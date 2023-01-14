«КОС-Синтез» возвращается в игру

В активе четыре победы в Турции

В пятницу возобновились матчи чемпионата России по водному поло. В Казани «КОС-Синтез-УОР» принимал подмосковный «Штурм», а основная команда «КОС-Синтез» сегодня и завтра сыграет в Москве с местным МК СШОР «Восток». Спортивная редакция «Реального времени» напоминает о самом «таинственном» чемпионате России.

Успешная поездка в Турцию

Ватерполисты «КОС-Синтеза» наиболее продуктивно провели перерыв в чемпионате страны, поскольку основная команда выезжала на игровой сбор в Турцию, где сыграла четыре матча с местными суперклубами «Галатасараем» и «Энкой». Это реально сильнейшие команды турецкого водного поло. За «Галатасарай» говорит само название, поскольку команда входит в спортивный клуб, успешно развивающий практически все игровые виды спорта. Что касается «Энки», то казанские любители водного поло должны помнить, что именно с ней мы провели один из последних матчей еврокубкового турнира, сыграв в крайнем неудачно сложившемся предварительном раунде плей-офф в сентябре 2021 года со счетом — 12:6. Сейчас эти встречи были важны для всех участников, поскольку «Галатасарай» готовится к четвертьфиналу нового турнира Челендж Кап, где сыграет с греческой командой «Аполлон Смирна», тоже хорошо знакомой болельщикам «КОС-Синтеза», а «Энке» предстоит противостояние с «Хет Равийн» из Нидерландов. Помимо того, что в этих командах играет практически весь цвет турецкого водного поло (за границей там считанное количество турок), их цвета защищают также легионеры. Пауло Обрадович из «Энки», а также Марко Крстич, Стефан Митрович (все экс-Югославия), плюс румын Виктор Ковач в «Галатасарае».

С этой командой казанцы и стартовали, обыграв по итогу — 11:9. Затем была странная в смысле счета заруба с «Энкой» — 21:18. Снова повержен «Галатасарай» — 16:13, и «Энка» — 15:11. В комментарии главного тренера «КОС-Синтез» Реваза Чомахидзе в адрес пресс-службы есть слова, что «Галатасарай» и «Энка» достойно выступают на европейской арене:

«Спарринг с ними был очень полезен. В течение недели мы провели 4 игры — по 2 с каждым клубом, и во всех играх одержали победу. Первые игры были недостаточно убедительные, сказывались наши проблемы, но ближе к концу сбора команда прибавила в сыгранности, в ощущении игры, в ритме. Так что могу сказать, что сбор прошел успешно, и цели, которые были поставлены, достигнуты.

Для нас было очень важно провести этот сбор. Дело в том, что в течение предыдущего месяца больше половины нашей команды было задействовано в составе сборной России, соответственно, «КОС-Синтез» находился в неполном составе, и это, конечно же, не могло не отразиться на общей готовности команды, сыгранности, игровой форме. Для решения всех этих задач было необходимо провести небольшой игровой сбор, который бы подготовил нас ко второй части регулярного чемпионата России».

Турция снова пришла на помощь

Помимо этих слов Чомахидзе сказал, что для проведения сбора «выбрали Стамбул: исходя из географических реалий и уровня местных клубов»... Также в Турцию на первый предигровой сбор отправился футбольный «Рубин». И тут мы немного затронем и геополитику, и историю. С историей все просто: первые международные спортивные контакты Советского Союза были с Турцией, поскольку лидеры обеих стран Владимир Ленин и Мустафа Кемаль Ататюрк нашли точки соприкосновения в позиции своих стран, подписали совместные политические договоры и параллельно развивали сотрудничество в других областях, включая спортивные. В частности, сыграли в футбол в ноябре 1924-го. Вот и сейчас возымели действие все наработанные связи, в частности Татарстан установил очень теплые отношения с Билялом Эрдоганом, сыном президента Турции Реджепа Эрдогана. Осознавая его двойственную позицию во внутриполитическом конфликте России с Украиной, тем не менее мы должны быть благодарны за то, что это не сказалось на связях в других сферах, включая спортивные. Татарстан, развивая «горизонтальные связи» со странами мусульманского мира, добился прорыва блокады. В линейке подобных мероприятий и стартующий 14 января международный турнир по хоккею среди любительских команд, представляющих исламские. Само мероприятие организовано по итогам решений международного саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit 2022».

