Марат Ильясов: «Помогая другим, я возвращаю оказанную мне поддержку»

Бавлинец встал на ноги после паралича, разработав тренажеры и помогая другим инвалидам. Его проект — в финале международного конкурса #МЫВМЕСТЕ

Фото: предоставлено Маратом Ильясовым (справа)

В России подвели итоги народного голосования Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В финал конкурса вышли 112 социальных проектов, из них четыре — татарстанские, цель каждого — помочь людям, сделать их жизнь комфортнее. Победителей премии определят по сумме баллов и объявят в начале декабря в Москве. В числе тех, кто претендует на грант, житель Бавлов Марат Ильясов, который после несчастного случая оказался полностью обездвижен, но сумел преодолеть недуг и сегодня помогает другим встать на ноги. На конкурс он представил проект собственной методики реабилитации с авторскими тренажерами. По этой методике уже работают в реабилитационных центрах шести районов Татарстана и трех районов Башкортостана. Почему решил участвовать в конкурсе и какие планы строит на будущее, Марат Ильясов поделился с «Реальным временем».

«Жалеть себя и плакать или что-то делать»

В 2006 году Марат Ильясов работал в одном из филиалов татарстанской нефтяной компании и получал высшее образование в Москве. На тот момент ему было всего 25 лет. Одна из поездок на учебу на автомобиле, которым управлял его друг, оказалась роковой. Легковушка столкнулась с грузовиком — приятель получил незначительные травмы, а Марат оказался полностью парализованным, мог лишь моргать и с трудом говорил, начинался отек мозга, отказывали внутренние органы.

— Когда я понял, что произошло, был очень сильный шок и такая боль, что невозможно передать словами, — даже спустя 16 лет он с трудом может говорить об этой трагедии.

Марат был прикован к кровати — полностью парализован ниже шеи. Врачи давали неутешительный прогноз, но парень решил не сдаваться. Этому учила и мама — благодаря ей он снова, как в младенчестве, учился есть, двигать руками, ходить, а главное, верить — что все получиться. Начался длительный и очень трудоемкий процесс реабилитации. Сначала молодой человек почувствовал шевеление пальцев — с момента аварии прошло 2 месяца. Уже через год ежедневных занятий, массажей и прочих процедур Марат смог сидеть и делать первые шаги.

— Когда что-то происходит, перед нами встает выбор — либо опускать руки, жалеть себя и плакать или же взять судьбу и жизнь в свои руки, начать что-то делать, действовать. Жизнь одна — к чему тратить время на уныние и самобичевание? Я не понимаю, почему некоторые люди, оказавшись в ситуации, схожей с моей, делают такой неэффективный выбор. Волшебной пилюли нет, это ежедневный труд, нужно верить, упорно двигаться к желаемому результату, прислушиваться к мудрым советам, с благодарностью принимать помощь от других, а не стыдиться этого. Нужно пробовать все пути и возможности. Выбор — жить или нет — есть всегда, — говорит Ильясов.

«Волшебной пилюли нет, это ежедневный труд, нужно верить», говорит Ильясов.

Прошло еще несколько месяцев, и Ильясов встал с инвалидной коляски. Как тогда сказал его тренер по ЛФК, Вадим Мухаметзянов, который приложил немало усилий, чтобы поставить своего подопечного на ноги, «если ты сядешь снова в кресло, то уже не встанешь с него». В те дни Марат еще лежал в реабилитационной клинике и, чтобы преодолеть путь в 150 метров от палаты до зала, где проходили занятия, ему требовалось полтора часа. Затем была обычная лестница, которая стала очередным этапом его возвращения к прежней жизни и одним из эффективных тренажеров. Во время восстановительной терапии в клинике Марат ежедневно поднимался на 11-й этаж, где проходили занятия, а потом спускался.

Потом были восстановительные курсы в клиниках Башкирии, Германии. Практически на полное восстановление потребовалось больше 10 лет упорного труда и веры в свои силы. Идея создавать свои тренажеры, позволяющие улучшать двигательную активность, появилась после того, как он столкнулся с проблемой выполнять полную амплитуду движения:

— В голову визуально начали приходить мысли, идеи образов таких тренажеров, которые помогут достичь результата. От замысла до воплощения в жизнь прошло несколько лет — идеи возникали, я их записывал, что-то корректировал, совершенствовал. Только в 2018 году, после первого выигранного гранта, эти чертежи обрели реальное воплощение. Помогли в этом инженеры-конструкторы одного из заводов в Башкортостане.

Кстати, буквально через несколько лет после аварии, Марат успешно окончил Московский государственный открытый университет по направлению «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», а затем получил еще один диплом с отличием, отучившись в КГМУ по профилю «Социальная работа».

Шанс жить полноценной жизнью получили около 3 тысяч человек

Сегодня на счету Марата Ильясова 12 разработанных им моделей различных тренажеров, которые изготавливают на опытно-экспериментальном заводе в Абсалямово при поддержке татарстанских нефтяников. В Бавлах же выигранные гранты различного уровня — от федеральных до корпоративных — позволили ему создать автономную некоммерческую организацию содействия людям с ограниченными возможностями и два реабилитационных центра с говорящим названием — «Я смогу». В них применяется его авторская методика, установлены придуманные им тренажеры, на которых ежедневно занимаются несколько десятков человек.

Причем все восстановительные процедуры те, кому это так необходимо, проходят абсолютно бесплатно. Приезжают сюда за помощью не только из Татарстана и соседней Башкирии — о том, что методика Ильясова реально помогает встать на ноги, знают и в других регионах России. «К нам этим летом приезжал молодой человек из Томска. Он почти 30 лет в инвалидном кресле, занимался у нас 2 месяца. Если раньше ему приходилось доставать что-то из шкафа или холодильника стоя на коленях, то уезжая домой, он уже стоял на своих ногах», — с радостью делится глава центра.

