэро», который не пережил финансовых проблем. В настоящее время статусом регионального авиаперевозчика с базированием в Казани обладает авиакомпания «ЮВТ Аэро». Авиакомпания была основана в Бугульме 9 апреля 2015 года после прекращения деятельности в январе этого же года авиакомпании «Ак Барс Аэро», основной флот и руководящий состав которой перешли в «ЮВТ Аэро».

18 января 2015 года в Уфе скончался драматург Флорид Буляков. Его пьесы идут в ста пятидесяти театрах не только России, но и стран СНГ, а также Монголии. Одна из самых популярных пьес Булякова — «Любишь, не любишь», история пожилой пары, которая в конце жизни решила выяснить отношения. Любопытно, что это первое драматическое произведение писателя.

Фото bashinform.ru

18 января 2020 года в Казани был побит температурный рекорд. Максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +2,8 градуса. До этого высокий показатель температуры был зафиксирован 16 января. Тогда температура воздуха составила +2,6 градуса. Из-за теплой для зимы погоды татарстанская митрополия РПЦ отказалась от организации купаний в праздник Крещения Господня на Казанке. Лед на реке был опасно тонок. В районе храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя толщина льда не превышала 21 сантиметра.

18 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что исполком Казани подал иск к семерым предпринимателям, которые превратили бывшее производственное помещение в заведение общепита. Бизнесмены выкупили старую недействующую котельную в центре города и обустроили в ней место отдыха Example Lounge (заведение сети кальянных). Чиновники заявили, что владельцы точки не просто реконструировали здание, а по сути возвели новое.

Фото: Ринат Назметдинов

«Броненосец «Потемкин» — лучший фильм

18 января 1926 года состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин» — немой черно-белый художественный фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в июне 1905 года — тогда на броненосце «Потемкин» команда подняла восстание и захватила корабль. Триумфальное шествие фильма началось с кинотеатра «Художественный» на Арбате в Москве, который тогда назывался «Государственный Электротеатр». Первые зрители, пришедшие туда 18 января 1926 года на премьеру, были поражены не только фильмом, но и премьерной обстановкой. Весь служебный персонал, от билетера до киномеханика, был одет в морскую форму, а фасад кинотеатра напоминал большую модель военного корабля.

18 января 1943 года в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Хотя город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском фронте. 872-дневная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го. По плану Адольфа Гитлера, город должны были стереть с лица земли, а оборонявшие его войска — уничтожить. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября начался артобстрел города, который продолжался всю осаду. В блокированном городе оказались более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. В городе действовали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. На заводах работали подростки — они заменили отцов, ушедших на фронт. Окончательно блокада была снята 27 января 1944 года.

Фото: Georg Bartels/ wikipedia.org/public domain

Читайте сигареты

18 января 1901 года в Берлине открылось первое кабаре. Впервые такое развлекательное заведение появилось в 1881 году в Париже, а 1889 году там же было открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж», ставшее классикой жанра. В Берлине открылось кабаре Uberbrettl, создание которого восходило своими идеологическими корнями к сверхчеловеку Ницше. Владелец кабаре Эрнст фон Вольцоген мечтал создать новый вид развлекательных заведений, со сцены которых можно было бы воспитывать сверхчеловека.

18 января 1964 года американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья. Первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, увидев это в индейском селении в своей экспедиции. Участник экспедиции, монах Панэ, привез табачные семена в Европу в конце XV века и стал выращивать это растение сначала как декоративное, а потом и для курения. Довольно быстро курение стало модным явлением, и в конце XVI — начале XVII веков оно распространилось из Европы на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. Табачный дым содержит никотин и гармин. Это вещества-алкалоиды, которые стимулируют центральную нервную систему, вызывают слабую эйфорию, включают временное снятие усталости, сонливости, вялости, временно повышают работоспособность. Однако медицинские исследования указывают на явную связь табакокурения с такими болезнями, как рак и эмфизема легких, заболеваниями сердечной системы. Постоянное курение вызывает сильную зависимость и оказывает устойчивое негативное воздействие на здоровье курящего.

