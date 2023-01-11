Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки

Из-за повышенного спроса на отдельные лекарства могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в российские аптеки. Об этом предупредили в Росздравнадзоре.

Там отметили, что это связано с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации.

— Временная дефектура тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются, — отметили в пресс-службе.

Фото: pixabay.com

В Росздравнадзоре предупреждают, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Покупатель может получить не только проблемы с деньгами, но и со здоровьем.

Напомним, что в конце прошлого года министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в системе здравоохранения нет кризисных ситуаций, несмотря на введенные санкции.



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Айрат Назипов