За те пять лет, что Ильясов начал внедрять свои методы восстановления в среде инвалидов и людей с ОВЗ, шанс жить полноценной жизнью получили около трех тысяч человек. Это и те, кто проходит реабилитацию в центрах, и самые первые пациенты, которым Марат помогал, занимаясь с ними у себя дома, или же выезжал к ним сам. В 2021 году в бавлинском центре «Я смогу» побывал президент Татарстана и сам опробовал тренажеры. После всего увиденного и услышанного Рустам Минниханов предложил масштабировать этот опыт реабилитации на всю республику.

Апробация методики Ильясова уже ведется в трех специализированных медучреждениях — в РКБ, Казанской горбольнице №7 и Челнинском госпитале ветеранов войн. Ильясов совместно с главным реабилитологом Татарстана Резедой Бодровой и другими экспертами-реабилитологами республики прорабатывает различные комплексы упражнений для занятий на его авторских тренажерах. Кстати, не так давно восемь из них модернизировали, чтобы улучшить их технические характеристики, на очереди остальные, как только для этого будут найдены средства, отметил он.

— Я благодарен всем тем людям, которые оказались на моем жизненном пути, оказывали помощь мне и маме. И помогая другим, я своего рода, возвращаю оказанную когда-то мне поддержку. Я думаю, что может быть вовсе не случайна была та авария, в которой мне удалось выжить. Может быть, именно это мое предназначение, для этого я родился, чтобы помогать людям. Я даже не знаю, как сложилась бы судьба, если бы не то столкновение. Смог бы я помогать другим? Это вопрос. Я считаю себя очень счастливым человеком, что моя жизнь именно такая.

«Если проект вышел в финал, то о нем уже известно многим — и это уже успех»

За плечами Марата Ильясова победа в девяти различных конкурсах, а полученные в них гранты помогают организовывать работу его реабилитационного центра, проводить занятия в онлайн-режиме. В этом году глава центра «Я смогу» снова решил побороться за премию международного конкурса социальных проектов #МЫВМЕСТЕ. Три года назад его проект вышел в четвертьфинала, на второй год достиг полуфинала. В этом году проект под названием «Я все смогу, я все сумею — иначе жить ведь не умею!» вышел в финал и прошел этап народного голосования, после которого оказался на 2-м месте в номинации «Помощь людям». Итоговый результат теперь зависит от голосования экспертного жюри. Победителей объявят в Москве 5 декабря, как говорится на официальном сайте премии, награды лучшим будет вручать президент России.

— Я решил участвовать в этом конкурсе вовсе не из каких-то личных амбиций. Это возможность рассказать главе России о нашей работе, как в Татарстане помогают инвалидам, что эта методика придумана не здоровыми людьми, а именно инвалидом. Вполне возможно, что ее можно будет масштабировать на всю страну, чтобы помочь гораздо большему числу людей, нуждающихся в восстановлении после полученных травм, или инвалидам с детства. Это и возможность пообщаться с авторами других проектов, обменяться каким-то опытом. Если проект вышел в финал, то о нем уже известно многим — и это уже успех.

Занятия на тренажерах, рассказывает руководитель РЦ «Я смогу», лишь часть большой программы: сотрудники центра помогают с социализацией, адаптацией воспитанников, устраивают различные спортивные соревнования — в числе участников уже свыше 700 инвалидов. «Грант он ведь вовсе не для личного самоутверждения или какой-то наживы. Эти средства нужны для благих целей — содержание центра, разработка новых тренажеров, дальнейшее развитие проекта», — подчеркивает собеседник.

«Если прикладывать усилия, если действовать, то чудеса случаются»

Даже если и в этом году победа достанется другим, Марат Ильясов отчаиваться не собирается. Будет искать другие пути, чтобы найти источники финансирования для своего социально значимого проекта, помогающего таким же как он вновь почувствовать вкус полноценной жизни, вернуть интерес к ней. С развитием проекта Марат связывает и планы на ближайшие годы — одна из целей открыть аналогичный реабилитационный центр в Казани или Альметьевске.

Еще одна идея — программа адаптивного спорта, реализовывать которую Марат планирует на площадке спорткомплекса при казанской мечети «Ярдем». На днях состоялась встреча с ее руководством, где обсуждались вопросы сотрудничества, возможность размещения авторских тренажеров на базе спорткомплекса при мечети. Есть идеи и по созданию новых тренажеров — к нему поступает немало запросов на уличные модели, которые можно будет установить для особенных людей в парках и скверах, а также на адаптацию имеющихся моделей для детей. Реализовать эти направления Ильясов планирует уже в следующем году. Параллельно с работой в центре несколько лет назад Марат получил третье высшее образование — окончил Поволжскую академию физкультуры, стал профессиональным инструктором ЛФК.

Но, с сожалением отмечает герой статьи, времени для своих тренировок сегодня не так много. Много уходит на составление всевозможных отчетов по полученным грантам — в год только для Росстата приходится сдавать от 25 отчетов — квартальные, полугодовые и прочие.

Безусловно, есть планы и на личную жизнь — вскоре осуществится его мечта о собственной семье — поделился радостной новостью Марат с корреспондентом «Реального времени». Недавно он сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке и, конечно, получил согласие. Свадьбу наметили на весну — лето будущего года.

— Тем, кто оказался в ситуации, подобной моей, хочу посоветовать: нужно не просто хотеть встать на ноги, стать самостоятельным, а прикладывать для этого все усилия. Верить, ежедневно трудиться и делать каждый день правильный выбор. Главное — не ждать мановения волшебной палочки, таких чудес нет. Но если прикладывать усилия, если действовать, чудеса случаются!