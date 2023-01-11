В Минздраве России назвали стабильной ситуацию с поставками лекарств в аптеки

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в российские аптеки в настоящее время стабильная, а отсутствие отдельных препаратов носит кратковременный характер. Его слова приводит ТАСС.

— Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная — объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые, — сказал Глаголев.

Замминистра подчеркнул, что Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств.

Фото: pixabay.com

Напомним, что сегодня Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Это связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей.

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Айрат Назипов