Спортивной составляющей в этом турнире нет, гораздо важнее геополитическая, поскольку команды будут представлять не только организации ШОС или стран СНГ, но и Ближний Восток: Бахрейн, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, плюс некую сборную арабов из Азии (Ливан) и Африки (Алжир и Марокко).

В водном поло очень существенны горизонтальные связи, поскольку вид спорта аутентичный, мягко говоря, далеко не самый популярный. Фото sintez-kazan.ru

Это очередной шаг по прорыву международной блокады, поскольку ранее только футбольный «Зенит» проводил товарищеские матчи в Сербии. Правда, там были нюансы, что играли молодежные команды, плюс не надо забывать, что у «Зенита» и «Црвены звезды» общий спонсор — «Газпром».

Здесь же Турция рисковала нарваться на какие-то санкции со стороны ЛЕН, европейской конфедерации, поскольку именно это (как говорят в кулуарах) останавливает дружественную нам Сербию от помощи в прорыве спортивной блокады.

В водном поло очень существенны горизонтальные связи, поскольку вид спорта аутентичный, мягко говоря, далеко не самый популярный. И тут на поверхности многочисленные совместные турниры, и даже участие в чемпионатах других стран. К примеру, долгое время молодежная команда «Динамо» из Ужгорода принимала участие в первенстве Венгрии, что логично, поскольку Ужгород — столица Закарпатья, вошедшего в состав СССР в 1939 году. Тут, конечно, стоит напомнить о том, что нынешняя Украина, отвергая все советское, могла бы вспомнить, что именно СССР с помощью пакта Молотова-Риббентропа увеличил территорию Украинской ССР на треть, присоединив не только Закарпатье, но и Буковину (от Румынии), Ивано-Франковск, Луцк, Ровно, Тернополь, Львов. В контексте водного поло Львов очень успешно пользовался своей географической близостью к Европе и собирал у себя международные турниры с участием сильнейших клубов Литвы, Польши, Румынии. Вот и сейчас Украина с помощью горизонтальных связей развивает свой ватерпол, в прямом смысле слова создав некие «анклавы» в Европе, когда те или иные команды в Германии, Польше, Словакии, Чехии буквально нашпигованы молодыми ватерполистами с Незалежной.

Ватерпольную команду назвали в республике лучшей спортивной командой 2022 года в игровых видах спорта. Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Ведь это все любви приятные моменты

Разбавим геополитику подведением итогов прошедшего года, когда «КОС-Синтез» и СК «Синтез» погрузили в атмосферу положительных эмоций. Ватерпольную команду назвали в республике лучшей спортивной командой 2022 года в игровых видах спорта, и директор «КОС-Синтеза» Максим Осмоловский получил соответствующий диплом из рук президента Федерации хоккея на траве России Антона Мороза. Специальной наградой «За служение спорту» был отмечен заслуженный тренер России по водному поло Валерий Лелюх, который отметит в этом году свое 80-летие.

По итогам минувшего года казанская СШОР по водному поло была признана лучшей в номинации «Спортивная школа», получив премию в 1 миллион рублей. Наконец, 14 января закончился первый тренировочный сбор прыгунов российской национальной команды, среди которых представители СК «Синтез» Александр Белевцев, Мария Полякова, Никита Шлейхер. Затем им предстоит второй сбор с 20 по 29 января, после чего последует первый крупный старт сезона — Кубок России, который пройдет в Пензе.

С не меньшим интересом наше издание рассказало бы о событиях в других ватерпольных командах России, но, увы, помимо того, что ватерполисты питерской «Балтики» провели «таинственный» сбор в Беларуси и приглашались на сборы национальной команды под руководством Андрея Белофастова, больше никакой информации нет. Плюс ватерполисты «Балтики» получили дополнительный тренинг, участвуя в матчах неких Всероссийских студенческих соревнований. Несколько удивляет лишь то, что стартовали только питерцы, хотя студенческие команды, участвующие в локальных турнирах, есть еще в Москве. Там, кстати, также провели студенческий турнир, правда, это был мини-ватерпол, куда приехали представители того же Санкт-Петербурга, плюс Пенза и Севастополь. В любом случае необходимо оговориться, что составы команд-участниц питерского турнира были вполне боевыми. А кандидаты в сборную России из питерской «Балтики» смогли сыграть за разные команды, в частности Егор Емельянов, Егор Емцев и Роман Усов за «Невские титаны» РАНХИГС, Егор Кравченко за ГУМИРФ имени Макарова. Как остальные команды провели два каникулярных месяца, остается только гадать, поскольку никакой информацией о себе ни они, ни профильная федерация не делились.

Джаудат Абдуллин